Wann werden wir endlich wütend?

Während der mittlerweile offensichtlich physisch und psychisch morbid kranke US-Präsident diverse seiner Stiefellecker und Generäle feuert, weil sie ihm nicht genug die Stiefel lecken bzw. sich weigern die Massenvernichtungsphantasien mit der „Mutter aller Bomben“, die er angeblich auf Teheran abwerfen lassen will, mitzutragen, sich mit Massenprotesten herumschlagen muss und die lauten Israelkritiker wie Owens und Carlson immer mehr Zulauf verzeichnen, beeindruckt uns der Iran nicht nur mit seiner Resilienz, seinem Durchhaltewillen und seiner Determination diesen ungleichen Krieg zu führen, nicht nur damit, dass sie, nach allem, was man durch den Nebel des Krieges so mitbekommt, auch dabei sind – unter schlimmsten Verlusten – zu gewinnen, weil USrael die teuren Waffensysteme ausgehen, sondern auch mit seiner Propaganda.

Ihr habt vielleicht in der Schule gelernt, dass Propaganda immer ganz böse ist und das, was unsere Regierungen machen, keine Propaganda sei, aber