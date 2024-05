Ist die Öffentlichkeit bereit für die Wahrheit über die COVID-Impfstoffe?

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

RealClear Health veröffentlichte diesen Monat einen Meinungsbeitrag von Dr. Pierre Kory, Präsident und Chief Medical Officer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, und der Journalistin Mary Beth Pfeiffer, der Fragen zu COVID-19-Impfstoffen und steigenden Krebsraten aufwirft. Ist dies ein Zeichen dafür, dass die Mainstream-Medien endlich bereit sind, eine Debatte über die Impfstoffe zuzulassen?

Werden die Mainstream-Medien und die Öffentlichkeit offener für Nachrichten und Perspektiven, die dem etablierten Narrativ über COVID-19, die Impfstoffe und die vorherrschende Gesundheitspolitik der letzten vier Jahre widersprechen?

Wenn ja, kann ein solcher schrittweiser Wandel schließlich zu einem Umdenken in der Öffentlichkeit führen?

Zumindest ein medizinischer Experte glaubt das. Dr. Pierre Kory, Präsident und medizinischer Leiter der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, zitiert in einem Beitrag für Substack die Veröffentlichung eines RealClear Health-Op-ed, den er gemeinsam mit der Journalistin Mary Beth Pfeiffer verfasst hat, am 25. April als ein Beispiel dafür, wie sich die öffentliche Meinung ändern könnte.

Darin wurden Beweise dafür analysiert, dass mRNA-Impfstoffe die Ursache für einen erheblichen Anstieg der Krebserkrankungen bei jungen Menschen sind.

Kory schrieb, dass dies der fünfte Meinungsartikel ist, den er und Pfeiffer seit August 2023 in den wichtigsten und meistgelesenen Zeitungen zu ähnlichen Themen veröffentlicht haben.

“Es scheint, dass das Interesse der Öffentlichkeit auf objektive, unabhängige Analysen von Impfschäden zunimmt”, schrieb Kory auf Substack.

Das “Overton-Fenster*” erweitern

*Das Overton-Fenster ist ein Ansatz zur Identifizierung der Ideen, die das Spektrum der Akzeptanz staatlicher Maßnahmen definieren. Es heißt, dass Politiker nur im akzeptablen Rahmen handeln können. Um das Overton-Fenster zu verschieben, müssen Befürworter von Richtlinien außerhalb des Fensters die Öffentlichkeit davon überzeugen, das Fenster zu erweitern.

Kory vermutet, dass die Bereitschaft von Medien wie RealClear Health, Artikel zu veröffentlichen, die sich kritisch mit der COVID-19-Politik und Impfstoffen auseinandersetzen, auf eine Ausweitung des “Overton-Fensters” hindeutet, ein Konzept, das sich speziell auf die Art von Politik bezieht, die Politiker im Laufe der Zeit “legitim” unterstützen können, ohne die Unterstützung der Wähler zu riskieren.

In einem Beitrag für das Brownstone Institute vom 17. April schreibt Jeffrey Tucker, dass das Konzept des Overton-Fensters – benannt nach dem Forscher Joseph Overton, der am Mackinac Center for Public Policy arbeitete – “aus der Kultur der Denkfabriken hervorgegangen ist, die einen hohen Wert auf Effektivität und Metriken als Mittel zur institutionellen Finanzierung legen”.

Laut Tucker stellte Overton fest, dass es in seiner Arbeit nutzlos war, für Positionen einzutreten, die er nicht von Politikern in der Legislative oder im Wahlkampf vertreten lassen konnte. Stattdessen hatte Overton mehr Erfolg, wenn er “politische Ideen entwickelte, die in die vorherrschende Medien- und politische Kultur passten”.

Andere Wissenschaftler haben das Konzept von Overton später weiter entwickelt. Heute umfasst das Overton-Fenster fünf Stufen, die Ideen durchlaufen, bevor sie zur Politik werden, und zwar von “undenkbar” über “radikal” und “akzeptabel” bis hin zu “vernünftig” und “populär”.

Laut dem Mackinac Center, so Kory, kann sich die Bandbreite akzeptabler Ideen innerhalb des Overton-Fensters im Laufe der Zeit ändern, da es sich “sowohl verschieben als auch erweitern kann, wodurch die Anzahl der Ideen, die Politiker unterstützen können, ohne ihre Wählerunterstützung übermäßig zu riskieren, entweder steigt oder sinkt”.

Im Gespräch mit The Defender wandte Kory das Konzept auf COVID-19-Narrative an. “Wir sehen eine Akzeptanz, Fragen zu stellen und den ungewöhnlichen Anstieg der Sterbe- und Behinderungsraten in Bevölkerungsgruppen zu diskutieren, zu denen einige der gesündesten und produktivsten Menschen gehören”, sagte Kory und zitierte den von ihm mitverfassten Meinungsartikel für USA Today vom August 2023.

Kory sagte, dass der USA Today-Artikel, der Daten von Versicherungsunternehmen präsentierte, die einen dramatischen Anstieg der überzähligen Todesfälle im Herbst 2021 zeigten – Todesfälle, die nicht vollständig auf COVID-19-Infektionen zurückgeführt werden können – “das erste Mal [war], dass jemand von unserer ‘Seite’ in die Mainstream-Medien hinüberging, um diese Art von Fragen zu stellen”.

“Die Akzeptanz, ein solches Gespräch in USA Today zu führen, wäre im Jahr 2022 unmöglich gewesen”, sagte Kory. Die anschließende Veröffentlichung seiner jüngsten Stellungnahme in RealClear Health “zeigt, wie weit wir gekommen sind”, sagte er.

“Wenn man das Fenster im Auge behält … kann man es vielleicht hier und da ein wenig erweitern und so seine Ziele erreichen”, schrieb Tucker.

Er fügte jedoch hinzu:

“Wir leben in Zeiten, in denen das meiste von dem, was wir über die Strategien für sozialen und politischen Wandel zu wissen glaubten, in die Luft gesprengt wurde. … Alles ist zerbrochen, auch die Vorstellungen, die wir von der Existenz dieses Overton-Fensters hatten.”

In seinem Artikel für das Brownstone Institute sagte Tucker, dass die Theorie des Overton-Fensters zwar von einer reibungslosen Verbindung zwischen der öffentlichen Meinung und den politischen Ergebnissen ausgeht, diese Annahme aber heute “ernsthaft in Frage gestellt” ist.

“Politiker tun täglich und stündlich Dinge, die von ihren Wählern abgelehnt werden – zum Beispiel Auslandshilfen und Kriege finanzieren – aber sie tun es trotzdem, weil gut organisierte Interessengruppen außerhalb des öffentlichen Bewusstseins agieren”, schrieb Tucker.

Stattdessen rief Tucker dazu auf, mutiger die Wahrheit zu sagen. “Viele Leute kannten die Wahrheit – dass jeder diesen Virus bekommen würde, die meisten ihn einfach abschütteln würden und er dann endemisch werden würde – aber sie hatten einfach Angst, es zu sagen. Man kann sich auf das Overton-Fenster berufen, so viel man will, aber in Wirklichkeit geht es um die Bereitschaft, Zivilcourage zu zeigen.”

Tucker lehnte die Existenz des Overton-Fensters nicht völlig ab. “Ich glaube, dass das Overton-Fenster existiert, aber es ist weitgehend konstruiert. Es ist unsere Aufgabe, die Konstrukte aufzubrechen, ob schrittweise oder auf einmal”, sagte er gegenüber The Defender.

Kory sagte, dass die “Wahrheitsfindung” im Gange sei – und dass es für die Mainstream-Medien immer schwieriger werde, sie zu ignorieren.

Er sagte:

“Die Beweise für überzählige Todesfälle, Impfschäden und die Realität der langen COVID-Krankheit sind für die meisten unbestreitbar, unabhängig davon, wie sie noch vor ein paar Monaten zu diesen Themen gestanden haben. “Anekdotisch und leider gibt es eine wachsende Zahl von Menschen auf allen Seiten dieser Themen, die jemanden kennen, der ihnen nahe steht und bei dem eine chronische Krankheit diagnostiziert wurde, die in der Familie nicht vorkommt oder normalerweise mit jemandem verbunden ist, der viele Jahre älter ist. “In dem Maße, wie sich dies leider fortsetzt, scheinen sich mehr Menschen dafür zu öffnen, zumindest Fragen zu stellen und das zu erforschen, was früher als ‘Gegenbeweis’ galt, um Antworten zu finden.”

Zunehmende Ausweitung der von den Mainstream-Medien akzeptierten COVID-Erzählungen

Der Meinungsartikel von RealClear Health mit dem Titel “As Cancers in the Young Rise, the Pandemic Response Must Be Probed” (Da Krebserkrankungen bei jungen Menschen zunehmen, muss die Reaktion auf die Pandemie untersucht werden) stellt offen die jüngsten Behauptungen der US-Regierung in Frage, wonach das Risiko von Krampfanfällen und Lungenembolien durch die COVID-19-Impfstoffe den Nutzen für Kinder und Erwachsene wert sei:

Wir bezweifeln dies angesichts von mehr als einer Million Berichten über mögliche Impfschäden und 18.000 Todesfällen im eigenen, seit langem vertrauten und wahrscheinlich zu wenig beachteten Frühwarnsystem der Regierung. Die Regierung gibt sich Mühe, diese Meldungen zu ignorieren. “Da sich die Beweise häufen und eine Bewegung von Verletzten wächst, muss die Regierung Biden dieses wachsende Problem der öffentlichen Gesundheit anerkennen. Sie muss aufhören, die Debatte zu unterdrücken, die das, was in den Fachzeitschriften gedruckt wird und was die Öffentlichkeit über die Folgen von Impfungen weiß, eingeschränkt hat.”

Im weiteren Verlauf der Stellungnahme ging Kory auf Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ein, die seiner Meinung nach “die Spitze eines entstehenden Eisbergs” von “impfstoffbedingtem Krebs” sind.

Kory merkte an, dass Mainstream-Quellen nun einen ungewöhnlichen Anstieg von “Turbo-Krebsfällen” anerkennen – “ein Phänomen, das Impfstoff-‘Faktenprüfer’ abgetan haben.”

“Sogar die Krebsgesellschaft hat öffentlich erklärt, dass diese Krebsarten, abgesehen von der Zunahme, anders sind. Kolorektale Tumore sind größer, aggressiver und schwieriger zu behandeln”, schrieb Kory.

Er verwies auf Studien, die zeigen, dass wiederholte Impfungen “die Mechanismen der Immunität untergraben – Antikörper, die Krebs und sogar COVID bekämpfen, außer Kraft setzen – und möglicherweise das Krebswachstum fördern.”

Kory verwies auch auf die jüngsten Erkenntnisse, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna fremde DNA-Fragmente enthalten. Die Folgen der COVID-Impfstoffe sollten genau untersucht werden”, einschließlich der “gemeldeten Todesfälle, der unterdiagnostizierten Myokarditis bei jungen Männern und der vielen veröffentlichten Fallberichte und Studien”.

‘Es ist eine Zeit der Wahrheit’

Kory stellte fest, dass die Reaktionen auf seine fünf Meinungsäußerungen überwiegend positiv waren und sagte, dass sie es uns ermöglicht haben, Millionen von Menschen, vor allem außerhalb unserer Bewegung, mit der Idee vertraut zu machen, dass es noch viele unbeantwortete Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs und den möglichen Ursachen für den starken Anstieg chronischer Krankheiten und Todesfälle gibt.

Er fügte hinzu:

“Das Narrativ des Establishments ist am lautesten und wird am häufigsten gehört. Deshalb müssen wir versuchen, so weit wie möglich in den Mainstream überzuwechseln, und zwar auf eine Weise, die diejenigen, die dem Establishment unhinterfragt folgen, dazu einlädt, Fragen zu stellen.”

Kory wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, Übertreibungen zu vermeiden. “Wenn wir unsere Gespräche mit denjenigen, die uns nicht zustimmen, mit einer Flut von Gründen beginnen, warum sie falsch liegen, werden wir nicht weit kommen”, sagte er. “Jeffrey Tucker hat Recht, wenn er sagt, dass wir wahrheitsgemäß und ehrlich kommunizieren müssen, ohne Böswilligkeit oder die Absicht, die andere Seite zu manipulieren.

Dennoch könnte die Erweiterung des Spektrums akzeptabler Narrative etwas dazu beitragen, die Fähigkeit unserer Führer einzuschränken, ein gefährliches und letztlich zerstörerisches globales Gesundheitsexperiment zu starten, wenn es das nächste Mal einen ‘Gesundheitsnotstand’ gibt”, schrieb Kory auf Substack.

“Es liegen viele Herausforderungen vor uns. Wir kämpfen immer noch gegen den Gegenwind der gefangenen Bundesbehörden, die die Interessen der Pharmaunternehmen über die der öffentlichen Gesundheit stellen. Solange das nicht geschieht, werden wir keine wirklichen Veränderungen sehen”, sagte Kory gegenüber The Defender.

Tucker schlug vor, das Overton-Fenster-Modell zu “vergessen”. Stattdessen schrieb er: “Es ist Zeit für die Wahrheit, die Vertrauen schafft. Nur das wird das Fenster weit aufsprengen und es schließlich für immer zerstören.”

“Ich lehne die alte Tugend der Besonnenheit und des Urteilsvermögens nicht ab”, sagte Tucker gegenüber The Defender. “Wir müssen klug und nicht dumm sein. Es gibt viel, was wir tun können, wenn wir mutig sind.”