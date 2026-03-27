Und dann veränderte sich die Welt…

Von Tyler Durden

Verfasst von James Howard Kunstler,

„Europas eigene Regulierungsarchitektur hat Europas eigene Energieversorgung lahmgelegt. Und Amerika … auf der anderen Seite des Atlantiks, mit vollem Tank, hat tatenlos zugesehen.“ – Jeff Childers

Halten wir inmitten all dieser Aufregung einen Moment inne, um uns mit einem anhaltenden Rätsel unserer Zeit auseinanderzusetzen: Warum scheinen die Nachrichtenmedien darauf zu hoffen, dass die USA bei der Iran-Operation scheitern? Oder allgemeiner gefragt: Wie sind die Medien dazu gekommen, sich in den Dienst der radikalen Linken und all ihrer Anhänger zu stellen? Wie wurden sie in ihren Cloward-Piven-Bunker des krypto-marxistischen „Widerstands“ gelockt?

Es ist unwahrscheinlich, dass die Fernsehmanager, Nachrichtenproduzenten und Redakteure regelrechte Kommunisten sind. Das würde einen in die einfältige Fantasiewelt der John Birch Society führen. Oder haben sie damals an der Uni einfach zu viel Antonio Gramsci gelesen?

Wenn sie lediglich Huren sind, die sich einem Publikum anbiedern, dann ist dieses Publikum im Schwinden begriffen, da sich die „Woke“-Massenbewegung auflöst und der Wahnsinn ihrer Agenda offen zutage tritt.

(Warum nicht der wachsenden Bevölkerungsgruppe nachgeben, die sich nach einer Rückkehr zur Normalität sehnt?)

Werden die Nachrichten vom sogenannten Deep State kontrolliert? Schicken Kader der CIA Schlagzeilen an die Redaktion der Washington Post?

Viele glauben das. Ich maße mir nicht an, das zu wissen.

Das Problem beim Lügen ist natürlich, dass man immer weiter lügen muss, um seine früheren Lügen zu schützen.

Veranlasst der Aufstieg von „Alt-News“ im Internet sie dazu, angesichts besserer Narrative noch heftiger zu lügen?

Oder ist es einfach nur das gute alte Gruppendenken, die Angst, aus dem Takt mit den Stammesgewissheiten und Shibboleths zu geraten?

Das heißt: Sind sie bloß Feiglinge und Schurken?

Glauben sie wirklich an die totale Böswilligkeit der Demokratischen Partei in ihrem unverhüllten Erpressungs- und Machtstreben?

Das ist ein sinkendes Schiff – die Partei, die jetzt im US-Senat darum kämpft, eine einfache, geradlinige Wahlreform zu blockieren. Hier ist eine Schlagzeile aus der heutigen New York Times:

Was wird die New York Times tun, wenn glaubwürdige, überzeugende Beweise aus Material, das bei den jüngsten FBI-Razzien in Georgia und Arizona beschlagnahmt wurde, zeigen, dass die letzten Wahlen offensichtlich und wissentlich manipuliert wurden?

Das wird passieren, das wissen Sie.

Und wenn sich die verfahrenstechnischen Verzögerungen im Senat wegen des SAVE Act über Wochen hinziehen, wird die Wahrheit wahrscheinlich ans Licht kommen, während der Gesetzentwurf noch in Bearbeitung ist, und dem ganzen Land wie ein 75 cm langer Stahlstab ins Gesicht schlagen.

Wird die Zeitung eine Entschuldigung an ihre Leser drucken?

Wir befinden uns in einer Zeit gewaltiger Veränderungen in globalen und nationalen Angelegenheiten.

„ „Epische Wut“ im Iran wird ein Regime neutralisieren, das darauf aus ist, die Region zu terrorisieren, und die weltweiten Energieflüsse zum Nachteil der Gegner Amerikas neu ordnen.

China wird seinen hohen Preisnachlass auf importiertes iranisches Öl verlieren, genau wie vor einem Monat in Venezuela. Es hat zudem bereits die Kontrolle über den Panamakanal verloren.

All seine Vorstöße in der westlichen Hemisphäre wurden in diesem ersten Jahr von Trump 2.0 zunichte gemacht. China muss sich jetzt gegenüber Amerika freundlicher verhalten.

Die Krise hat gezeigt, dass sich die USA nicht auf ihre NATO-Verbündeten verlassen können – die sich entweder weigerten, Schiffe zur Unterstützung zu entsenden, oder dabei zögerten –, was es den USA ermöglichen könnte, sich von den enormen Kosten zu lösen, die uns die NATO auferlegt, und auch von dem „Teerklumpen“, der als Ukraine bekannt ist. Die Wahrheit ist, dass wir ideologisch eher mit dem postsowjetischen Russland auf einer Linie liegen als mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien unter ihren derzeitigen Regierungen. Ironischerweise sind die Russen, zusammen mit Ungarn, Polen und den Tschechen, die letzten ernsthaften Verteidiger der westlichen Zivilisation. Europa hat sich offenbar ohnehin dafür entschieden, ins Mittelalter zurückzufallen. Sie tun gerne so, als könnten sie ohne Öl oder Erdgas einen hohen Lebensstandard aufrechterhalten – eine Formel, die so hartnäckig dumm ist, dass nur die schrecklichsten Entbehrungen ihre Politik ändern könnten.

In diesem Monat hat die USA einen Sprung gewagt, um eine Alternative zur Seeversicherung von Lloyd’s of London zu schaffen, was bedeutet, dass die britischen Banken dem Öl aus dem Persischen Golf keinen 20-prozentigen Kostenaufschlag mehr auferlegen können, der durch das globale System donnert und jeden betrifft. Wir haben uns bereits von dem von der UNO unterstützten internationalen „Net Zero“-Betrug bei der CO2-Bepreisung für Tanker und Containerschiffe distanziert.

Die Ölwirtschaft durchläuft eine schnelle und entscheidende Neuausrichtung.

Mit dem Ende der iranischen Bedrohung des Weltfriedens können die USA die Überwachung des Persischen Golfs schließlich den Nationen überlassen, die von dessen Öl abhängig sind (wir sind es nicht).

In der Zwischenzeit werden die USA den Iran weiter zermürben, bis er nicht einmal mehr eine Leuchtrakete abfeuern kann. Sie werden keine Atomwaffen, keine Marine oder Luftwaffe, keine Raketen, Drohnen und Sprengladungen mehr haben und nicht mehr in der Lage sein, solche Waffen herzustellen. Und wenn sie es versuchen, werden wir sie erneut in die Luft jagen.

Das ist echte Politik, kein diplomatisches Geschwätz.

Früher oder später wird das Regime der Revolutionsgarden zerfallen und jemand anderes wird an die Macht treten müssen.

Das iranische Volk verdient eine Chance, im Sonnenlicht zu leben, nach allem, was es ein halbes Jahrhundert lang durchgemacht hat.

Aber es liegt wirklich an ihnen, dies zu verwirklichen.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass der amerikanische Präsident und seine Leute das verstehen.