Der Rauchende Colt in Wuhan: Das deutsch-chinesische Labor und die HIV-Einsätze

Von Robert Kogon

Die Theorien über einen Laborursprung von SARS-CoV-2 haben sich weitgehend auf das Vorhandensein der berühmten Furin-Spaltstelle im Genom konzentriert. Weniger Beachtung fanden andere Anomalien und insbesondere das Vorhandensein der so genannten HIV-Inserts, auf die das indische Forscherteam Pradhan et al. Ende Januar 2020 aufmerksam machte und die schnell als unhaltbare Verschwörungstheorien abgetan wurden. Als also eine anglosphärische Gruppe von Wissenschaftlern um Kristian Andersen fast zeitgleich bei Anthony Fauci vorstellig wurde und Bedenken äußerte, das Virus sei manipuliert worden, konzentrierten sie sich auf die Furin-Spaltstelle und gaben sich große Mühe, sich von Pradhan et al. und den HIV-Inserts zu distanzieren.

Aber liegt das daran, dass sie diese nicht als anomal ansahen, oder eher daran, dass sie befürchteten, die Implikationen der Anomalie seien zu schockierend, um sie weiter zu verfolgen? Der Inhalt der von der FOIA veröffentlichten E-Mails und Slack-Nachrichten macht deutlich, dass letzteres der Fall ist. Auch sie sahen die Anomalie, aber sie wollten nicht darüber sprechen, da, wie Edward Holmes in einer E-Mail an Jeremy Farrar vom 4. Februar 2020 und in einer Slack-Gruppenmeldung vom selben Tag schrieb, “dies uns wie Verrückte aussehen lassen würde”. (Genauer gesagt, schrieb Holmes an seine Kollegen unter Bezugnahme auf die erste Skizze dessen, was ihr berüchtigtes “Proximal Origins”-Papier werden sollte: “Es ist eine gute Idee, all die anderen Anomalien nicht zu erwähnen, da uns das wie Verrückte aussehen lassen wird”).

Wie die Slack-Nachrichten ebenfalls überdeutlich und manchmal peinlich klar machen, waren Fragen der Zweckmäßigkeit und sogar Karriereerwägungen für Andersen und seine Kollegen nie weit entfernt.

Aber jemand, der zu alt war, um sich um solche Dinge zu kümmern, war der verstorbene französische Virologe Luc Montagnier: kein Geringerer als der Mann, dem die Entdeckung von HIV oder des AIDS-Virus zugeschrieben wird. Montagnier nahm die Ergebnisse von Pradhan et al. sehr ernst, reproduzierte sie unabhängig mit Hilfe des Biomathematikers Jean-Claude Perez und kam zu dem Schluss, dass SAR-CoV-2 in einem Labor entstanden sein muss. In der Tat wurde er dafür weithin als “Verrückter” bezeichnet – und das, obwohl der vermeintliche “Verrückte” knapp 10 Jahre zuvor den Nobelpreis für Medizin für seine Entdeckung von HIV erhalten hatte.

In einem Interview vom 16. April 2020 mit der französischen Gesundheitsnachrichtenseite Pourquoi Docteur? (Warum Arzt?) wies Montagnier die Idee, dass SARS-CoV-2 auf einem Nassmarkt entstanden sei, als “eine nette Geschichte” zurück und betonte, dass es angesichts der HIV-Insertionen wahrscheinlicher sei, dass es in dem Bemühen hergestellt worden sei, einen HIV-Impfstoff mit einem Coronavirus als Vektor zu entwickeln. (Obwohl der dazugehörige Artikel noch online ist, ist die Aufzeichnung des Interviews von Luc Montagnier mit Pourquoi Docteur? nicht mehr auf der Website oder der Podcast-Plattform verfügbar. Glücklicherweise ist eine Aufzeichnung davon hier auf Facebook erhalten geblieben).

Es ist ja bekannt, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) Experimente mit durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren durchgeführt hat. Gerade deshalb war Kristian Andersen davon überzeugt, dass ein Ausbruch des Virus aus dem Labor viel wahrscheinlicher ist als ein natürlicher Ursprung. “Ich denke, das Wichtigste, was ich noch im Kopf habe”, schrieb er in einer Slack-Nachricht, “ist, dass die Version eines Laborausbruchs so verdammt wahrscheinlich ist, dass es passiert ist, weil sie diese Art von Arbeit bereits gemacht haben und die molekularen Daten mit diesem Szenario völlig übereinstimmen.”

Andersen schrieb dies an seine Kollegen, kurz bevor er an der berühmten Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020 teilnahm, bei der der deutsche Coronavirus-Spezialist Christian Drosten und der niederländische Gain-of-Function-Forscher Ron Fouchier sie wegen der “Lab Leak”-Hypothese heftig beschimpften.

Aber sicherlich hat niemand in Wuhan versucht, einen HIV-Impfstoff zu entwickeln, und das ist vermutlich der Grund, warum Andersen und seine Kollegen Montagniers Theorie für “verdammt unwahrscheinlich” hielten und sich wohl dabei fühlten, in ihren Gesprächen lahme Versuche zu unternehmen, den Nobelpreisträger zu verunglimpfen (“Nobelpreis-Krankheit ist eine bekannte Sache”).

Tatsache ist jedoch, dass in Wuhan jemand versucht hat, einen HIV-Impfstoff zu entwickeln.

Denn genau das war das Ziel des langjährigen deutsch-chinesischen Kooperationsprojekts in der Virologie, über das ich hier, hier und hier geschrieben habe und aus dem ein vollwertiges gemeinsames deutsch-chinesisches Virologie-Labor direkt in Wuhan hervorging. Wie ich gezeigt habe, befindet sich das gemeinsame deutsch-chinesische Labor im Union Hospital am linken Ufer des Jangtse-Flusses nicht nur in Wuhan, sondern auch – im Gegensatz zum Wuhan Institute of Virology – direkt in der Gegend des ersten Ausbruchs von COVID-19-Fällen in der Stadt.

Darüber hinaus ist das Wuhan Institute of Virology selbst offizieller Partner des deutsch-chinesischen Virologienetzwerks – und wie wir gleich sehen werden, sind wichtige Mitglieder des Netzwerks, die Experimente zur Entwicklung eines HIV-Impfstoffs durchführen, in keinem anderen Institut als dem WIV angesiedelt.

Als Luc Montagnier zum ersten Mal auf die HIV-Inserts stieß, konnte er das alles nicht wissen. Er konnte sich nur auf die molekularen Daten stützen. Aber es ist wahr.

Schon der Titel des öffentlich finanzierten “transregionalen” Sonderforschungsbereichs (TRR60), aus dem das deutsch-chinesische Gemeinschaftslabor hervorging, lautet “Wechselseitige Interaktion von chronischen Viren mit Zellen des Immunsystems: von der Grundlagenforschung zur Immuntherapie und Impfung”.

Die chronischen Viren, gegen die ein Impfstoff gesucht wurde, waren Hepatitis-C und HIV. Eine Aufgabenbeschreibung ist hier auf Englisch verfügbar. Die zentrale Bedeutung der Entwicklung eines “sicheren und wirksamen” HIV-Impfstoffs ist klar. Ja, die inzwischen berüchtigte Formel “sicher und wirksam” findet sich in der Aufgabenstellung (siehe unten).

Wie aus der nachstehenden Beschreibung hervorgeht, widmete sich das Teilprojekt B6 von TRR60 unter der Leitung der Professoren Rongge Yang und Binlian Sun vom Wuhan Institute of Virology der Untersuchung von “gentechnisch hergestellten HIV-gp120 V1/V2-Glykosylierungsvarianten”, um die “Entwicklung von HIV-Impfstoffen” zu erleichtern.

Nun, das ist sehr interessant, denn drei der vier von Pradhan et al. identifizierten Einschübe entsprechen genau “kurzen Abschnitten von Aminosäureresten in HIV-1 gp120”, d. h. dem HIV-Hüllprotein “Glykoprotein 120”. Genauer gesagt, waren die Reste “Teil der V4-, V5- bzw. V1-Domänen”.

Wie “Seven of Nine MD” feststellte, als sie auf diese Passage in Pradhan et al. aufmerksam gemacht wurde, “sieht es nicht gut aus für Rongge Yang und Ulf Dittmer”. (Wie hier bereits erwähnt, hat der pseudonyme X-Account “Seven of Nine MD” viele der Themen der deutschen Ärztin und Virologin Johanna Deinert aufgegriffen: eine langjährige Verfechterin der “Lab Leak”-Hypothese, die unter dem alten Regime von Twitter verbannt wurde und deren @DeinertDoc-Account unter dem neuen Regime nie wiederhergestellt wurde).

Professor Ulf Dittmer vom Universitätsklinikum Essen war der Koordinator des “transregionalen” Forschungszentrums, und er ist der Co-Direktor des deutsch-chinesischen Labors am Union Hospital in Wuhan. (Ich habe seine Verbindungen zu Christian Drosten hier erörtert.)

Dittmer ist in der Tat selbst Co-Autor mit nicht weniger als fünf Mitgliedern des Wuhan Institute of Virology, darunter Rongge Yang und Binlian Sun, einer Arbeit aus dem Jahr 2016 über nichts anderes als die V1-Region des HIV-Hüllproteins gp120.

In dem Papier wird die Region als “unverzichtbar für … die Virusinfektion” bezeichnet, und die Autoren argumentieren, dass ihre gemeinsame Forschung “die Entwicklung neuer HIV-Impfstoffe erleichtern könnte”.

Dittmer ist unten mit Rongge Yang auf einem Foto zu sehen, das 2015 im Universitätsklinikum Essen aufgenommen wurde. Ein weiterer hochrangiger Gast aus China (nach unten scrollen) ist kein Geringerer als George F. Gao, der bald Direktor des chinesischen CDC werden sollte.

a) Ulf Dittmer b) George F. Gao c) Rongge Yang

Natürlich gab es viel Aufregung um eine angebliche “rauchende Waffe” in Chapel Hill, North Carolina, die angeblich den Laborursprung von SARS-CoV-2 beweisen soll. Dabei spielt es keine Rolle, dass Chapel Hill etwa 7.000 Meilen von Wuhan entfernt ist. Aber dieser ‘rauchende Colt’ – mit deutschen, nicht amerikanischen Fingerabdrücken – befindet sich genau in Wuhan. Es besteht keine Notwendigkeit, dass das Virus vor der Flucht irgendwie in die Stadt in China gelangt ist. Die HIV-Arbeiten wurden direkt am Wuhan Institute of Virology mit seinem berühmten Coronaviren-Lager durchgeführt.