Seyed M. Marandi: Israel bricht Waffenstillstand, Iran antwortet mit Raketenangriffen und Mögliche Szenarien

In einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Journalisten Glenn analysiert der iranische Professor Seyed Mohammad Marandi die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Marandi, Dozent an der Universität Teheran und ehemaliger Berater des iranischen Atomverhandlungsteams, beschreibt den Bruch des Waffenstillstands durch Israel, die iranische Vergeltung und die komplexen Hintergründe der Verhandlungen mit den USA.

Der aktuelle Konflikt und der Bruch des Waffenstillstands

Laut Marandi hat Israel den gerade erst vereinbarten Waffenstillstand massiv verletzt. Während der Aufzeichnung des Interviews am 8. April feuerten iranische Raketen Richtung Israel, als direkte Antwort auf anhaltende israelische Angriffe auf Libanon. Israel bombardiere libanesische Städte und Zivilisten mit Teppichbombardements, was zu Hunderten Toten, darunter viele Frauen und Kinder, geführt habe. Dies geschehe trotz des Waffenstillstandsabkommens.

Marandi betont, dass der pakistanische Ministerpräsident klar getwittert habe, Libanon sei Teil des Waffenstillstands. Dennoch behaupte US-Präsident Trump, es handele sich um eine „separate Scharmützel“. Diese Widersprüche zeigten die Schwäche Trumps und die Absicht Netanjahus, den Friedensprozess gezielt zu sabotieren. Die Angriffe dienten dazu, den Waffenstillstand zu unterlaufen und eigene politische Ziele zu verfolgen, indem sie die israelische Bevölkerung weiter radikalisieren.

Hintergrund der Verhandlungen und der iranische Plan

Das Interview beleuchtet die Vorgeschichte der Waffenruhe. Die USA hatten zunächst eine „bedingungslose Kapitulation“ Irans gefordert – ähnlich wie beim vorherigen 12-Tage-Krieg. Diese Position habe sich zu einem 15-Punkte-Plan entwickelt, den Iran ablehnte. Stattdessen erarbeitete der iranische Oberste Nationale Sicherheitsrat unter Einbeziehung des Obersten Führers Ali Chamenei einen eigenen 10-Punkte-Plan. Dieser wurde über Pakistan an die USA übermittelt und von Trump schließlich als Verhandlungsgrundlage akzeptiert.

Marandi beschreibt diesen Schritt als symbolisch bedeutsam: Ein arrogantes Imperium wie die USA habe sich gezwungen gesehen, die Rechte einer souveränen Nation anzuerkennen. Dennoch sei Skepsis angebracht. Die USA seien ein extrem arrogantes Reich, und Trump sei der arroganteste unter den „Kaisern“. Verhandlungen mit ihm seien unberechenbar, da er seine Positionen ständig ändere.

Militärische Lage und iranische Stärke

Iran bereite sich trotz der Waffenruhe auf das Schlimmste vor. Marandi, der selbst in den 1980er-Jahren als Freiwilliger im Iran-Irak-Krieg gekämpft hat, verweist auf die langjährige Vorbereitung Irans: Über 25 Jahre habe das Land Raketen und Drohnen entwickelt und gelagert – weit mehr, als die Gegenseite ahne. In den vergangenen 40 Tagen habe Iran kontinuierlich Ziele in Israel, US-Stützpunkte und beteiligte Akteure angegriffen, ohne dass seine Fähigkeiten nachgelassen hätten.

Die USA stünden vor großen Problemen: Ihre Truppen seien hastig in die Region verlegt worden, Basen seien zerstört, und die extremen klimatischen Bedingungen (Hitze, Feuchtigkeit, Sandstürme) im Persischen Golf würden Ausrüstung und Logistik massiv belasten. Reparaturkosten in früheren Kriegen hätten Hunderte Milliarden Dollar betragen. Hinzu kämen innenpolitischer Druck in den USA und internationale Kritik. Die Schließung der Straße von Hormus durch Iran verstärke diesen Druck zusätzlich.

Die Rolle Israels, der USA und westlicher Medien

Marandi kritisiert scharf die Doppelmoral des Westens. Während Israel libanesische Zivilgebiete nach der „Dahiya-Doktrin“ (systematische Zerstörung ganzer Viertel) bombardiere – vergleichbar mit dem „Mähen des Rasens“ in Gaza –, schweige die westliche Presse oder rechtfertige die Angriffe als Treffer auf „Hisbollah-Stützpunkte“. Weder Washington Post, New York Times, Guardian noch liberale oder konservative Kommentatoren äußerten Empörung über Trumps Drohungen, Iran „in die Steinzeit zurückzubomben“ oder die iranische Zivilisation auszulöschen.

Der Westen werde von einer „Epstein-Klasse“ beherrscht – einer oligarchischen Elite ohne moralischen Kompass. Iraner und Muslime würden als „Amalek“ (biblische Feinde) und Untermenschen betrachtet. Diese Haltung untergrabe die eigene humanitäre und demokratische Legitimation des Westens.

Die Straße von Hormus und wirtschaftliche Konsequenzen

Ein zentraler Punkt der Verhandlungen ist die Kontrolle der Straße von Hormus. Iran hat diese strategische Wasserstraße vorübergehend geschlossen und fordert nun Mitverwaltungs- oder Gebührenregelungen, möglicherweise gemeinsam mit Oman. Dies sei keine ursprüngliche iranische Absicht gewesen, sondern eine direkte Folge des US-Angriffs. Durch die Kontrolle werde Iran deutlich mächtiger, während die USA geschwächt wirkten.

Die Schließung behindere den Öl-, LNG- und Düngemitteltransport massiv und drohe eine globale Rezession auszulösen. Länder wie Indien spürten bereits die wirtschaftlichen Folgen. Marandi sieht darin einen Machtverlust der USA: Staaten des Globalen Südens könnten nun selbstbewusster auftreten.

Zukunftsperspektiven: Verhandlungen oder neuer Krieg?

Marandi ist pessimistisch, dass in den geplanten zwei Wochen ein umfassendes Abkommen erzielt wird. Möglicherweise würden leichtere Punkte geklärt und die Frist verlängert. Die grundlegenden 10 Punkte Irans – darunter Anreicherung, Raketenprogramm und regionale Beziehungen – seien für ein arrogantes Imperium schwer zu akzeptieren.

Mögliche Szenarien:

Fortsetzung israelischer Angriffe auf Libanon und iranische Vergeltung.

Beteiligung von Golfstaaten (z. B. UAE), die jedoch militärisch chancenlos seien. Ihre kritische Infrastruktur liege exponiert an der Küste und wäre bei einem Konflikt sofort bedroht.

Ein Übergang zu einem reinen Iran-Israel-Krieg, bei dem die USA indirekt (Betankung, Aufklärung) beteiligt blieben.

Die Golfdiktaturen hätten durch ihre Unterstützung der USA ihre Position verspielt. Iran werde freundliche Staaten (China, Russland) bei der Passage durch Hormus bevorzugen und Gegner benachteiligen.

Regionale Allianzen und langfristige Folgen

Irans Stärke beruhe auf Partnerschaften mit Irak, Jemen und Hisbollah, die autonom agierten. Diese Allianzen hätten den Krieg erschwert. Langfristig könnten Grenzen sich verändern, sollte die Konfrontationspolitik der Golfstaaten andauern.

Marandi schließt mit einer historischen Reflexion: Der Konflikt hätte vermieden werden können, wenn die USA auf Stimmen wie die von Flynt und Hillary Leverett (Autoren von „Going to Tehran“) gehört hätten. Stattdessen habe der zionistische Einfluss Frieden verhindert. Iran habe nach dem 11. September sogar Kooperation angeboten, sei aber enttäuscht worden.

Fazit

Das Interview zeigt ein selbstbewusstes Iran, das militärisch, strategisch und symbolisch gestärkt aus dem Konflikt hervorgeht. Gleichzeitig unterstreicht es die Instabilität durch israelische Provokationen und US-Unberechenbarkeit. Ob der Waffenstillstand hält, hängt maßgeblich davon ab, ob die USA Israel zügeln können – etwas, woran Marandi stark zweifelt. Die kommenden Tage und Wochen werden entscheiden, ob Verhandlungen Fortschritte bringen oder der Konflikt eskaliert. Die Schließung der Straße von Hormus und die iranischen Raketenangriffe sind klare Signale: Iran ist bereit, seine Souveränität und die Rechte der Region mit allen Mitteln zu verteidigen.