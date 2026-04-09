Trump und Netanjahu: Zwei Verrückte, die Gott spielen

Von Jeffrey D. Sachs

Wenn wahnsinnige Führer göttliche Katastrophen als politisches Instrument heranziehen, sind nicht nur ihre Feinde davon betroffen. Wenn man sie nicht aufhält, werden wir alle Opfer dieser beiden Psychopathen sein.

Hier ist Donald Trumps Osterbotschaft an die Welt:

Am Dienstag wird es im Iran den „Tag der Kraftwerke“ und den „Tag der Brücken“ in einem geben. So etwas hat es noch nie gegeben!!! Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle leben – IHR WERDET ES SEHEN! Gelobt sei Allah. Präsident DONALD J. TRUMP

Donald Trump und sein Komplize bei Kriegsverbrechen, Benjamin Netanjahu, führen gemeinsam einen mörderischen Angriffskrieg gegen den Iran, eine Nation mit 90 Millionen Einwohnern. Sie sind im Griff dreier sich gegenseitig verstärkender Pathologien. Die erste betrifft ihre Persönlichkeit: Beide sind bösartige Narzissten. Die zweite ist die Arroganz der Macht: Männer, die die Macht besitzen, eine nukleare Vernichtung anzuordnen, und infolgedessen keinerlei Hemmungen kennen. Die dritte und gefährlichste von allen ist religiöser Wahn: zwei Männer, die glauben – und denen dies täglich von ihrem Umfeld eingetrichtert wird –, dass sie Messiasse sind, die Gottes Werk vollbringen. Jede dieser Pathologien verschärft die anderen, sodass sie gemeinsam die Welt in eine beispiellose Gefahr bringen.

Das Ergebnis ist eine Verherrlichung der Gewalt, wie man sie seit den Nazi-Führern nicht mehr gesehen hat. Die Frage ist, ob die wenigen „Erwachsenen“ dieser Welt – verantwortungsbewusste Staats- und Regierungschefs, die sich weiterhin dem Völkerrecht verpflichtet fühlen und bereit sind, dies auch zu sagen – sie in Schach halten können. Es wird nicht einfach sein, aber sie müssen es versuchen.

Beginnen wir mit der zugrunde liegenden psychischen Störung. Bösartiger Narzissmus ist ein klinischer Begriff, keine Beleidigung. Der Sozialpsychologe Erich Fromm prägte den Begriff 1964, um Adolf Hitler zu beschreiben, als eine Verschmelzung von pathologischer Grandiosität, Psychopathie, Paranoia und antisozialer Persönlichkeit zu einer einzigen Charakterstruktur. Der bösartige Narzisst ist nicht bloß eitel. Er ist strukturell unfähig zu echter Empathie, von Natur aus immun gegen Schuldgefühle und getrieben von der paranoiden Überzeugung, dass Feinde ihn umgeben und vernichtet werden müssen. Bereits 2017 warnten der Psychologe John Garnter und viele andere Fachleute vor Trumps malignem Narzissmus.

Wenn Macht keine Grenzen kennt, ist das Gewissen die einzige verbleibende innere Kontrolle. Und der Psychopath hat kein Gewissen.

Mehrere angesehene Psychologen und Psychiater haben Trump anhand der standardisierten Hare-Skala auf Psychopathie untersucht und Werte ermittelt, die deutlich über dem diagnostischen Grenzwert liegen. Siehe zum Beispiel hier. Psychopathie lässt sich am besten als Mangel an Gewissen oder Mitgefühl für andere Menschen charakterisieren.

Sowohl Trump als auch Netanjahu entsprechen diesem Profil genau. Trumps Psychopathie zeigte sich in vollem Umfang, als US-Streitkräfte eine zivile Brücke in Teheran zerstörten, die keine militärische Bedeutung hatte, wobei mindestens acht Zivilisten getötet und 95 oder mehr verletzt wurden. Trump trauerte nicht. Er schadete sich hämisch und versprach weitere Zerstörung. Netanjahus Passah-Ansprache enthielt ebenfalls kein einziges Wort für die Toten. Keine Pause. Kein Schatten eines Zweifels. Nur die triumphale Aufzählung der Feinde, die er vernichtet hat.

Paranoia treibt die Bedrohung an, die Trump und Netanjahu konstruiert haben. Trumps eigene Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, erklärte schriftlich, dass das iranische Atomprogramm „ausgelöscht“ worden sei und dass die Geheimdienste „weiterhin zu der Einschätzung gelangen, dass der Iran keine Atomwaffe baut“. Die IAEO erklärte rundheraus, es gebe keine Beweise für eine Bombe. Trumps eigener Anti-Terror-Beauftragter trat aus Protest zurück und schrieb: „Wir haben diesen Krieg aufgrund des Drucks von Israel und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen.“ Der Paranoide braucht keine echte Bedrohung. Er wird sich eine ausdenken, wenn es sein muss, um seinen Gefühlen übertriebener Angst gerecht zu werden.

Der Machiavellismus agiert ohne Scham. Trump erklärte der Welt, dass Diplomatie immer seine „erste Wahl“ gewesen sei, während er im gleichen Atemzug damit prahlte, das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt zu haben: „Es war mir eine große Ehre, das zu tun. Ich war so stolz darauf.“ Er zerstörte das diplomatische Gerüst mit eigenen Händen und gab dann dem Iran die Schuld für das Chaos. Anschließend gab er beiläufig zu, dass der Krieg keine Rechtfertigung durch Selbstverteidigung habe: „Wir müssen nicht dort sein. Wir brauchen ihr Öl nicht. Wir brauchen nichts, was sie haben. Aber wir sind dort, um unseren Verbündeten zu helfen.“ Nach der UN-Charta ist Selbstverteidigung die einzige Rechtsgrundlage für die Anwendung von Gewalt. Trump hat zugegeben, dass eine solche Grundlage nicht existiert.

Es gibt eine besondere Verzerrung, die Macht bestimmten Persönlichkeiten zufügt, und sie ist besonders ausgeprägt, wenn die betreffende Macht grenzenlos ist oder so zu sein scheint.

Mit der Kontrolle über Atomwaffenarsenale erleben Trump und Netanjahu die Welt nicht so wie andere. Die Verfügbarkeit von Atomwaffen ist für diese bösartigen Narzissten keine Last der Verantwortung, sondern eine Erweiterung ihres grandiosen Selbst: Ich kann alles tun. Ich kann alles dem Erdboden gleichmachen. Seht mir zu. Es wird keine Selbstbeschränkung seitens Netanjahu und Trump hinsichtlich dieser wahnhaften Grandiosität geben.

Trump und Netanjahu erleben die Welt nicht so wie andere.

Trump hat dieses Gefühl der Straffreiheit vollständig verinnerlicht. Am 1. April stand er vor den Kameras und versprach, den Iran „zurück in die Steinzeit zu bombardieren, wo sie hingehören“. Der Ausdruck „wo sie hingehören“ ist das Urteil eines Mannes, der sich göttlich befugt fühlt, über den Wert von 90 Millionen Menschen zu urteilen, und sie ohne zu zögern entmenschlicht. Er hat wiederholt damit gedroht, die zivile Strominfrastruktur des Iran zu zerstören – ein Kriegsverbrechen nach dem Kriegsvölkerrecht, offen als Verhandlungsposition verkündet vor einem weltweiten Publikum, das größtenteils den Kanal wechselte.

Netanjahu befehligt einen Staat mit schätzungsweise 200 Atomsprengköpfen, hat den Atomwaffensperrvertrag nie unterzeichnet und unterliegt keinem internationalen Inspektionsregime. Er hat beobachtet, wie Trump die amerikanische Militärmacht mit ungebremster Aggression einsetzt, und ist sich sicher, dass dies keine Konsequenzen hat. Der zweite Wahnsinn nährt den dritten: Wenn Macht keine Grenzen kennt, ist das Gewissen die einzige verbleibende innere Kontrolle. Und der Psychopath hat kein Gewissen.

Das Fehlen eines Gewissens ist die gefährlichste Pathologie der drei, denn sie beseitigt die letzte mögliche innere Bremse. Der Stratege, der einen ungerechten Krieg führt, könnte irgendwann berechnen, dass die Kosten den Nutzen übersteigen, und aufhören. Der bösartige Narzisst, der aus Ego-Gründen Krieg führt, könnte irgendwann die Forderungen seines Egos erschöpfen und aufhören. Der Psychopath eskaliert, weil es keine Grenzen gibt.

Und, wenn man das glauben kann, wird es noch schlimmer. Sowohl Trump als auch Netanjahu sind Möchtegern-Messiasse. Sie sind selbsternannte Vertreter Gottes. Für sie würde ein Stopp des Krieges gegen den Iran bedeuten, dass Gott Unrecht hatte. Und der selbsternannte Messias kann sich ebenfalls nicht irren, denn der Messias und Gott sind in der grandiosen Psyche praktisch eins geworden.

Sowohl Trump als auch Netanjahu haben diese messianische Identität ausdrücklich für sich beansprucht. Trump hat sich selbst als „den Auserwählten“ bezeichnet. In Bezug auf das Attentat auf Trump im Jahr 2024 erklärte er: „Ich hatte damals das Gefühl und glaube heute umso mehr, dass mein Leben aus einem bestimmten Grund gerettet wurde. Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen.“ Netanjahu beschwor in seiner Ansprache am Vorabend des Pessachfestes nicht nur Gott an. Er maßte sich Gottes Rolle in der Exodus-Erzählung an – indem er zehn „Errungenschaften“ dessen aufzählte, was er den „Krieg der Erlösung“ nennt, und jede einzelne als Plage bezeichnete. Die Tötung von Ayatollah Khamenei nannte er die „Plage der Erstgeborenen“. Dann warnte er die Welt:

Ich möchte euch daran erinnern, dass der Pharao auch nach den zehn Plagen Ägyptens noch immer versuchte, dem Volk Israel Schaden zuzufügen, und wir alle wissen, wie das endete.

Im Buch Exodus endet diese Geschichte mit dem Untergang der gesamten Armee des Pharaos. Netanjahu drohte im Fernsehen mit der Vernichtung des Iran – in der Sprache der Heiligen Schrift.

Jeden dieser Männer umgibt ein Gefolge aus Schmeichlern und Fanatikern, deren Aufgabe es ist, die Wahnvorstellung aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass die Realität in ihr Bewusstsein dringt.

Trumps Hofstaat: Hegseth, Huckabee und die christlichen Nationalisten

Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, hat das Pentagon in ein Schauplatz des heiligen Krieges verwandelt. Er trägt ein Jerusalem-Kreuz-Tattoo auf der Brust und die Worte „Deus Vult“, „Gott will es“, den Schlachtruf der mittelalterlichen Kreuzzüge, auf seinem Arm. Er veranstaltet monatliche christliche Gottesdienste im Auditorium des Pentagons. Er hat das amerikanische Volk aufgefordert, „jeden Tag auf den Knien“ für einen militärischen Sieg im Nahen Osten „im Namen Jesu Christi“ zu beten. Bei einem dieser Gottesdienste betete er laut dafür, dass die US-Truppen:

Überwältigende Gewalt gegen diejenigen, die keine Gnade verdienen … Wir bitten darum im Namen Jesu Christi, der mächtig und stark ist.

Bei einer Pressekonferenz zum Iran-Krieg sagte Hegseth, die Vereinigten Staaten würden „mit Bomben verhandeln“. Er bezeichnete die iranischen Führer als „religiöse Fanatiker“, die nach nuklearer Bewaffnung für „irgendein religiöses Armageddon“ strebten, während er im Pentagon monatliche Andachten leitete und erklärte, dass „die Vorsehung unseres allmächtigen Gottes dort sei, um diese Truppen zu beschützen“. Er scheint sich des Spiegels, den er hochhält, überhaupt nicht bewusst zu sein. Ein Verteidigungsminister, der im Namen Jesu um „überwältigende Gewalt“ betet und seine Feinde als religiöse Fanatiker bezeichnet, hat den Begriff „Projektion“ neu definiert.

Mike Huckabee, der US-Botschafter in Israel, liefert die theologische Grundlage. Als Baptistenprediger und begeisterter christlicher Zionist glaubt Huckabee, dass der Konflikt zwischen Israel und dem Iran die Erfüllung einer biblischen Prophezeiung ist – ein notwendiger Schritt hin zur Entrückung und der Wiederkunft Christi. Er sandte Trump eine Nachricht – die Trump daraufhin in den sozialen Medien veröffentlichte –, in der er den Moment mit Truman im Jahr 1945 und dem Abwurf der Atombomben auf Japan verglich und Trump drängte, auf „SEINE Stimme“ zu hören, womit er Gott meinte.

In einem Interview wurde Huckabee zu dem biblischen Landgebiet befragt, das sich vom Nil bis zum Euphrat erstreckt – und dabei den Libanon, Syrien, Jordanien sowie Teile von Saudi-Arabien und Irak umfasst – und ob Israel ein göttliches Recht auf all das habe. Seine Antwort war direkt: „Es wäre in Ordnung, wenn sie alles nehmen würden.“

Israels rechtsextremer Finanzminister Smotrich postete seinerseits in den sozialen Medien: „I ♥ Huckabee.“ Der christlich-zionistische Pastor John Hagee, dessen Organisation „Christians United for Israel“ eine treibende Kraft hinter der evangelikalen Unterstützung der USA für Israels Kriege war, blickte auf den Krieg gegen den Iran und sagte schlicht: „Prophetisch gesehen sind wir genau im Zeitplan.“ Franklin Graham schürte bei einem Ostergottesdienst im Weißen Haus Trumps messianische Wahnvorstellungen: „Heute wollen die Iraner, das böse Regime dieser Regierung, jeden Juden töten und sie mit atomarem Feuer vernichten. Aber du hast Präsident Trump erweckt. Du hast ihn für eine Zeit wie diese erweckt. Und Vater, wir beten, dass du ihm den Sieg schenkst.“

Netanyahus Hofstaat: Ben-Gvir, Smotrich und die messianischen Siedler

Auf israelischer Seite besteht der innere Hofstaat aus zwei Persönlichkeiten, deren Radikalismus so extrem ist, dass sie als politische Paria galten, bis Netanjahu ihre Stimmen nutzte, um an der Macht zu bleiben. Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit, ist ein Bewunderer des verstorbenen Rabbiners Meir Kahane, dessen Kach-Partei als terroristische Organisation eingestuft wurde. Bezalel Smotrich, der Finanzminister, bezieht seine Ideologie von Rabbi Zvi Yehuda Kook, der lehrte, dass Israels militärischer Sieg von 1967 göttlich verordnet war und dass die Besiedlung palästinensischen Gebiets Gottes Wille sei. Zusammen halten sie 20 Sitze in Netanjahus 67-köpfiger Koalition. Sie beraten den Premierminister nicht nur, sie teilen auch seine messianischen Überzeugungen und Visionen.

Ben-Gvir hat seine Kontrolle über die israelische Polizei genutzt, um paramilitärische Siedlergruppen zu unterstützen, die gegen Palästinenser im Westjordanland vorgehen. Er hat Waffenstillstandsverhandlungen konsequent blockiert und sich offen dafür gerühmt, diese verzögert zu haben. Er drängte auf jüdische Ritualrechte auf dem Tempelberg unter Missachtung eines seit Jahrzehnten bestehenden Status quo – ein Schritt, von dem israelische Sicherheitsbeamte warnten, er würde direkt zu Blutvergießen führen. Im August 2023 erklärte er: „Mein Recht und das Recht meiner Frau und meiner Kinder, sich auf den Straßen in Judäa und Samaria frei zu bewegen, ist wichtiger als das Bewegungsrecht der Araber.“ Das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, Norwegen, Slowenien, die Niederlande und Spanien haben ihn alle wegen Anstiftung zur Gewalt sanktioniert, doch die Vereinigten Staaten unter Marco Rubio verteidigten Ben-Gvir und kritisierten diese Sanktionen.

Smotrich ist der methodischere der beiden: weniger theatralisch und gefährlicher. Er hat die zivile Verwaltung des Westjordanlands systematisch vom israelischen Militär auf sein eigenes Ministerium übertragen und Hunderte Millionen Schekel in die Infrastruktur der Siedler geleitet, während die Budgets der Palästinensischen Autonomiebehörde bewusst gekürzt werden. Er hat sein Ministerium angewiesen, „einen operativen Plan zur Ausübung der Souveränität“ über das Westjordanland auszuarbeiten. Während des Iran-Kriegs forderte er, Israel solle den Südlibanon bis zum Litani-Fluss annektieren, und erklärte, der Krieg „müsse mit einer völlig anderen Realität enden“. Smotrichs Ideologie stützt sich auf Kooks Lehre, dass das Siedlungsunternehmen nicht politisch, sondern heilig sei – eine göttliche Verpflichtung, die ungeachtet des Völkerrechts, der palästinensischen Rechte oder der Meinung der Welt erfüllt werden müsse. Die Grenzen von 1967 sind in dieser Theologie keine vorübergehende militärische Realität. Sie sind Gottes unvollendetes Werk.

Die Erwachsenen dieser Welt müssen versuchen, diesen Wahnsinn zu stoppen.

Weder Ben-Gvir noch Smotrich waren mehr als Randfiguren unter den Extremisten, bevor Netanjahu sie legitimierte, indem er sie in die Regierung und seinen inneren Kreis holte. Er gab ihnen Macht über die israelische Gesellschaft, und sie gaben ihm die religiös-nationalistische Schlagkraft, seine Kriege als göttliche Mission zu bezeichnen.

In dieser Landschaft des Heiligen Krieges hat eine Stimme mit weltrettender Gnade und Klarheit gesprochen. Papst Leo XIV. hat konsequent ein Ende der Gewalt gefordert. Während einer Gründonnerstagsmesse in Rom sprach er die Arroganz der Macht an:

Wir neigen dazu, uns als mächtig zu betrachten, wenn wir andere beherrschen, als siegreich, wenn wir unsere Gleichgestellten vernichten, und als großartig, wenn wir gefürchtet werden. Gott hat uns ein Beispiel gegeben – nicht dafür, wie man beherrscht, sondern wie man befreit; nicht dafür, wie man Leben vernichtet, sondern wie man es schenkt.

Am Palmsonntag äußerte sich der Papst erneut unmissverständlich und erklärte, dass Jesus „die Gebete derer, die Krieg führen, nicht erhört, sondern zurückweist“. Hegseth hielt daraufhin einen weiteren Gottesdienst im Pentagon ab, wo er erneut im Namen Christi um „überwältigende Gewalt“ betete.

Professor John Mearsheimer hat genau darauf hingewiesen, dass die Verbrechen, die derzeit von Trump und Netanjahu begangen werden, dieselben Verbrechen sind, für die die Nazi-Führung in Nürnberg gehängt wurde: Angriffskrieg, Annexion fremden Territoriums, gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur und Kollektivstrafen. Das ist keine rhetorische Übertreibung. Das sind rechtliche Kategorien. Das Nürnberger Tribunal bezeichnete das Verbrechen der Aggression als das „größte internationale Verbrechen“ – dasjenige, das „das gesamte Böse in sich vereint“ –, weil es das Verbrechen ist, das alle anderen Verbrechen erst möglich macht. Diese Männer haben es öffentlich in Reden gestanden, die von internationalen Sendern übertragen wurden.

Die institutionellen Mechanismen, die genau diese Art von Katastrophe verhindern sollen – darunter der UN-Sicherheitsrat, der Internationale Strafgerichtshof, das Nichtverbreitungsregime und das Kriegsvölkerrecht – werden von den Vereinigten Staaten aktiv untergraben.

Und doch müssen die Verantwortlichen dieser Welt versuchen, diesen Wahnsinn zu stoppen. Die multilateralen Bemühungen in Islamabad, an denen die Außenminister Pakistans, der Türkei, Ägyptens und Saudi-Arabiens beteiligt sind und die mit der chinesisch-pakistanischen Fünf-Punkte-Friedensinitiative einhergehen, sind ein wichtiger Anfang. Sie sollten durch das volle Gewicht der BRICS-Staaten, der UN-Generalversammlung und jedes Staates unterstützt werden, der in einer Welt leben möchte, die von Regeln bestimmt wird und nicht von den Wahnvorstellungen zweier bösartiger Narzissten.

Wenn gestörte Führer göttliche Katastrophen als politisches Instrument heranziehen, sind es nicht nur ihre Feinde, die davon verschlungen werden. Wir alle werden Opfer von Netanjahus Plagen und Trumps Bombardierung des Iran in die Steinzeit sein, es sei denn, andere Staatschefs setzen diesen beiden Wahnsinnigen Grenzen.