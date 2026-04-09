Vance warnt Iraner vor den Gesprächen mit Pakistan: Die USA „sitzen am längeren Hebel“ und „wir wollen den Kernbrennstoff“ und weiter updates…

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Vizepräsident Vance (der mit der Leitung der Gespräche betraut wurde) warnt die Iraner: Trump „hat alle Trümpfe in der Hand“ und darf keine Atomwaffe besitzen . Zuvor hatten das Pentagon und das Weiße Haus einen „vollständigen Sieg“ verkündet. Der Iran behauptet, die Oberhand zu haben.

. Zuvor hatten das Pentagon und das Weiße Haus einen verkündet. Der Iran behauptet, die Oberhand zu haben. USA und Iran vereinbaren erste direkte Gespräche in Islamabad . Die Lage ist angespannt, da der Iran droht, Israel erneut anzugreifen , als Reaktion auf die massiven Luftangriffe der israelischen Streitkräfte im Libanon. Teheran sagt, drei Klauseln seien bereits verletzt worden.

. Die Lage ist angespannt, da , als Reaktion auf die massiven Luftangriffe der israelischen Streitkräfte im Libanon. Der Iran verlangt unterdessen hohe Gebühren für Schiffe, die während des Waffenstillstands die Straße von Hormus passieren , und erklärt, er habe die endgültige Entscheidungsgewalt darüber, welche Schiffe passieren dürfen. Die Führung in Teheran hat angesichts der positiven internationalen Reaktionen auf den Waffenstillstand einen „Sieg“ für den Iran verkündet.

, und erklärt, er habe die endgültige Entscheidungsgewalt darüber, welche Schiffe passieren dürfen. Die Führung in Teheran hat angesichts der positiven internationalen Reaktionen auf den Waffenstillstand einen „Sieg“ für den Iran verkündet. Die ersten beiden Schiffe seit der Verkündung des Waffenstillstands haben die Straße von Hormus passiert, nachdem der Iran angekündigt hatte, von Reedereien die Zahlung von Gebühren in Kryptowährung zu verlangen . Stunden später kündigt Fars eine Unterbrechung der Schiffsdurchfahrt an. Dies geschieht, während die IDF den Libanon bombardiert .

seit der Verkündung des Waffenstillstands haben die Straße von Hormus passiert, nachdem . Stunden später der Schiffsdurchfahrt an. Dies geschieht, während . Saudi-Arabiens wichtige Ost-West-Ölpipeline, die Rohöl vom Golf zum Roten Meer für den Export transportiert, wurde an einer Pumpstation angegriffen; der Ölpreis steigt aufgrund dieser Nachricht. Auch in anderen Golfstaaten gab es vereinzelte Angriffe. In Kuwait wurden wichtige Energie- und Wasserversorgungsanlagen getroffen.

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Vance könnte bei den Pakistan-Gesprächen die Führung übernehmen und warnt die iranische Seite

Präsident Trump hatte am Vormittag die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass Vizepräsident JD Vance die Verhandlungen mit den Iranern in Islamabad leiten könnte. Axios berichtet nun, dass er dafür ausgewählt wurde. Vance erklärte heute Nachmittag gegenüber Fox News, dass Präsident Trump „alle Trümpfe in der Hand“ bei den Verhandlungen habe und dass Teheran die Position der USA anerkennen müsse.

Vance umriss Washingtons offensichtliches Kernziel mit den Worten: „Wir wollen, dass der Iran keine Atomwaffe bauen kann. Wir wollen den Kernbrennstoff, was der Präsident sehr deutlich gemacht hat.“

„Und noch einmal: Man muss sich das so vorstellen: Die Vereinigten Staaten haben bestimmte Forderungen und bestimmte Dinge, die wir wollen. Die Iraner haben Dinge, die sie aus den Verhandlungen herausholen können. Je mehr sie bereit sind, uns zu geben, desto mehr werden sie meiner Meinung nach aus diesen Verhandlungen herausholen können. Der Präsident hat über Sanktionserleichterungen gesprochen.“

Er fügte jedoch hinzu, dass wirtschaftliche Anreize an Bedingungen geknüpft bleiben, und sagte: „Der Präsident hat über wirtschaftliche Partnerschaften und ähnliche Dinge gesprochen. Das wird nicht geschehen, solange die Iraner sich nicht fest verpflichten, alles zu unterlassen, was auch nur annähernd der Entwicklung einer Atomwaffe gleichkommt.“

Vance schloss mit einem Hinweis auf den Einfluss der USA und erklärte: „Und ehrlich gesagt hat der Präsident hier alle Trümpfe in der Hand. Wir haben viel Einfluss. Wir haben viele Möglichkeiten, aber im Moment glaube ich, dass wir in einer guten Position sind.“

🚨 JUST IN: JD Vance says President Trump has ALL the cards, and Iran better understand it



"We want Iran to not be able to make a nuclear weapon. We want the nuclear fuel, which is something the president has made very clear."



"And again, the way to think about this is the… pic.twitter.com/EBIEBvT8YD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 8, 2026

Unterdessen, unerwartet…

Der iranische Präsident Pezeshkian forderte Europa auf, eine „wirksame“ Rolle bei der Förderung dauerhafter Stabilität und Sicherheit in der Region zu spielen.

Ghalibaf: USA verstoßen bereits gegen Waffenstillstandsabkommen

Der Iran hat gegenüber Trump seine „Zustimmung“ bekundet, dass der vorgeschlagene 10-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand durchführbar sei, hat jedoch gleichzeitig über Parlamentspräsident Ghalibaf eine offizielle Erklärung abgegeben, in der beanstandet wird, dass drei zentrale Klauseln bereits verletzt worden seien. Diese betreffen:

Israels anhaltende Angriffe auf den Libanon

die anhaltende Verletzung des iranischen Luftraums durch die USA und Israel

das „Recht“ des Iran auf Urananreicherung

„Der Ball liegt nun bei den USA“… sagt der iranische Außenminister:

The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.



The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die Bedingungen des Waffenstillstands zwischen dem Iran und den USA sind klar und eindeutig: Die USA müssen sich entscheiden – Waffenstillstand oder fortgesetzter Krieg über Israel hinweg. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Die Welt sieht die Massaker im Libanon. Der Ball liegt in dem Feld der USA, und die Welt beobachtet, ob sie ihre Zusagen einlöst.

WH: „Vollständiger Sieg“ im Iran errungen

Leavitt erklärte am Mittwochnachmittag in der Pressekonferenz einen „vollständigen“ Sieg der USA im Iran. Sie wurde wiederholt auf Trumps frühere Drohungen angesprochen, eine ganze „Zivilisation“ zu vernichten. Sie sagte: „Was das iranische Volk betrifft, so hat der Präsident die unmittelbare Bedrohung beseitigt, die das iranische Militär für die Vereinigten Staaten, für unsere Verbündeten in der Region und für unsere Streitkräfte in der Region darstellte, und natürlich hofft der Präsident, wie er schon lange sagt, dass der Iran ein Land des Friedens und des Wohlstands sein wird, und wir gehen in diese nächste Verhandlungsrunde, um hoffentlich eine Einigung mit diesem neuen Regime zu erzielen, die langfristige Stabilität im Nahen Osten schaffen wird.“

Wird den Iran dazu verpflichten, die Meerenge offen zu halten. Mehr von Leavitt: „Der Präsident hat sich gestern Abend sehr klar ausgedrückt … er sagte, dass dieser Waffenstillstand von der freien, sicheren und sofortigen Wiederöffnung der Straße von Hormus abhängig ist.“ Sie fügte hinzu: Das bedeutet „ohne Einschränkungen, einschließlich Mautgebühren.“

Sie kritisiert die Berichterstattung der Medien:„Lassen Sie mich also klarstellen und die Dinge richtigstellen“, sagte Leavitt. „Die Iraner hatten ursprünglich einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, der grundsätzlich unseriös, inakzeptabel und völlig verworfen wurde. Er wurde von Präsident Trump und seinem Verhandlungsteam buchstäblich in den Papierkorb geworfen“, sagte Leavitt. „Viele Medienvertreter in diesem Raum haben fälschlicherweise berichtet, dieser Plan sei für die Vereinigten Staaten akzeptabel. Und das ist falsch.“ Sie betonte dann, dass die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden werden.

Trump hebt unterschiedliche Versionen des 10-Punkte-Waffenstillstandsplans hervor

Sorgt mit dieser neuesten Entwicklung für noch mehr Unsicherheit und Verwirrung…

Das ist alarmierend und surreal und lässt nichts Gutes ahnen für den ohnehin schon sehr brüchigen Waffenstillstand, wie die New York Times berichtet:

Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte, der 10-Punkte-Friedensplan, den der Iran am Mittwoch veröffentlicht habe, weiche von dem Plan ab, den Trump als „praktikable Verhandlungsgrundlage“ bezeichnet habe. Der Vertreter lehnte es ab, näher auf die Unterschiede einzugehen, sagte jedoch, dass Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, voraussichtlich bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr weitere Erläuterungen geben werde.

Es gibt Gerüchte, dass Kushner, Witkoff und möglicherweise Vance nach Pakistan reisen werden, um am Freitag ein geplantes Treffen mit der iranischen Seite abzuhalten.

Wichtige Energieanlagen in Kuwait trotz Waffenstillstand getroffen

Das kuwaitische Innenministerium verurteilt die jüngsten Angriffe des Iran und meldet „schwerwiegende Sachschäden“ an mehreren wichtigen Anlagen der Kuwait Petroleum Corporation. Auch Meerwasserentsalzungsanlagen seien getroffen worden.

„Das Ministerium teilte mit, dass an einigen der angegriffenen Standorte, darunter Ölanlagen, drei Kraftwerke und Wasserentsalzungsanlagen, Brände ausgebrochen seien“, berichtet Al Jazeera.

Öltransport durch die Straße von Hormus erneut gestoppt: FARS

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass Öltanker, die die Straße von Hormus passieren, nach Israels „Verstoß gegen den Waffenstillstand“ gestoppt wurden. Dies geschieht, während iranische Beamte wegen der Ereignisse im Libanon vor einer Wiederaufnahme der Raketenangriffe auf Israel warnen (siehe unten).

Derzeit herrscht Uneinigkeit und Verwirrung darüber, ob sich das von Pakistan vermittelte Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran auch auf den Libanon erstreckt. Pakistan sagt Ja, der Iran sagt Ja, während die USA und Israel Nein sagen. Teheran scheint bereit zu sein, seinen Einfluss geltend zu machen. Ölpreis steigt bei ersten Gerüchten über einen „Verstoß“…

Am Mittwoch bot sich in Berit ein Bild des Grauens:

Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY — Will Christou (@will_christou) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Chaos in Beirut, als Israel eine Welle von Luftangriffen im ganzen Land durchführt und in zehn Minuten mehr als 100 Ziele trifft, die es als solche bezeichnete.

Israel führt massiven Überraschungsangriff auf den Libanon durch; Iran warnt vor möglicher Wiederaufnahme von Raketenangriffen auf Israel

Ein israelischer Überraschungsangriff auf Beirut, den Südlibanon und das östliche Bekaa-Tal hat zu enormen Zerstörungen und zahlreichen Opfern geführt. Präsident Trump erklärte, der Libanon-Konflikt sei nicht Teil des Waffenstillstandsabkommens mit dem Iran, womit er Aussagen aus Pakistan widersprach. Trump fügte jedoch hinzu, dass dies separat geregelt werde, und schien Israels Recht zu verteidigen, gegen die Hisbollah vorzugehen.

Iranische Beamte deuten an, dass sie bereit sein könnten, die Angriffe mit ballistischen Raketen auf Israel erneut aufzunehmen, als Reaktion auf die Angriffe auf den Libanon.

Unterdessen eine Erklärung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: „Die offensichtlichen iranischen Angriffe seit Inkrafttreten des Waffenstillstands haben 17 ballistische Raketen und 35 Drohnen erreicht, und die Luftabwehr hat sie erfolgreich abgewehrt“, teilte das Verteidigungsministerium der VAE in einem Social-Media-Beitrag mit. Kuwait hat sich ähnlich geäußert.

US-amerikanische und iranische Delegationen vereinbaren Treffen in Islamabad am Freitag

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hat bekannt gegeben, dass amerikanische und iranische Delegationen eine Einladung zu einem Treffen in Islamabad am Freitag angenommen haben.

Über ein Gespräch mit dem iranischen Präsidenten sagte er: „Ich habe meine tiefe Wertschätzung für die Weisheit und Weitsicht der iranischen Führung zum Ausdruck gebracht, die Pakistans Vorschlag angenommen hat, später in dieser Woche Friedensgespräche in Islamabad auszurichten, die auf unsere gemeinsamen Bemühungen abzielen, die Ruhe in der Region wiederherzustellen. Präsident Pezeshkian bekräftigte zudem die Teilnahme des Iran an den bevorstehenden Verhandlungen, bedankte sich für Pakistans Bemühungen und übermittelte dem pakistanischen Volk seine besten Wünsche.“

IRGC-Parlamentsabgeordneter: „Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus muss eingestellt werden“

Reuters hat die Äußerungen des IRGC-Offiziers und Mitglieds des „Rates zur Feststellung des Staatsinteresses“ im iranischen Parlament, Mohsen Rezaee, aufgegriffen: „Als Reaktion auf die brutale Aggression gegen den Libanon muss der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus unverzüglich eingestellt und ein starker, entschlossener Schlag gegen die verantwortliche Instanz geführt werden.“

Dies spiegelt möglicherweise die Haltung einer Hardliner-Fraktion wider, da Teheran eindeutig über erheblichen Einfluss verfügt und de facto die Kontrolle über die Straße von Hormus ausübt. Es scheint jedoch noch nicht die offizielle Position der Regierung zu sein, zumal die ersten beiden Schiffe die Wasserstraße seit der Verkündung des Waffenstillstands passiert haben.

Wie wir am Mittwoch bereits berichteten, passierte die unter liberianischer Flagge fahrende „Daytona Beach“ mit Ziel Vereinigte Arabische Emirate kurz vor 8 Uhr britischer Zeit die Meerenge, während das griechische Schiff „NJ Earth“ etwa zwei Stunden später folgte, dessen Ziel unbekannt ist, wie die Tracking-Plattform Kpler zeigte.

Exportpipeline von Saudi Aramco zum Roten Meer getroffen

Eine gewaltige und nicht gerade „waffenstillstandsfreundliche“ Entwicklung in Saudi-Arabien, laut FT (gerade als Hegseth sprach): „Eine Pumpstation wurde um 13 Uhr Ortszeit getroffen, sagten die Informanten gegenüber der FT. Der Angriff wurde von einer Drohne durchgeführt und der Schaden wurde gerade begutachtet, teilte einer der Informanten der FT Saudi Aramco mit, dem Eigentümer und Betreiber der Pipeline.“ Die FT fährt fort: „Die Informanten sagten, eine Pumpstation – eine von mehreren entlang der 1.200 km langen Pipeline, die seit der fast vollständigen Sperrung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu einer wirtschaftlichen Lebensader für das Königreich geworden ist – sei am Mittwoch gegen 13 Uhr Ortszeit getroffen worden.“

Ein in der Golfregion ansässiger Vertreter und Analyst beklagt: „Für einen Waffenstillstand scheint das Feuer nicht aufzuhören. Die VAE und Kuwait werden angegriffen, und der Iran sagt, auch er werde angegriffen. Abgesehen vom Waffenstillstand selbst ist die größere Frage, dass der Plan immer noch unklar erscheint, was die nächsten Schritte angeht…“

Die Entwicklung ließ den Ölpreis leicht ansteigen…

Das Pentagon versucht, die Operation „Epic Fury“ zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen: „Überwältigender Sieg“

Hegseth bezeichnete den Waffenstillstand in seiner Pressekonferenz im Pentagon als „überwältigenden Sieg“ für die Vereinigten Staaten und erklärte, das Militär „sehe sich bereit“, sicherzustellen, dass der Iran die Vereinbarung einhält. Er sagte, die US-Streitkräfte würden weiterhin in der Region „herumhängen“, und fügte hinzu, dass der iranische Nuklearstaub überwacht werde, unter den Trümmern begraben liege und dass die USA das angereicherte Uran letztendlich entweder selbst abholen oder es sich übergeben lassen würden. „Der Iran hat um einen Waffenstillstand gebettelt“, erklärte Hegseth.

„Wir stehen im Hintergrund bereit, um sicherzustellen, dass der Iran jede vernünftige Bedingung einhält“, sagte Hegseth. Auch der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Caine, erklärte, dass alle US-Ziele im Iran erreicht worden seien.

Er lobte, dass die USA die militärisch-industrielle Basis des Iran zerstört hätten, wobei über 80 % der Raketenanlagen vernichtet worden seien und die iranische Marine auf dem „Grund des Arabischen Meeres“ liege. Es ist offensichtlich, dass das Pentagon nach sechs Wochen versucht, der Operation „Epic Fury“ einen krönenden Abschluss zu geben.

Während der Fragerunde gab es eine Frage – die von Hegseth weitgehend umgangen wurde –, die sich darauf konzentrierte, ob die USA einen „strategischen“ Sieg oder lediglich einen taktischen Sieg errungen haben. Das ist letztendlich die Frage.

Gibt es außerdem wirklich einen Waffenstillstand vor Ort? Aber dies ist erst der erste Tag:

For a ceasefire, the fire does not seem to be ceasing. The UAE and Kuwait are under attack, and Iran says it is under attack too. Beyond the ceasefire itself, the bigger question is that the plan still looks unclear when it comes to what follows, assuming the ceasefire actually… — Nawaf Al-Thani نواف بن مبارك آل ثاني (@NawafAlThani) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Für einen Waffenstillstand scheint das Feuer nicht aufzuhören. Die VAE und Kuwait stehen unter Angriff, und der Iran sagt, er stehe ebenfalls unter Angriff. Jenseits des Waffenstillstands selbst stellt sich die größere Frage, dass der Plan immer noch unklar erscheint, was das Folgende angeht – vorausgesetzt, der Waffenstillstand hält tatsächlich.

Doch auch der Iran sieht dies als Sieg an

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben eine zweiwöchige Aussetzung aller Angriffe angekündigt, und Teheran soll zugestimmt haben, Schiffen die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gewähren. Alles begann damit, dass Präsident Trump den in letzter Minute von Pakistans Premierminister angebotenen Friedensvorschlag aufgriff, der eine zweiwöchige Verlängerung der US-Frist forderte, bevor massive Zerstörungsbombardements beginnen sollten, und im Gegenzug würde der Iran zustimmen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Der Iran hat im Grunde genommen den Sieg erklärt und erklärt, dass die bevorstehenden Gespräche am Freitag in Islamabad, Pakistan, kein Ende des Krieges garantieren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung der USA zwar verbal unterstützt, aber erklärt, dass der Libanon von dem zweiwöchigen Waffenstillstand ausgeschlossen sei.

Der Iran warnt vor einer entschlossenen Reaktion auf jegliche „Fehlkalkulationen“ der USA. Die IRGC erklärte in einer Stellungnahme: „Wir bleiben zwar offen für Gespräche, vertrauen aber keinen Versprechungen unserer Gegner. Unsere Streitkräfte sind bereit, gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung in Konfrontationen mit amerikanischen und zionistischen Kräften, entschlossen auf jegliche Fehlkalkulationen des Feindes zu reagieren.“

Neuestes von Trump auf Truth Social:

Die Ölpreise fielen rapide, nachdem Trump die Waffenruhe angekündigt hatte; Brent-Rohöl wurde knapp unter 95 Dollar pro Barrel gehandelt. Das Kabinett von Katar begrüßte den von Pakistan vermittelten Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran und erklärte, dieser unterstreiche „die Notwendigkeit, alle feindseligen Handlungen und Praktiken, die die regionale Stabilität, die Achtung der staatlichen Souveränität sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Seewege, der Freiheit der Schifffahrt und des internationalen Handels untergraben, unverzüglich einzustellen“.

Der Iran fordert unterdessen hohe Gebühren für Schiffe, die während des Waffenstillstands die Straße von Hormus passieren, und erklärt, dass er die endgültige Entscheidungsgewalt darüber habe, welche Schiffe passieren dürfen. Im Grunde genommen hängt also die Stabilität der globalen Energieflüsse davon ab, dem Iran entgegenzukommen, UND er wird gemäß dem vorliegenden Abkommen wahrscheinlich eine Lockerung der Sanktionen erhalten.

Die iranischen Staatsmedien haben Jubelszenen auf den Straßen gezeigt:

🇮🇷🇺🇸 Breaking | Iranian television:



Trump agreed to Iran’s conditions to end the war.



Iran has officially won. pic.twitter.com/qjnt9lnTOO — Global Insight Journal (@GlobalIJournal) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: Eilmeldung | Iranisches Fernsehen: Trump hat den Bedingungen Irans zugestimmt, um den Krieg zu beenden. Iran hat offiziell gesiegt.

Waffenstillstand international begrüßt

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte auf X, er habe ein „herzliches, substanzielles“ Gespräch mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian geführt. „Ich habe meine tiefe Wertschätzung für die Weisheit und Klugheit der iranischen Führung zum Ausdruck gebracht, die Pakistans Angebot angenommen hat, Ende dieser Woche Friedensgespräche in Islamabad auszurichten, um gemeinsam auf die Wiederherstellung des Friedens in der Region hinzuarbeiten“, sagte er.

„Präsident Pezeshkian bekräftigte die Teilnahme des Iran an den bevorstehenden Verhandlungen und würdigte Pakistans Bemühungen, während er dem pakistanischen Volk seine besten Wünsche übermittelte“, fügte er hinzu.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßte den Waffenstillstand, während Israel hingegen behauptete, der Libanon stehe außerhalb des Abkommens, und seine Angriffe auf das Land fortsetzte.

Um den „Sessel-Kriegsfalken“ Michael Weiss zu zitieren: Vor einem Monat forderte Trump die „bedingungslose Kapitulation“ des Iran. Nun behaupten die USA, dies sei ein gangbarer Ausgangspunkt für Verhandlungen…

Papst Leo XIV. lobte das Abkommen als „Zeichen echter Hoffnung“ und erklärte während seiner wöchentlichen Audienz im Vatikan: „Ich begrüße mit Zufriedenheit und als Zeichen echter Hoffnung die Ankündigung eines sofortigen zweiwöchigen Waffenstillstands. Nur durch die Rückkehr zu den Verhandlungen können wir das Ende des Krieges erreichen.“

Die Internationale Atomenergie-Organisation begrüßte den Waffenstillstand und signalisierte ihre Bereitschaft, eine diplomatische Lösung zu unterstützen. Generaldirektor Rafael Grossi erklärte: „IAEO-Generaldirektor Grossi begrüßt … eine Rückkehr zur Diplomatie, die darauf abzielt, eine Einigung über zentrale Fragen, einschließlich des iranischen Atomprogramms, auszuhandeln.“ Er fügte hinzu: „Die IAEO ist bereit, diese Bemühungen durch ihre unverzichtbare Rolle bei der Sicherheitsüberwachung und Verifizierung zu unterstützen.“

Angriffe gehen weiter? Lage in der Straße von Hormus

Die Angriffe auf Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait hielten jedoch am Mittwoch, wenige Stunden nach der Ankündigung des Waffenstillstands, an. Außerdem gab es bislang heute keine nennenswerten Veränderungen im Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, wie aus Satellitendaten von Bloomberg hervorgeht.

Ein globaler Verband der Schifffahrtsindustrie, der 130 Unternehmen und rund 1.500 Schiffe vertritt, erklärte, dass die Lage im Golf weiterhin instabil sei. CEO Knut Arild Hareide sagte: „Wir nehmen die Signale für einen Waffenstillstand zur Kenntnis, aber die Situation in der Straße von Hormus bleibt ungelöst und unvorhersehbar.“

Airstrikes have reportedly targeted the Lavan oil refinery in Iran today. The ceasefire is seemingly in effect in name only. pic.twitter.com/PdH9CrjS6T — OSINTdefender (@sentdefender) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Laut Berichten wurden heute Luftangriffe auf die Lavan-Ölraffinerie im Iran durchgeführt. Der Waffenstillstand scheint nur dem Namen nach in Kraft zu sein.

„Es ist noch nicht klar, unter welchen Bedingungen eine sichere Durchfahrt gewährleistet werden kann. Die Reeder prüfen derzeit die Lage und werden die Durchfahrten erst wieder aufnehmen, wenn echte Sicherheit für eine sichere Durchfahrt gegeben ist“, fügte Hareide hinzu.

Wird das so bleiben?

Ceasefire day 1:



Israel took multiple waves of Iranian missile fire after the ceasefire was announced.



Kuwait reports that more than two dozens drones were launched by Iran since 8am.



UAE is currently under an Iranian missile attack.



Iran, via state media, reports strikes… — Trey Yingst (@TreyYingst) April 8, 2026

Übersetzung von „X“: Waffenstillstand Tag 1: Israel erlitt mehrere Wellen iranischer Raketenbeschuss, nachdem der Waffenstillstand angekündigt worden war. Kuwait berichtet, dass mehr als zwei Dutzend Drohnen von Iran seit 8 Uhr morgens gestartet wurden. Die VAE stehen derzeit unter einem iranischen Raketenangriff. Iran meldet über staatliche Medien Angriffe auf die Lavan-Insel und die dortige Öl-Infrastruktur.

Zuvor hatte die dänische Reederei Maersk erklärt, dass die Ankündigung eines Waffenstillstands keine ausreichende Sicherheit biete, um den normalen Betrieb in der Region wieder aufzunehmen.

Weitere geopolitische Schlagzeilen

via Newsquawk…

US-Präsident Donald Trump kündigte eine zweiwöchige Aussetzung der Bombardements im Iran an, unter der Bedingung, dass der Iran die Straße von Hormus wieder öffnet. Er bezeichnete dies als beidseitigen Waffenstillstand und erklärte, die militärischen Ziele der USA seien erreicht worden, während ein langfristiges Friedensabkommen kurz vor dem Abschluss stehe.

Trump sagte, die USA hätten vom Iran einen 10-Punkte-Vorschlag erhalten, der als tragfähige Verhandlungsgrundlage diene, wobei die meisten wichtigen Streitpunkte bereits geklärt seien und die zweiwöchige Frist dazu diene, das Abkommen abzuschließen.

Trump schrieb: „Ein großer Tag für den Weltfrieden! Der Iran will, dass es geschieht, sie haben genug! Genauso wie alle anderen auch! Die Vereinigten Staaten von Amerika werden bei der Bewältigung des Verkehrsaufkommens in der Straße von Hormus helfen. Es wird viele positive Maßnahmen geben! Es wird viel Geld verdient werden. Der Iran kann mit dem Wiederaufbauprozess beginnen… dies könnte das Goldene Zeitalter des Nahen Ostens sein!!!“

Trump erklärte gegenüber AFP, das Iran-Abkommen sei abgeschlossen und stelle einen umfassenden Sieg der USA dar. Er erklärte, man werde sich um das iranische Uran „perfekt kümmern“ und dass China eine Rolle dabei gespielt habe, den Iran an den Verhandlungstisch zu bringen.

Der iranische Sender SNN berichtete unter Berufung auf Explosionen auf den Inseln Siri und Lavan von möglichen Verstößen gegen den Waffenstillstand, während der Nationale Sicherheitsrat des Iran warnte, dass er innerhalb weniger Stunden Tel Aviv angreifen werde, sollten die Angriffe im Südlibanon anhalten.

Der Iran bestätigte, dass die Verhandlungen mit den USA ab dem 10. April in Islamabad stattfinden werden, mit dem Ziel, die militärischen Erfolge innerhalb von 15 Tagen politisch zu formalisieren, wobei die Gespräche im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden können.

Iranische Beamte erklärten, die Gespräche mit den USA bedeuteten nicht das Ende des Krieges, bestätigten jedoch die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus für zwei Wochen und dass die Operationen eingestellt werden, wenn die Angriffe auf den Iran aufhören.

Die pakistanische Führung lud US-amerikanische und iranische Delegationen nach Islamabad ein; Berichten zufolge werden US-Gesandte und Vizepräsident JD Vance erwartet.

Ein US-Beamter sagte, der Waffenstillstand werde heute Abend beginnen, wobei Verzögerungen bei der Weiterleitung der Befehle an die Feldverbände der IRGC zu erwarten seien.

Es wird erwartet, dass der Iran und Oman im Rahmen der Waffenstillstandsvereinbarung Transitgebühren in der Straße von Hormus erheben werden.

Das israelische Medium Ynet berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass der Waffenstillstand auch den Libanon einschließen werde.

Laut Axios wies der Oberste Führer des Iran die Unterhändler an, eine Waffenruhe anzustreben.

Der iranische UN-Botschafter erklärte, der Iran lehne „jeden vorübergehenden Waffenstillstand kategorisch ab“ und sagte, jede Lösung müsse ein endgültiges Ende der Aggression gewährleisten und dauerhaften Frieden schaffen.

Die USA werden die Entfernung von Nuklearmaterial aus dem Iran fordern, so israelische Beamte, die von Al Hadath über Haaretz zitiert wurden.

Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte, der Waffenstillstand trete in Kraft, sobald die Straße von Hormus wieder geöffnet sei.

Ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses sagte, Israel sei in den zweiwöchigen Waffenstillstand einbezogen und habe zugestimmt, die Bombardierungen während der Verhandlungen auszusetzen.

Omans Verkehrsminister erklärte, gemäß den bestehenden Vereinbarungen dürften in der Straße von Hormus keine Transitgebühren erhoben werden.

Der Islamische Widerstand im Irak kündigte eine zweiwöchige Aussetzung seiner Operationen an.

Die Hisbollah bereitet sich darauf vor, ihre offizielle Position zum Waffenstillstand bekanntzugeben und auf Behauptungen zu reagieren, der Libanon sei davon ausgeschlossen.

Eine neue Welle iranischer Raketen wurde in Richtung Israel abgefeuert.

Ein israelischer Militärvertreter erklärte, Israel führe weiterhin Angriffe im Iran durch.

Von der iranischen Insel Sirri wurden Explosionen gemeldet, deren Ursache unbekannt ist.

Auch von der Lavan-Ölraffinerie im Iran wurden Explosionen gemeldet, deren Ursache unbekannt ist.

Bahrain gab wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran eine Raketenwarnung heraus.

Berichten zufolge gab es eine Explosion in Kermanshah im Nordwesten des Iran.

Die IDF bestätigte die Erkennung von Raketen, die vom Iran aus in Richtung Israel abgefeuert wurden.

Der Oberste Sicherheitsrat des Iran erklärte, die Streitkräfte seien weiterhin bereit, auf jede Eskalation sofort und mit voller Kraft zu reagieren.

Daten zum Seeverkehr zeigten, dass der Verkehr durch die Straße von Hormus weiterhin gering und begrenzt ist.

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