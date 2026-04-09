Internationales Recht oder ausländische Militärbasen: Man muss auswählen

Thierry Meyssan

Der Krieg von Israel, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich gegen den Iran hat zu einer Infragestellung des Völkerrechts geführt. Sogar der Sicherheitsrat hatte seine eigene Definition von Aggression vergessen. Er hat gegen sich selbst entschieden. Für diese Situation gab es noch nie einen Präzedenzfall. Alle UN-Mitgliedstaaten müssen sich nun entweder für das Völkerrecht oder für das von den Vereinigten Staaten konzipierte Bündnissystem entscheiden.

Der israelisch-amerikanisch-britische Krieg [1] gegen Iran hat die Vereinten Nationen tiefgreifend geprägt und die Herangehensweise an das Völkerrecht revolutioniert. Bis jetzt glaubte jeder, dass dieses Recht allein auf der Achtung der eigenen Unterschrift und dem Recht der Menschen auf Selbstbestimmung beruht. Mit der Zeit hatten sich jedoch auch alle daran gewöhnt, dass Israel und die Vereinigten Staaten niemals als Gesetzlose angesehen werden könnten.

Obwohl er Israels „legitime kollektive Selbstverteidigung“ (sic) erwähnt, wurde dieser Punkt durch die erstaunliche Offenheit des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, beiseitegeschoben, der erklärte, dass der Iran sein Land nicht bedrohe [2]. Bis jetzt hat Washington schamlos