Deutschlands heimlicher Systemumbau: Bürger sollen in die digitale ID gedrängt werden

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens gilt als überfälliger Fortschritt. Weniger Bürokratie, bessere Versorgung, effizientere Abläufe – so lautet das Versprechen. Doch was derzeit in Deutschland unter dem Stichwort ePA, Gesundheits-ID und EUDI Wallet vorangetrieben wird, ist weit mehr als ein technisches Upgrade. Es ist der Aufbau einer Infrastruktur, die Identität, Gesundheit und Zugang zu staatlichen Leistungen in bislang beispielloser Weise miteinander verknüpft.

Und genau darin liegt das Problem.

Vom Patienten zur Datenschnittstelle

Die elektronische Patientenakte wird nicht nur ausgeweitet – sie wird zur Pflichtlösung durch die Hintertür. Der Wechsel zum Opt-out-System bedeutet: Jeder ist automatisch dabei, es sei denn, er widerspricht aktiv. Das ist kein Detail, sondern ein fundamentaler Paradigmenwechsel.

Gleichzeitig wird die Gesundheitsversorgung an eine digitale Identität gekoppelt. Wer künftig medizinische Leistungen nutzen will, wird sich digital ausweisen müssen – perspektivisch über die europäische EUDI Wallet. Was als Komfort verkauft wird, etabliert in Wahrheit eine neue Zugangsvoraussetzung: Ohne digitale Identität kein reibungsloser Zugang zum Gesundheitssystem.

Biometrie als Generalschlüssel

Besonders brisant ist die Rolle biometrischer Daten. Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder andere Verfahren sollen die Authentifizierung „sicherer“ machen. Doch Sicherheit hat hier einen Preis: Biometrie ist nicht austauschbar. Ein kompromittiertes Passwort kann man ändern – ein Gesicht nicht.

Damit wird der menschliche Körper selbst zum Schlüssel eines Systems, das immer mehr Lebensbereiche umfasst. Ein Missbrauch ist nicht nur möglich, sondern potenziell irreversibel.

Die stille Verschiebung der Macht

Offiziell wird betont, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten sollen. Doch die Architektur spricht eine andere Sprache. Wenn Identität, Gesundheitsdaten und Zugriffsrechte technisch miteinander verschränkt werden, entsteht ein System, in dem Kontrolle zunehmend strukturell statt individuell ausgeübt wird.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Ist das System praktisch?

Sondern: Wer definiert die Regeln – und wer kann sich ihnen entziehen?

Denn wer nicht teilnimmt, wird faktisch ausgeschlossen. Digitalisierung wird so vom Angebot zur Voraussetzung.

Gesundheitsdaten als Rohstoff

Hinzu kommt die strategische Dimension: Gesundheitsdaten gelten als Schlüsselressource für Forschung, KI und wirtschaftliche Innovation. Die Zentralisierung dieser Daten ist politisch gewollt – und ökonomisch attraktiv.

Doch je wertvoller Daten sind, desto größer ist der Druck, sie zu nutzen, zu teilen und auszuwerten. Die Grenze zwischen medizinischem Nutzen und systematischer Datennutzung wird dabei zunehmend unscharf.

Ein System, das größer ist als Gesundheit

Was derzeit im Gesundheitsbereich aufgebaut wird, ist kein isoliertes Projekt. Es ist Teil einer umfassenderen digitalen Identitätsstrategie auf EU-Ebene. Die EUDI Wallet soll künftig nicht nur für Gesundheitsdienste genutzt werden, sondern auch für Behördenkontakte, Finanzdienstleistungen und private Anwendungen.

Damit entsteht Schritt für Schritt ein universelles Identitätssystem – mit der Gesundheitsakte als einem seiner sensibelsten Bausteine.

Fazit: Fortschritt ohne Debatte

Die Art und Weise, wie die Umsezung stattfindet, wirft grundlegende Fragen auf, die politisch kaum offen diskutiert werden.

Es geht nicht nur um Effizienz.

Es geht um Macht, Kontrolle und die Bedingungen gesellschaftlicher Teilhabe im digitalen Zeitalter.

Ein System, das so tief in das Leben der Menschen eingreift, braucht mehr als technische Machbarkeit und politische Zielvorgaben. Es braucht eine breite, ehrliche Debatte darüber, wo die Grenzen liegen sollen.

Denn wenn Identität, Gesundheit und Zugang untrennbar miteinander verbunden werden, steht am Ende mehr auf dem Spiel als nur ein digitaler Fortschritt.

Quellen:

Nect brings biometric identification to German healthcare system

Healthcare digitization push in Germany looks to digital ID via EUDI Wallet