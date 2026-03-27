Wie wirkt sich Ihre Corona-Auffrischungsimpfung auf Ihr Immunsystem aus?

Von Dr. Robert W. Malone

Ein leicht verständlicher Leitfaden zu den aktuellen Forschungsergebnissen

Worum es hier geht

Wenn Sie mehrere COVID-19-Auffrischungsimpfungen erhalten haben, ist etwas mit Ihrem Immunsystem geschehen, das Ihr Arzt wahrscheinlich nie erwähnt hat und das Ihre Blutuntersuchung nach der Impfung mit ziemlicher Sicherheit nicht nachweisen kann.

Eine wachsende Zahl von zwischen 2023 und 2025 veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Forschungsarbeiten belegt, dass wiederholte mRNA-Auffrischungsimpfungen eine fortschreitende Veränderung der Art der Antikörper bewirken, die Ihr Immunsystem gegen das Virus bildet. Diese Verschiebung ist kein zufälliges Rauschen. Sie folgt einem gut verstandenen biologischen Muster. Und sie hat messbare, funktionelle Konsequenzen.

Dieser Artikel erklärt, worum es bei dieser Verschiebung geht, was sie bedeutet, für wen sie am wichtigsten ist und was dagegen unternommen werden sollte. Vorkenntnisse in Immunologie sind nicht erforderlich.

Die übliche Blutuntersuchung nach der Impfung, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Antikörper Sie haben, sagt nichts darüber aus, um welche Art von Antikörpern es sich handelt. Nach mehreren Auffrischungsimpfungen ist diese Unterscheidung jedoch von Bedeutung.

Nicht alle Antikörper sind gleich

Dein Körper bildet verschiedene Arten von Antikörpern, die als IgG1 bis IgG4 bezeichnet werden. Wenn du zum ersten Mal mit einem Virus in Kontakt kommst oder eine Impfung erhältst, produziert dein Immunsystem hauptsächlich IgG1 und IgG3. Das sind deine „Kämpfer“-Antikörper. Sie erfüllen zwei wichtige Aufgaben:

• Sie verhindern, dass das Virus in deine Zellen eindringt (dies wird als Neutralisierung bezeichnet).

• Sie rekrutieren andere Immunzellen, um bereits vom Virus infizierte Zellen aufzuspüren und zu zerstören. Diese zweite Funktion wird als ADCC (antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität) bezeichnet und hängt von einem Teil des Antikörpers ab, der als Fc-Region bezeichnet wird.

IgG4 ist anders. Es wird manchmal als Toleranz-Antikörper bezeichnet. Im Alltag kommt es in geringen Mengen vor, meist in Situationen, in denen Ihr Immunsystem wiederholt mit etwas in Kontakt gekommen ist und entschieden hat, dass es keine Bedrohung darstellt, wie beispielsweise Bienengift bei Imkern oder Allergene bei Menschen, die eine Immuntherapie absolvieren. IgG4 kann ein Virus neutralisieren, aber es kann keine ADCC ausführen, das Komplementsystem (einen weiteren Teil der Immunabwehr) aktivieren oder an Rezeptoren von Immunzellen binden, die andere Abwehrzellen rekrutieren, um eine infizierte Zelle zu beseitigen.

Mit anderen Worten: IgG4 ist ein blockierender Antikörper. Es erkennt das Virus und stellt sich ihm in den Weg, aber es weist den Rest des Immunsystems nicht an, anzugreifen.

IgG4 neutralisiert das Virus. Es beseitigt jedoch weder infizierte Zellen, noch aktiviert es das Komplementsystem oder rekrutiert es Immunzellen. Das sind keine gleichwertigen Vorgänge.

Was wiederholtes „Boosten“ mit diesem Gleichgewicht macht

Nach Ihren ersten beiden COVID-Impfungen produziert Ihr Immunsystem hauptsächlich IgG1 und IgG3. Das Gleiche gilt nach einer natürlichen Infektion. Das ist die normale, zu erwartende Reaktion.

Doch nach einer dritten Dosis – und in manchen Fällen bereits nach der zweiten Dosis – ändert sich etwas, und dieser Effekt verstärkt sich mit jeder weiteren Dosis. Mehrere von Fachkollegen begutachtete Studien belegen nun, dass wiederholte mRNA-Auffrischungsimpfungen eine fortschreitende Verschiebung hin zu IgG4 in der Antikörperreaktion bewirken, die speziell auf das Spike-Protein abzielt. Diese Verschiebung:

• Tritt nach einer natürlichen Infektion allein nicht auf.

• Tritt nach Impfstoffen auf Adenovirus-Vektor-Basis (wie AstraZeneca oder Johnson & Johnson) nicht auf.

• Ist bei dem Pfizer-Impfstoff ausgeprägter als bei Moderna.

• Wurde bei Kindern im Alter von nur 5 Jahren nach nur zwei pädiatrischen Dosen dokumentiert.

Eine Studie aus dem Jahr 2025 (Kalkeri et al., Journal of Infectious Diseases) lieferte den ersten direkten funktionellen Beweis dafür, was dieser Wechsel kostet. Die Forscher fanden heraus, dass höhere IgG4-Spiegel negativ mit der Fähigkeit zur Neutralisierung des Virus und mit allen drei gemessenen Immun-Effektorfunktionen (den zellulären und molekularen Prozessen, die infizierte Zellen beseitigen) korrelierten. Personen, die mRNA-Impfstoffe erhalten hatten, wiesen mehr als 150-mal höhere IgG4-Spiegel auf als diejenigen, die einen Protein-Subunit-Impfstoff erhalten hatten. Anmerkung: Diese Studie wurde von Novavax finanziert, einem Hersteller von Protein-Subunit-Impfstoffen, und die meisten ihrer Autoren arbeiten für Novavax. Der Interessenkonflikt ist real und sollte berücksichtigt werden. Die Ergebnisse stimmen zudem mit anderen unabhängigen Forschungsarbeiten überein.

Eine separate Studie aus dem Jahr 2025 (Martín Pérez et al., Journal of Infection) ergab, dass medizinisches Personal, bei dem diese IgG4-Verschiebung auftrat, mit höherer Wahrscheinlichkeit nachfolgende COVID-19-Infektionen entwickelte. Dies ist die erste veröffentlichte Studie, die den IgG4-Wechsel mit einem realen negativen Gesundheitsergebnis in Verbindung bringt. Dies muss zwar noch in größeren Studien bestätigt werden, doch die Richtung der Ergebnisse entspricht genau den biologischen Erwartungen.

Warum wiederholte Auffrischungsimpfungen diese Verschiebung verursachen

Ihr Immunsystem lernt durch Wiederholung. Wenn es in einem relativ ruhigen Umfeld immer wieder auf dasselbe Antigen (in diesem Fall das Spike-Protein) trifft, stuft es dieses Antigen allmählich als beständige, aber nicht bedrohliche Präsenz ein und verlagert seine Reaktion in Richtung Toleranz statt Angriff. Dies ist im normalen Leben eigentlich eine nützliche Eigenschaft. Es ist derselbe Mechanismus, der es Imkern ermöglicht, nicht mehr auf Bienenstiche zu reagieren, und der die Immuntherapie bei Allergien wirken lässt.

Die Verschiebung wird durch ein Molekül namens IL-10 gesteuert, ein chemisches Signal, das während der Immunantwort in den Lymphknoten produziert wird. IL-10 wirkt lokal in den Keimzentren, wo neue Antikörper entworfen und verfeinert werden. Wenn IL-10 in diesen lokalen Umgebungen vorhanden ist, werden Immunzellen dazu gebracht, IgG4 anstelle von IgG1 oder IgG3 zu produzieren.

Eine wichtige Klarstellung: Dies ist keine allgemeine Immunsuppression

Möglicherweise haben Sie Behauptungen gelesen, dass COVID-Auffrischungsimpfungen das Immunsystem insgesamt durch erhöhte IL-10-Werte unterdrücken. Dies wird durch die Beweislage nicht gestützt. Die durch die Impfung produzierten IL-10-Mengen liegen im niedrigen Pikogramm-pro-Milliliter-Bereich – winzige Mengen, die schnell abgebaut werden. Die Konzentrationen, die erforderlich sind, um NK-Zellen zu unterdrücken, T-Zell-Reaktionen zu beeinträchtigen oder die Art von Immunschwäche zu verursachen, die bei Krebspatienten beobachtet wird, sind tausendfach höher als das, was durch eine Impfung erzeugt wird.

Die eigentliche Sorge gilt nicht einer systemischen Immunsuppression. Es handelt sich um eine gezielte, lokale Umprogrammierung des Antikörperproduktionsmechanismus in den Lymphknoten. Dieser Unterschied ist entscheidend: Eine umfassende Suppression wäre vorübergehend und reversibel. Diese lokalen Auswirkungen auf die Lymphknoten können sich sowohl auf die Immunantworten auf das Spike-Antigen als auch auf andere Antigene auswirken, die im selben Lymphknoten präsentiert werden. Was die Forschung dokumentiert, unterscheidet sich von einer systemischen Immunsuppression. Es wird im Immungedächtnis kodiert und findet auf der Ebene einzelner Lymphknoten statt.

Das Gedächtnisproblem

Sobald IgG4-produzierende Immunzellen in den Keimzentren gebildet werden, lassen sie sich als langlebige Plasmazellen dauerhaft im Knochenmark nieder. Sie produzieren über Jahre hinweg weiterhin IgG4. Sie lassen sich nicht durch Abwarten ausschalten und ihre Aktivität lässt sich auch nicht durch das Beenden der Impfung rückgängig machen. Jede weitere Begegnung mit dem Spike-Protein (oder anderen Antigenen, die in bestimmten Lymphknoten ähnliche Reaktionen ausgelöst haben), sei es durch eine Auffrischungsimpfung oder durch eine tatsächliche Infektion, veranlasst diese Zellen, mehr IgG4 zu produzieren.

Darüber hinaus fasste eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 (Kim, Immune Networks) Belege dafür zusammen, dass die mRNA-LNP-Impfstoffplattform ungewöhnlich lang anhaltende Immunreaktionen in Lymphknoten hervorruft, die sechs Monate oder länger andauern. Diese verlängerte Aktivität ermöglicht es jeder Auffrischungsimpfung, das IgG4-Muster weiter im Gedächtnis zu verankern. Dieselbe Eigenschaft, die mRNA-Impfstoffe immunologisch so wirksam macht, macht sie auch strukturell anfällig für diesen Effekt, wenn sie häufig verabreicht werden.

Warum der Abstand zwischen den Auffrischungsimpfungen wichtig ist

Werden Auffrischungsimpfungen verabreicht, bevor die Immunantwort auf die vorherige Dosis vollständig abgeklungen ist, überlagern sich die Signale und verstärken sich gegenseitig. Dieser Vorgang wird als „Signal-Stacking“ bezeichnet. Jede überlappende Dosis verstärkt das regulatorische IL-10-Milieu und treibt die IgG4-Verschiebung weiter voran. Bei Auffrischungsimpfungen, die im Abstand von mindestens einem Jahr verabreicht werden, kann die Immunantwort vor einer erneuten Exposition vollständig abklingen und sich zurücksetzen, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer IgG4-Verschiebung verringert wird.

Was die Forschung herausgefunden hat: bekannte und potenzielle Schäden

Diese Analyse unterteilt die Befunde zu unerwünschten Ereignissen in zwei Kategorien: solche, die durch veröffentlichte Belege dokumentiert sind, und solche, die biologisch plausibel sind, aber noch nicht in groß angelegten Studien bestätigt wurden.

Was dokumentiert ist

1. Erhöhtes Risiko einer COVID-Durchbruchsinfektion

Martín Pérez et al. (2025) stellten fest, dass medizinisches Personal, bei dem sich der IgG4-Shift entwickelte, danach mit höherer Wahrscheinlichkeit an COVID erkrankte. Dies ist die erste veröffentlichte Studie, die den Antikörpershift mit einem tatsächlichen negativen Gesundheitsergebnis in Verbindung bringt. Sie muss noch repliziert werden, doch die Richtung lässt sich biologisch vorhersagen.

2. Verlust der Immunfunktionen, die infizierte Zellen beseitigen

Kalkeri et al. (2025) haben die funktionellen Folgen direkt gemessen. Ein höherer IgG4-Spiegel korrelierte mit einer verminderten Leistungsfähigkeit bei drei unterschiedlichen Immunabwehrmechanismen: ADCC (r = –0,53), Komplementablagerung (r = –0,53) und Phagozytose (r = –0,40). Dies sind keine Theorien. Es handelt sich um veröffentlichte Messwerte.

3. Der Schaden wird im Immungedächtnis gespeichert

Irrgang et al. (Science Immunology, 2023) stellten fest, dass 14,4 % der Langzeit-Immungedächtniszellen, die gegen das Spike-Protein gerichtet sind, nach wiederholten Auffrischungsimpfungen IgG4 produzierten. Diese Zellen bleiben über Jahre hinweg bestehen. Die Beeinträchtigung verschwindet nicht, wenn die Impfung beendet wird.

4. Auch Kinder sind betroffen

Kobbe et al. (Pediatric Infectious Disease Journal, 2024) bestätigten einen IgG4-Wechsel bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren bereits nach nur zwei Standard-Kinderimpfdosen. Der Effekt beschränkt sich nicht auf Erwachsene, die viele Auffrischungsimpfungen erhalten haben.

Was plausibel ist, aber noch nicht bestätigt wurde

Die folgenden Risiken wurden in groß angelegten Studien nicht bestätigt. Sie werden angesprochen, da der biologische Mechanismus bekannt ist und die Voraussetzungen für eine Schädigung gegeben sind. Das Fehlen einer Bestätigung bedeutet in diesem Fall, dass keine entsprechenden Studien durchgeführt wurden, nicht jedoch, dass die Risiken ausgeschlossen sind.

• IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD). Eine seltene entzündliche Erkrankung, die die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, die Speicheldrüsen und andere Organe befällt und durch genau dasselbe Immunmilieu ausgelöst wird, das durch wiederholte Auffrischungsimpfungen verstärkt wird. Es gibt Fallberichte über neu auftretende oder sich verschlimmernde IgG4-RD nach einer COVID-Impfung. Eine systematische Überwachung wurde nicht durchgeführt.

• Beeinträchtigte Immunüberwachung bei Krebs. Das Immunsystem tötet frühe Krebszellen teilweise durch ADCC ab. Ist die ADCC-Kapazität verringert, kann die Fähigkeit des Körpers, abnormale Zellen abzufangen und zu eliminieren, bevor sie zu Tumoren werden, beeinträchtigt sein. Dies ist besonders relevant für Patienten, die Krebsimmuntherapeutika wie Rituximab oder Trastuzumab erhalten, die auf demselben Mechanismus beruhen.

• Beeinträchtigung von Krebsbehandlungen. Hohe IgG4-Konzentrationen im Blutkreislauf können mit therapeutischen Antikörpern um die Fc-Rezeptorstellen auf Immunzellen konkurrieren und möglicherweise die Wirksamkeit von ADCC-abhängigen Krebsmedikamenten bei Patienten abschwächen, die während der Behandlung Auffrischungsimpfungen erhalten haben.

• Geschwächte Reaktion auf andere Impfstoffe und Infektionen. Die durch wiederholte Auffrischungsimpfungen vermehrten regulatorischen B-Zellen unterdrücken auch Immunreaktionen im weiteren Sinne. Ob dies die Wirksamkeit von Grippeimpfungen, Pneumonie-Impfstoffen oder anderen gleichzeitig verabreichten Routineimpfungen verringert, wurde noch nicht untersucht.

• Immunologisches Imprinting. Die durch die Erstimpfung gebildeten Immunzellen dominieren zukünftige Reaktionen und verdrängen Zellen, die auf neue Varianten reagieren würden. Dies bedeutet, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen die Fähigkeit Ihres Immunsystems, eine neue Reaktion auf ein deutlich anderes zukünftiges Virus zu entwickeln, zunehmend beeinträchtigen könnten.

• Bildung von Autoantikörpern. Das Spike-Protein weist strukturelle Ähnlichkeiten mit einigen menschlichen Proteinen auf. Die erhöhten Mutationsraten, die bei mRNA-gesteuerten Immunreaktionen dokumentiert wurden, schaffen die Voraussetzungen für kreuzreaktive Antikörper, die möglicherweise auf körpereigenes Gewebe abzielen. Dies wurde noch nicht systematisch untersucht.

Das Fehlen von Daten zu diesen Wegen bedeutet nicht, dass sie nicht existieren. Es bedeutet lediglich, dass niemand danach gesucht hat. Das Überwachungssystem war nicht darauf ausgelegt, sie aufzuspüren.

Für wen das wichtig ist und warum

Der wichtigste Punkt in diesem gesamten Artikel ist, dass dieselbe Immunverschiebung völlig unterschiedliche Auswirkungen hat, je nachdem, wer man ist.

Erwachsene mit hohem Risiko: ältere Menschen, immungeschwächte Personen, Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen

Für Menschen, die tatsächlich einem hohen Risiko für einen schweren COVID-Verlauf ausgesetzt sind, ist eine wiederholte Auffrischungsimpfung wahrscheinlich immer noch die richtige Entscheidung. COVID-19 tötet in erster Linie durch übermäßige Entzündungen, nicht durch direkte virale Schädigung. Die IgG4-Verschiebung, die diese Entzündungsreaktion dämpft und gleichzeitig die Fähigkeit zur Neutralisierung des Virus aufrechterhält, könnte tatsächlich schützend wirken für Menschen, deren größtes Risiko in der Überreaktion des eigenen Körpers liegt. Der dokumentierte Nutzen der Impfung gegen schwere Erkrankungen und Todesfälle in dieser Gruppe ist real.

Allerdings sprechen die Erkenntnisse selbst für diese Gruppe dafür, Auffrischungsimpfungen im Abstand von mindestens einem Jahr durchzuführen, niedrigere Dosen in Betracht zu ziehen und möglicherweise einen Protein-Subunit-Impfstoff (wie Novavax) für die Auffrischung zu verwenden, um eine Verstärkung der IgG4-Verschiebung zu vermeiden.

Gesunde Erwachsene und junge Menschen

Für gesunde Erwachsene, die kein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-Verlauf haben, sieht die Rechnung anders aus. Das individuelle Risiko einer schweren Erkrankung ist sehr gering. Der Nutzen zusätzlicher Auffrischungsimpfungen ist absolut gesehen gering. Und die hier dokumentierten unerwünschten Immunereignisse (Verlust der Fc-Clearance-Funktion, dauerhafte IgG4-Gedächtniskodierung, immunologisches Imprinting) werden nicht durch einen entsprechenden Nutzen aufgewogen. Ärzte, die diese Gruppe beraten, sind verpflichtet, diese Abwägungen zu erklären und die fortgesetzte Auffrischungsimpfung nicht als offensichtlich vorteilhaft darzustellen.

Kinder

Die Ergebnisse für Kinder sind besonders besorgniserregend. Kinder haben ein individuelles Risiko für einen schweren COVID-Verlauf, das gegen Null geht. Die dokumentierte Begründung für ihre Impfung beruhte fast ausschließlich auf der Verringerung der Übertragung auf andere. Doch die IgG4-Verschiebung führt zu einem Antikörperprofil, das zur Vorbeugung von Infektion und Übertragung schlecht geeignet ist. Und die Verschiebung tritt bereits nach nur zwei Standarddosen für Kinder auf, noch bevor überhaupt eine Auffrischungsimpfung verabreicht wird.

Der Artikel argumentiert, dass Kinderärzte die Frage der fortgesetzten Auffrischungsimpfungen bei gesunden Kindern als klinisch-ethisches Problem betrachten sollten, nicht als bürokratisches. Diese unerwünschten Immunereignisse werden Personen auferlegt, für die so gut wie kein Risiko besteht, dass die Krankheit verhindert wird, ohne dass sie oder ihre Familien ein fundiertes Verständnis davon haben, was mit ihrem Immunsystem geschieht.

Warum Ihre Blutuntersuchung Ihnen nichts davon verraten kann

Standardmäßige Blutuntersuchungen nach der Impfung messen das gesamte Anti-Spike-IgG. Dieser Wert steigt nach jeder Auffrischungsimpfung an. Er wird von Aufsichtsbehörden und Ärzten als primärer Maßstab dafür verwendet, wie gut die Impfung wirkt.

Der Gesamt-IgG-Titer unterscheidet nicht zwischen IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. Ein hoher Wert könnte bedeuten, dass Sie über eine robuste schützende Immunität verfügen, die von IgG1 und IgG3 dominiert wird. Er könnte aber auch bedeuten, dass Sie hohe Antikörperwerte haben, bei denen ein erheblicher Anteil aus IgG4 besteht, das daher keine ADCC ausüben kann, das Komplementsystem nicht aktivieren kann und negativ mit genau den neutralisierenden Titern korreliert, die es eigentlich messen soll.

Patienten, die vier oder fünf Auffrischungsimpfungen erhalten haben und deren Antikörperspiegel getestet wurden, können allein anhand dieses Tests nicht erkennen, in welcher Situation sie sich befinden. Auch ihre Ärzte können dies nicht. Der Standardtest ist strukturell blind gegenüber dem primären unerwünschten Ereignis.

Ein hoher Antikörperspiegel nach mehreren Auffrischungsimpfungen kann auf einen Schutz hindeuten. Er kann aber auch auf einen wachsenden Anteil an Toleranzantikörpern hindeuten, die die Bekämpfung der Infektion aktiv behindern. Der Test kann keine Aussage darüber treffen, welcher Fall zutrifft.

Was muss sich ändern?

Die auf dieser Analyse basierenden Empfehlungen sind eindeutig, auch wenn derzeit keine davon gängige Praxis ist.

• Abstand von mindestens einem Jahr zwischen den Auffrischungsimpfungen. Ein Mindestabstand von einem Jahr verringert die Induktion von IgG4, da sich die Immunantwort vor einer erneuten Exposition vollständig abklingen kann. Häufiger verabreichte Auffrischungsimpfungen sollten als mit bekannten Nachteilen verbunden betrachtet werden, die ausdrücklich gegen den Nutzen abgewogen werden müssen.

• Testen Sie auf IgG-Subklassen, nicht nur auf Gesamt-IgG. Der Gesamt-Antikörpertiter kann das primäre unerwünschte Ereignis nicht nachweisen. Die Untersuchung auf IgG-Subklassen sollte in klinischen Studien Standard sein, von den Zulassungsbehörden vor der Genehmigung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen verlangt werden und für Patienten mit mehrfacher Auffrischungsimpfung verfügbar sein, die wissen möchten, welche Art von Antikörperantwort sie tatsächlich haben.

• Verwenden Sie absolute, nicht relative Risikozahlen. Patienten haben ein Recht darauf zu erfahren, um wie viel eine Auffrischungsimpfung ihr absolutes Infektionsrisiko tatsächlich senkt, und nicht nur, um wie viel Prozent sich die Situation im Vergleich zu einer nicht näher definierten Ausgangsbasis verbessert. Relative Risikozahlen ohne absoluten Kontext lassen kleine Vorteile groß erscheinen und verhindern eine sinnvolle Abwägung von Nutzen und Schaden.

• Überprüfen Sie die Richtlinien für Auffrischungsimpfungen bei Kindern anhand neuer Daten. Richtlinien für Auffrischungsimpfungen bei Kindern sollten nicht durch eine Herabsetzung der Empfehlungen für Erwachsene mit hohem Risiko abgeleitet werden. Kinder benötigen eine eigene Evidenzbasis, in der die Ergebnisse der IgG-Subklassen gemessen werden, bevor eine fortgesetzte Auffrischungsimpfung als Standardversorgung empfohlen wird.

• Starten Sie die Überwachungsstudien, die schon vor Jahren hätten beginnen sollen. Zumindest: prospektive Studien zur Messung von COVID-Ergebnissen anhand der Zusammensetzung der IgG-Subklassen; Überprüfung von Fällen von IgG4-assoziierten Erkrankungen im Zusammenhang mit Impfungen; Studien zu den Ergebnissen bei Krebspatienten unter ADCC-abhängigen Therapien, die ebenfalls Auffrischungsimpfungen erhielten; sowie langfristige immunologische Nachbeobachtung bei Kindern.

• Ärzte müssen diese Abwägungen offenlegen. Patienten, die mehrere Auffrischungsimpfungen in der Annahme erhielten, dass mehr immer besser sei, verdienen eine genaue Darstellung dessen, was die immunologischen Erkenntnisse nun zeigen. Das ist es, was informierte Einwilligung bedeutet.

Das Fazit

Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe die Inzidenz schwerer Erkrankungen und Todesfälle bei Hochrisikopatienten senken. Sie haben bei vielen Menschen, die tatsächlich gefährdet waren, schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindert. Das wird in dieser Analyse nicht bestritten. Ob die Risiko-Nutzen-Analyse für diese Produkte bei irgendeiner Kohorte positiv ausfällt, ist eine ganz andere Frage und wird in dieser Analyse nicht behandelt.

Umstritten ist, ob wiederholte Auffrischungsimpfungen für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen vorteilhaft sind, ob die zur Rechtfertigung verwendeten Antikörpertests das messen, worauf es ankommt, und ob den Menschen, die diese Auffrischungsimpfungen erhalten, ein genaues Bild davon vermittelt wurde, was mit ihrem Immunsystem geschieht.

Die Antwort auf alle drei Fragen lautet „nein“. Die in dieser Forschung dokumentierte Immunverschiebung ist real, sie hat messbare funktionelle Folgen, sie verstärkt sich mit jeder zusätzlichen Auffrischungsimpfung, sie ist bei Standardtests nicht erkennbar, und ihre langfristigen Auswirkungen sind unbekannt, da die zu ihrer Charakterisierung erforderlichen Studien nicht durchgeführt wurden.

Nichts davon erfordert katastrophale Prognosen oder „Verschwörungstheorien“. Es erfordert jedoch Ehrlichkeit.