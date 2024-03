Catherine Austin Fitts zerfetzt Trump-Anhänger in den brutalsten 7 Minuten, die man im Internet finden kann

Der ehemalige Präsident „steckte 10 Milliarden Dollar“ in ein Militärprogramm, um die Amerikaner zu entvölkern

Es gibt Wahrheiten und dann gibt es unbequeme Wahrheiten.

Warum unterzeichnete Präsident Donald Trump im Juli 2020 die Operation Warp Speed und beauftragte den General der US-Armee, Gustave Perna, mit der Durchführung?

Ich habe viele Gründe für diesen seltsamen Schritt gehört. Keiner von ihnen klingt wahr. Es bleibt eines der am besten gehüteten Geheimnisse in der Geschichte der US-Präsidenten. Selbst die Mainstream-Medien, die Trump regelmäßig mit Adolf Hitler vergleichen, scheinen nicht neugierig auf die Operation Warp Speed zu sein und darauf, was zu Trumps Entscheidung in dieser politischen Angelegenheit führte. Wie wurde der Deal ausgehandelt? Das werden wir wohl nie erfahren.

Laut Catherine Austin Fitts, einer Finanzexpertin und ehemaligen stellvertretenden Sekretärin des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wusste Trump, dass das, was er tat, eine enorme Zerstörung für das menschliche Leben bedeuten würde, und hat es trotzdem getan. Oder er wusste es nicht und wurde von klügeren Leuten in nicht gewählten Positionen, die viel mehr Macht haben als der Mann, der das Amt des Präsidenten innehat, überrollt. Sehen Sie sich an, was Fitts in diesem faszinierenden Video erklärt.

Ich weiß zwar nicht, warum Trump die Operation Warp Speed genehmigt hat, aber ich weiß, was sie bewirkt hat. Indem er einen „Gesundheitsnotstand“ ausrief und die Injektionen unter „medizinische Gegenmaßnahmen“ stellte, die vom Militär überwacht wurden, konnte Trump einen wichtigen Bestandteil der freien Welt umgehen – die informierte Zustimmung, wie sie im Nürnberger Kodex gefordert wird. Ob er es wusste oder nicht, dieser eine Schritt hat den luziferischen Todeskult ermächtigt, über das Leben von Millionen von Menschen zu bestimmen.

Catherine Austin Fitts lässt in dem obigen Clip eine Menge Wahrheiten fallen, aber wenn Sie sonst nichts mitnehmen, nehmen Sie diese eine Aussage mit:

Es gibt kein rechts gegen links, es gibt kein Trump gegen Biden. Es gibt eine Maschinerie, die eine Ausgabemaschinerie kontrolliert, die mit unseren Steuern finanziert wird, und Schulden, die in unserem Namen verjähren, die in unsere Rentenfonds und auf unsere Rentenkonten verkauft werden. Es gibt diese Maschinerie, und diese Maschinerie führt, um die Konten auszugleichen, einen Plan der Entvölkerung durch. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen. Und ein Wechsel des Präsidenten wird daran nichts ändern.

Wir haben es in diesem Kampf um unsere Freiheit nicht mit einem einzelnen Mann oder einer einzelnen Frau zu tun. Wir haben es mit einer „Maschine“ zu tun, oder, wie ich es nennen würde, mit einem System. Ein System der Bestie.

Und so wie es keinen einzelnen Mann oder eine einzelne Frau gibt, die unseren Feind in diesem Kampf für ein freies Leben verkörpern, so gibt es auch keine Person, die uns allein davor retten kann.

Fitts sagt, wenn sie Präsidentin wäre, „würde ich mir eher eine Kugel in den Kopf jagen, als das amerikanische Volk auszulöschen“.

Das ist eine Person, die für ihre Prinzipien einsteht. Das ist genau die Art von Person, die dieses System von Bestien, das Washington kontrolliert, niemals zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen wird. Sie möchten jemanden, der Geschäfte macht und Kompromisse eingeht.

Kompromisse zu schließen, mag in der Wirtschaft eine Tugend sein, aber nicht in der Politik. Es ist oft ein Deckmantel für Feigheit und die Neigung, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das ist der Weg, zu dem sich Politiker hingezogen fühlen. Dann lügen sie uns an, was wirklich vorgefallen ist. Und die Medien decken sie.

Wenn die Konzernmedien Donald Trump wirklich so sehr hassen würden, wie sie vorgeben, ihn zu hassen, und wenn sie glauben würden, dass er so böse ist, wie sie behaupten, dann müssten sie nur zugeben, dass im Rahmen des Masseninjektionsprogramms giftige Chemikalien in die Körper von Millionen Amerikanern aller Altersgruppen injiziert wurden, und ihn dann beschuldigen, das alles in Gang gesetzt zu haben. Die Injektionen hatten bekannte Nebenwirkungen bis zum Tod. Aber das werden sie nicht tun. Das ist die eine Trump-Politik, die sie nicht anrühren wollen.

Fitts sagt:

„Im Oktober 2019, als sich alle Amerikaner über das jugendliche Sexleben des Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, Kavanaugh, amüsierten, kamen das Repräsentantenhaus, der Senat, Demokraten und Republikaner, beide Seiten des Ganges, zusammen und verabschiedeten die Erklärung 56 des Federal Accounting Standards Advisory Board, die besagt, dass sie geheime Bücher führen können. Das waren alle zusammen, okay? Es gibt also keinen Gegensatz zwischen rechts und links, es gibt keinen Gegensatz zwischen Trump und Biden. Es gibt eine Maschine…“

Wir haben also eine allmächtige Maschine, ein System (ich nenne es ein Bestiensystem), das das Land und die Welt regiert. Dieses System ist in seinem Kern satanisch, und der einzige Grund für seine Existenz besteht darin, so viele Menschen wie möglich über verschiedene Vektoren zu töten und zu verletzen: Impfstoffe, Gifte in der Nahrung, Luft und Wasser und Kriege.

Unvermeidlich werde ich für diesen Artikel gescholten, weil er ihre idealistischen Vorstellungen von Amerika zerstört. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn ich die Wahl zwischen Trump und Biden hätte, würde ich mich immer für Trump entscheiden. Aber es ist keine große Wahl. Ich schlage nur vor, dass die Konservativen Trump nicht den Status eines Superhelden verleihen. Das hat er nicht verdient. Er hat weiche Knie, wie jeder andere Politiker auch. Er ist ein Mann, dessen Füße jeden Tag ins Feuer gehalten werden müssen, um sicherzustellen, dass er den konservativen Werten treu bleibt. Und sollte er durch ein Wunder wieder an die Macht kommen, wird es schwierig sein, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, weil er vom ersten Tag an eine lahme Ente sein wird. Trump hat bereits seine Haltung zur Abtreibung aufgeweicht und gezeigt, dass er für die Ausrottung der Bevölkerung durch Injektionen ist. Welche Überraschungen könnte ein Trump 2.0 noch in seiner Trickkiste haben?