Die Barbarei kapituliert strategisch. Die Zivilisation gewinnt. Vorerst

Pepe Escobar

Es ging immer um Zivilisation.

„Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben, um niemals wieder zurückzukehren.“ Die Geschichte wird dies mit einem ebenso erbarmungslosen Blick registrieren wie die Sonne. Ein erstaunliches barbarisches Siegel, bereitgestellt vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, via eines Social-Media-Posts.

Kurz gesagt: Dies war eine trashige „Zivilisation“, die der Welt den Big Mac gab und drohte, eine alte Zivilisation auszulöschen, die der Welt die Algebra gab; die Kunst, Wissenschaft und Regierungsführung in unvergleichlicher Weise beeinflusste; die Persönlichkeiten von Kyros dem Großen bis Avicenna hervorbrachte, von Omar Khayyam bis zum höchsten Dichter Jalaladdin Rumi; die serielle, erhabene Gärten, Teppiche, architektonische Wunder sowie philosophische und ethische Rahmenwerke entwickelte.

Entscheidend ist: Es gab nicht einen einzigen Laut zu diesem Ausbruch der Barbarei von der politischen Führung des gesamten „zivilisierten“ kollektiven Westens, nicht einmal vorgetäuschte Empörung, was einmal mehr deren absolute, irreversible moralische und politische Bankrotterklärung beweist.

Die Iraner antworteten der Barbarei in gleicher Weise. Über 14 Millionen Menschen registrierten sich, um menschliche Schutzwälle um ihre Kraftwerke im ganzen Land zu bilden, und schützten gleichzeitig ihre Lebensgrundlage und stellten sich direkt der Feuerkraft des Epstein-Syndikats entgegen.

Als ein haarsträubender Cliffhanger näher rückte, schwenkte der Pavian der Barbarei – was sonst – auf TACO um: die LEGO-Leute verewigten es.

Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass Pakistan dem Iran „Garantien“ angeboten haben könnte, dass ein Waffenstillstand der Weg sei, den Krieg letztlich zu beenden. Wie diplomatische Quellen bestätigten, geschah in Wirklichkeit Folgendes: Peking stellte sich in letzter Minute als Garant auf und versicherte Teheran, dass die USA zumindest einige der iranischen Forderungen aus dem 10-Punkte-Plan akzeptieren würden.

Dies wurde weiter bestätigt durch den iranischen Botschafter in China, Abdolreza Rahmani Fazili. Die Verhandlungen beginnen diesen Freitag in Islamabad.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, der sabbernde Pavian der Barbarei, konfrontiert mit den unvermeidlichen, düsteren Konsequenzen seines eigenen strategischen Fehlers, nutzte Pakistan als Ausweg. Das wurde durch einen weiteren epischen Fehler des pakistanischen Premierministers bestätigt: Er vergaß, die Kopfzeile des Tweets/X-Posts zu entfernen, der vom Weißen Haus für ihn verfasst worden war.

Das aktuelle pakistanische Regime – de facto geführt von Feldmarschall Asim Munir, der Trump auf Kurzwahl hat – mag profitiert haben und wird weiterhin geopolitisch von einem einzigartigen Status profitieren: eine muslimische Nuklearmacht mit einer bedeutenden schiitischen Minderheit; gute Beziehungen zum GCC; Nachbar des Iran mit guten Beziehungen; ein Verteidigungsabkommen mit Saudi-Arabien; strategischer Partner Chinas; keine US-Stützpunkte auf seinem Boden.

Doch Islamabad war immer nur ein Vermittler, niemals der Architekt irgendeiner „Mediation“. Unabhängig von der Verschleierung aus dem Weißen Haus war es China, das die Grundzüge einer möglichen Entspannung festzurren musste.

Das Epstein-Syndikat bettelt um eine Pause

Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem der Todeskult in Westasien gleichzeitig vom Iran und von der Hisbollah im Südlibanon zerschlagen wurde; ungeachtet der Flut an Propaganda spielten ihre Hilferufe eine bedeutende Rolle dabei, Trump zu einem Waffenstillstand zu bewegen.

Das Epstein-Syndikat als Ganzes bettelte darum. Es ging dabei nicht um Geopolitik, sondern um operative Hölle: Das Imperium des Chaos hat seine militärischen Ressourcen erschöpft.

Der endgültige Hinweis war, als die USS Tripoli – unter Beschuss – in die Tiefen des südlichen Indischen Ozeans zurückwich, mitsamt ihren 2.500 Marines an Bord. Das bedeutete: Die US-Marine ist aus dem Kriegsschauplatz heraus – abgesehen von U-Booten mit Tomahawks, von denen etwa die Hälfte mit erschreckender Ungenauigkeit ihr Ziel verfehlt.

Und die Probleme sind bei weitem nicht vorbei. Finanzielle Hölle droht, egal was in Islamabad und darüber hinaus entschieden wird, mit 10 Billionen Dollar an Staatsanleihen, die 2026 refinanziert werden müssen. Und der Petrodollar ist schnell auf dem Weg in den Mülleimer der Geschichte.

Und wieder tritt der wahnsinnige Todeskult auf.

Niemand sollte es je vergessen. Das Epstein-Syndikat ist nicht zu Vereinbarungen fähig. Und der Todeskult macht keine Waffenstillstände: bestenfalls Schlupflöcher, die es ihm erlauben, weiterhin jeden zu töten, der ihm in Sicht kommt.

Die Schrift ist bereits an der Wand. Wenn der Todeskult den Waffenstillstand sprengt – was bereits der Fall ist – werden Iran und Hisbollah massiv zurückschlagen, ohne amerikanische Ziele anzugreifen.

Dennoch ist es viel zu früh zu behaupten, dass der Pavian der Barbarei seinen Krieg in jeder Hinsicht verloren hat: moralisch, rechtlich, politisch, wirtschaftlich, strategisch.

Schließlich wird das Imperium des Chaos immer von Natur aus unfähig sein, Vereinbarungen einzuhalten – besonders wenn die Bilanz zwei Angriffe auf den Iran während diplomatischer Verhandlungen zeigt, bei denen alle getötet wurden, vom Führer Ayatollah Khamenei bis zu zahlreichen potenziellen Verhandlungsführern.

Das große Gesamtbild bleibt dasselbe (sing es!): Dies ist ein Krieg bis zum Ende gegen die drei wichtigsten Verfechter einer multipolaren Welt – Iran, China und Russland.

Chinas Machtspiel plus einige feststehende Fakten

Vor dem Waffenstillstand erhielt China täglich 1,2 Millionen Barrel iranisches Öl, im Wesentlichen über 26 Geisterflotten-Tanker mit ausgeschalteten Transpondern, wobei die Zahlung in Yuan über CIPS an der „Mautstelle“ der Straße von Hormus abgewickelt wurde. All das umging SWIFT, Sanktionen, den Petrodollar und westliche Versicherungen.

Man spricht hier von einem neuen, alternativen Zahlungssystem, das de facto an der wichtigsten Engstelle des Planeten umgesetzt wurde.

Diese komplexe Schatten-Energiearchitektur bleibt unter dem Waffenstillstand unangetastet – sofern er hält. Der entscheidende Punkt ist jedoch: China verschafft sich zusätzlichen Spielraum. Die bedrohliche Drohung, alle Exporte iranischen Öls zu stoppen, scheint verschwunden zu sein. Das erklärt die Logik hinter Chinas Garantie in letzter Minute.

Vergleiche das mit den erklärten Zielen des Imperiums des Chaos: Regimewechsel provozieren; angereichertes Uran sichern; das Raketenprogramm zerstören; Irans Fähigkeit zur Machtprojektion zerstören. All das endete in einem massiven strategischen Fehler.

Iran und Oman werden die „Mautstelle“ für jedes Schiff koordinieren, das die Straße von Hormus durchquert – während des Waffenstillstands und darüber hinaus in einem detaillierten rechtlichen Rahmen. Amerikanische Schiffe, die nach Zahlung in Yuan passieren – kaum etwas ist historisch ironischer.

Dennoch ist klar: Das Imperium des Chaos spielt auf Zeit – während Iran die Initiative behält.

Die wichtigsten Punkte des iranischen 10-Punkte-Plans:

Verpflichtung zur Nichtaggression

Erhalt der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormus

Einigung über Urananreicherung

Aufhebung aller primären Sanktionen

Aufhebung aller sekundären Sanktionen

Beendigung aller UN-Sicherheitsratsresolutionen

Beendigung aller IAEA-Beschlüsse

Zahlung von Entschädigungen an Iran

Abzug amerikanischer Kampftruppen aus der Region

Beendigung aller Kriege, einschließlich gegen die Hisbollah

Es ist klar: Iran wird bei fast keinem dieser Punkte Kompromisse eingehen.

Die Zivilisation überlebt also – vorerst.

Ein paar Fakten:

Die USA sind keine Supermacht mehr

Iran ist zurück als eine der führenden Mächte

Die Golfmonarchien werden US-Basen loswerden

Katar und Oman werden Sicherheitsabkommen mit Iran schließen

Die zentrale Frage bleibt: Wie findet man ein Heilmittel für diesen „Krebs“ in Westasien?