Zentralbanken finanzieren den Zusammenbruch der Zivilisation

George F. Smith

Die Federal Reserve, oder kurz Fed, ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten. Haben Sie sich je gefragt, warum es sie gibt? Nur wenige Menschen kümmern sich darum, ob sie überhaupt noch existiert – und das sind diejenigen, die von ihr profitieren. In manchen Fällen profitieren sie enorm. Der durchschnittliche Mensch weiß nichts über Zentralbanken und interessiert sich auch nicht dafür. Für diejenigen an der Spitze der politischen und wirtschaftlichen Hierarchie ist genau das gewollt.

Eine Zentralbank wie die Fed entsteht durch politische Gefälligkeiten – Gefälligkeiten gegenüber großen Banken und gegenüber Politikern, die Stimmen kaufen und Kriege führen wollen. Wo es ein Land mit einer Zentralbank gibt, existieren Gesetze, die sie begründen. Eine Zentralbank ist keine freiwillige Vereinbarung unter Bankern. In der Praxis ist sie ein ausgeklügeltes Fälschungssystem, gestützt durch das Gewaltmonopol des Staates. Man darf nicht vergessen: Ohne den Federal Reserve Act gäbe es keine Fed.

Zentralbanken werden oft als Bekämpfer der Inflation beschrieben. Als monopolistische Geldproduzenten sind sie in Wahrheit die einzige Quelle der Inflation. Die Definition der Fed von Inflation als „die Rate, mit der die Preise von Gütern und Dienstleistungen im Laufe der Zeit steigen“, dient als Deckmantel für ihr Ziel, eine Preissteigerung von zwei Prozent anzustreben. Ihre Politik sorgt dafür, dass der Dollar im Laufe der Zeit an Kaufkraft verliert – denn nur Naive glauben, niedrige Preise seien etwas Gutes. Als monetärer Dieb war die Fed äußerst erfolgreich.

Zentralbanken wie die Fed gelten als notwendig, um den Kapitalismus funktionsfähig zu machen. Indem sie jedoch eine ehrliche Preisfindung unmöglich machen und einen Krieg gegen Sparer führen, wirken sie in Wirklichkeit antikapitalistisch. Wer den Kapitalismus zerstören und durch Vetternwirtschaft und Instabilität ersetzen will, muss den Markt den Zentralbankern überlassen. Präsident Woodrow Wilson tat genau das Ende 1913. Wie Keynes es formulierte:

Lenin soll erklärt haben, dass der beste Weg, das kapitalistische System zu zerstören, darin besteht, die Währung zu verderben. Durch einen fortlaufenden Prozess der Inflation können Regierungen heimlich und unbemerkt einen erheblichen Teil des Vermögens ihrer Bürger konfiszieren. Auf diese Weise konfiszieren sie nicht nur, sondern sie konfiszieren willkürlich; und während der Prozess viele verarmt, bereichert er einige. Wenn die Inflation fortschreitet und der reale Wert der Währung von Monat zu Monat stark schwankt, geraten alle dauerhaften Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigern, die das Fundament des Kapitalismus bilden, völlig aus der Ordnung; und der Prozess der Vermögensbildung degeneriert zu einem Glücksspiel und einer Lotterie.

Nahezu jedes Lehrbuch über die Geschichte der Federal Reserve behauptet, sie sei als Lösung für die verschiedenen Finanzpaniken des 19. Jahrhunderts und die Panik von 1907 entstanden. Was die Lehrbücher nicht erklären, ist, warum diese Paniken überhaupt entstanden: die gängige Praxis des Fractional-Reserve-Bankings. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass eine Bank zwei Personen gleichzeitig denselben Geldbetrag zuschreibt. Wie ehrlich ist das? Es ist gängige Praxis. Mit Ausnahme der Vertreter der Österreichischen Schule gilt dies als unstrittig.

Als Zentralbanken eine zentrale Rolle bei der Finanzierung des Ersten Weltkriegs übernahmen, setzten die europäischen Kriegsparteien die Goldzahlung aus – mit anderen Worten: Sie verboten inflationsresistentes Geld. Dies verlängerte den Krieg und führte zu schockierenden Opferzahlen.

In den USA wurde die Bevölkerung stark davon abgehalten, ihr Papiergeld gegen Gold einzutauschen, was es der Geldpolitik der Fed ermöglichte, den Krieg zu finanzieren. Wie der Historiker Ralph Raico in „Great Wars and Great Leaders: A Libertarian Rebuttal“ schreibt:

Der Erste Weltkrieg ist der Wendepunkt des 20. Jahrhunderts. Hätte der Krieg nicht stattgefunden, wären die preußischen Hohenzollern höchstwahrscheinlich an der Spitze Deutschlands geblieben, mit ihrem Geflecht aus untergeordneten Königen und Adeligen. Welche Wahlerfolge Hitler auch erzielt hätte – hätte er in dieser starken aristokratischen Struktur eine totalitäre Diktatur errichten können? Höchst unwahrscheinlich.

In Russland standen Lenins wenige tausend kommunistische Revolutionäre der riesigen kaiserlichen Armee gegenüber. Damit Lenin überhaupt eine Chance hatte, musste diese Armee zerschlagen werden – was die Deutschen taten.

Ein 20. Jahrhundert ohne den Großen Krieg hätte wahrscheinlich auch ein Jahrhundert ohne Nationalsozialismus und Kommunismus bedeutet.

Kein Großer Krieg, wahrscheinlich keine Nazis oder Kommunisten. Keine Zentralbanken, kein Großer Krieg.

Die USA können jederzeit einen Krieg beginnen, weil die Fed bereitsteht, ihn zu finanzieren – unabhängig von wirtschaftlichen Folgen.

Die Finanzierung durch Zentralbanken verlängert und intensiviert Kriege – sie macht sie blutiger und länger, indem sie Geld für kriegführende Regierungen druckt. Zentralbankwesen macht Krieg für einige obszön profitabel. Für die Millionen Toten und Verwundeten des Ersten Weltkriegs und die seitherige Zerstörung hat das Zentralbankwesen metaphorisch den Teufel selbst auf die Erde gebracht.

Das Geld der Zentralbanken ist heute an nichts Greifbares mehr gebunden. Individuen können Gold- oder Silbermünzen kaufen, doch diese gelten nicht als echtes Geld. Nur digitales und gedrucktes Geld der Zentralbanken dient als allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel – und diese Akzeptanz beruht auf staatlichem Zwang, nicht auf einem freien Markt. Wo Fiatgeld existiert, existieren gesetzliche Zahlungsmittelregeln, kein freier Markt.

Menschen interessieren sich nicht für Geldpolitik, solange ihr Geld noch etwas wert ist. Wenn nicht mehr, dann schon – aber sie verstehen selten warum. Sie wissen, dass sie betrogen werden, weil die Preise steigen, aber wie genau, bleibt ihnen ein Rätsel. Selbst der goldaffine Greenspan deutete an, dass Fractional-Reserve-Banking legitim sei, als er die Kreditausweitung im staatlich kontrollierten Goldstandard beschrieb:

Individuelle Goldbesitzer werden durch Zinsen dazu gebracht, ihr Gold bei einer Bank zu hinterlegen. Da es selten vorkommt, dass alle Einleger gleichzeitig ihr Gold abheben wollen, muss die Bank nur einen Teil als Reserve halten. Dadurch kann sie mehr verleihen, als sie tatsächlich besitzt.

Nachdem er Fed-Vorsitzender geworden war, erklärte Greenspan:

In den zwei Jahrzehnten nach der Aufgabe des Goldstandards 1933 verdoppelte sich der Verbraucherpreisindex in den USA nahezu. In den vier Jahrzehnten danach verfünffachten sich die Preise. Die Geldpolitik, befreit von der Bindung an Gold, ermöglichte eine dauerhafte Überausgabe von Geld.

Fälscher neigen dazu.

Wie Vera Smith in „The Rationale of Central Banking“ (1936) feststellte:

Eine Zentralbank ist kein natürliches Produkt der Bankentwicklung. Sie wird von außen aufgezwungen oder entsteht durch staatliche Gefälligkeiten. Dieser Faktor hat tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Währungs- und Kreditsystem und unterscheidet es grundlegend von einem freien Bankensystem ohne staatlichen Schutz.

Zentralbanken zersetzen die Zivilisation – und man darf nie vergessen: Es ist der Staat, der sie möglich macht.