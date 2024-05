Exklusiv: Flämischer Europaabgeordneter warnt: Jede rechte Partei in Europa muss sich auf Massenzensur einstellen

In einem Exklusivinterview mit Remix News warnt Gerolf Annemans, Europaabgeordneter des Vlaams Belang und Vorsitzender der Europäischen Gruppe für Identität und Demokratie, vor einer noch stärkeren Zensur durch die Konservativen und erklärt rechten Gruppen, was sie machen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Botschaft weiterhin gehört wird.

Konservative politische Parteien in ganz Europa sollten mit der Notfallplanung für die unvermeidliche Zeit zeitnah beginnen, wenn rechtsgerichtete Plattformen Opfer der Massenzensur durch ein zunehmend verzweifeltes liberales Establishment werden, sagte ein führender belgischer nationalistischer Gesetzgeber Remix News letzte Woche auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Ungarn.

“Global gesehen erwarten wir, dass wir nach Alternativen suchen müssen. Deshalb organisieren wir jetzt im großen Stil Hausbesuche. Wir wenden uns Mitteln zu, mit denen wir die Wähler erreichen können, auch wenn wir von den sozialen Medien abgeschnitten sind”, sagte Gerolf Annemans, Europaabgeordneter des Vlaams Belang.

“Wir haben neue Möglichkeiten, mit den Menschen zu sprechen. Die Menschen möchten uns zuhören. Die Menschen sind also bereit, uns zuzuhören, und wir passen uns der Situation an. Wir erwarten, dass die sozialen Medien für die normale politische Kommunikation abgeschaltet werden”, warnte der Abgeordnete.

Der Vlaams Belang ist eine flämische nationalistische Partei, die die Unabhängigkeit der Region Flandern vom Rest Belgiens fordert. Sie hatte in den vergangenen Jahren großen Erfolg in den sozialen Medien, insbesondere auf Facebook, wo sie 620.000 Abonnent hat, was der Partei geholfen hat, ihre Kernbotschaften zu verbreiten und in den Umfragen in der Region vorn zu liegen. Ferner ist die Partei bei jungen Menschen die beliebteste Partei, und ein Schlüsselelement dieser Popularität ist die Präsenz der Partei auf TikTok und Facebook, einschließlich erheblicher finanzieller Investitionen in diese Plattformen.

Die Rechte kann aus den sozialen Medien verdrängt werden

Der Erfolg, den viele andere rechte Parteien in den sozialen Medien hatten, wird jedoch unweigerlich zu einer Gegenreaktion führen. Annemans warnte davor, dass in der gesamten Europäischen Union ein hartes Durchgreifen gegen diejenigen bevorstehe, deren Ansichten vom typischen linken Mainstream abweichen, und die konservativen Parteien Umgehungslösungen finden müssten, einschließlich persönlicher Treffen mit der Öffentlichkeit.

Annemans, der auch Vorsitzender der europäischen Vereinigung Identity and Democracy (ID) ist, glaubt sogar, dass radikale Maßnahmen zur Unterdrückung konservativer Sprecher unmittelbar bevorstehen.

“Wir investieren, wo wir können und nutzen die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, aber natürlich können wir uns nicht länger als ein paar Jahre [auf soziale Medien] verlassen, denn wir sehen, was die Europäische Union mit dem Digital Services Act tut”, sagte er.

Der Digital Services Act ist ein Versuch der Europäischen Union, soziale Medien zu regulieren, indem digitale Plattformen dazu verpflichtet werden, Inhalte zu überwachen und zu entfernen, die nicht als “sozial erwünscht” gelten. Die vagen Definitionen von “schädlichem Inhalt” und “Desinformation” könnten dazu führen, dass Technologieplattformen übereifrig handeln, um finanzielle Strafen zu vermeiden, die die Europäische Kommission bei Nichteinhaltung der Verordnung verhängen könnte.

Annemans warf der Europäischen Kommission vor, Thierry Breton, dem französischen Kommissar, der die Razzia in den sozialen Medien leitet, “Mittel in die Hand zu geben, die Teil eines sowjetischen Diktaturmodells sind, um in die politische Kommunikation der Gegner einzugreifen”. Die Gegner Macrons, aber in Belgien natürlich auch die Gegner des linksliberalen Regimes”.

Die drakonischen Maßnahmen haben dazu geführt, dass der Vlaams Belang darüber nachdenkt, wie er seine Botschaft auf andere Weise verbreiten kann und auf die traditionelle politische Wahlkampfmethode des Haustürwahlkampfs zurückgreift.

Ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft der sozialen Medien ist die Übernahme von X, dem früheren Twitter, durch den US-Milliardär Elon Musk, aber Annemans ist skeptisch, ob die Plattform gegen die zunehmende Regulierung und Zensur immun bleiben kann.

“Mit dem Auftauchen von Elon Musk bei Twitter gibt es eine kleine Veränderung. Aber natürlich, wie Sie wissen, ist Twitter nicht die einzige Sache. Er ist ein Zeichen der Hoffnung und auch er, wir müssen abwarten. Wird es sich durchsetzen? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er in der Lage sein wird, diese freie Zone aufrechtzuerhalten”, warnte der hochrangige Abgeordnete.

Konservative auch offline im Visier

Es sind nicht nur die sozialen Medien, in denen Konservative unterdrückt werden, und ein typisches Beispiel für die Zensur politischer Gegner zeigte sich in Flandern selbst, nur eine Woche bevor Remix News mit Annemans sprach, bei der Konferenz des nationalen Konservatismus in Brüssel.

“Das war ein Fehler”, sagte der Gesetzgeber über die Versuche, politische Gegner in der De-facto-Hauptstadt der EU zum Schweigen zu bringen. “Ich muss Ihnen leider sagen, dass dies für den Vlaams Belang ein normaler Vorgang ist. Wir bestehen seit fast 40 Jahren und hatten schon immer Schwierigkeiten, wenn wir in Brüssel oder in der Region Brüssel Versammlungen abhielten.

“Es gibt immer Ärger mit Kommunisten, Sozialisten, Bürgermeistern und so weiter. Für uns ist das bedauerlicherweise ein täglicher Kampf. Sie dachten, sie könnten mit der Konferenz so umgehen, wie sie es sonst mit uns tun, und die teilnehmenden Konservativen als Faschisten und Rassisten beschimpfen, aber sie wussten nicht, dass sie innerhalb weniger Stunden in die Weltnachrichten kommen würden.

“Als sie das sahen, bekamen sie Anrufe vom belgischen Premierminister persönlich und mussten die Bremse ziehen”, erklärte Annemans.

Er sagte voraus, dass die Konferenz der Nationalen Konservativen nicht noch einmal vor dem gleichen Problem stehen werde, da sich die Liberalen “die Finger verbrannt” hätten, aber er glaube, dass seine eigene Partei weiterhin vom Establishment des Landes unterdrückt werde, wenn die Welt nicht aufpasse.

“Mit dem Vlaams Belang werden sie das auch weiterhin tun. Das ist keine Demokratie. Belgien ist keine Demokratie. Das habe ich in meiner Rede gesagt. Trauen Sie Belgien nicht, trauen Sie dem Königreich Belgien nicht”.

Wie geht es dem Vlaams Belang?

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Partei weiter auf dem Vormarsch und genießt unter den jungen Menschen in Flandern große Unterstützung. Der ehemalige Parteivorsitzende Annemans erklärte, warum er zurückgetreten ist, damit die Partei die nächste Generation ansprechen kann.

“Ich stehe nicht mehr an der Spitze. Ich bin zurückgetreten, weil ich 65 Jahre alt und ein weiser Mann bin. Ich habe mich nach mehr als 25 Jahren als Fraktionsvorsitzender aus dem Bundestag zurückgezogen. Ich trete zurück als Parteivorsitzender für Tom Van Grieken und ich trete zurück als unser Spitzenkandidat für die Europawahlen.

“Ich bin ein Mann, der an die Verjüngung einer politischen Partei glaubt. Wenn man das nicht tut, stirbt man politisch. Deshalb wundert es mich nicht, dass sich unter einer jüngeren Parteiführung auch jüngere Menschen von der Partei angezogen fühlen. Unsere Ideen sind modern. Wir repräsentieren eine neue Zeit, eine neue Ära, und die alten Mächte werden sich zurückziehen müssen, denn wir sind hier, und wir sind hier mit den jüngeren Generationen an der Spitze”.

Er ist überzeugt, dass seine Partei in der belgischen Bevölkerung weiter an Popularität gewinnen wird, da das Land einen radikalen demografischen Wandel erlebt.

Auf die Frage, ob es stimme, dass 62 Prozent der Brüsseler Bevölkerung Nicht-EU-Bürger seien, antwortete Annemans: “Zweifellos”.

“Was wir sehen, ist eine Radikalisierung der muslimischen Bevölkerung, die das kulturelle Bild der Stadt verändert. Die westliche Zivilisation wird von Tag zu Tag zu einem nicht existenten Teil des kulturellen Umfelds von Brüssel.

“Es gibt eine Blase um das Europäische Parlament und die europäischen Institutionen, eine Blase mit ein paar tausend Eurokraten, und dann gibt es das muslimische Milieu im Rest der Stadt. Wir befürchten, dass Brüssel zur ersten muslimischen Hauptstadt Europas wird, wenn wir es nicht in ein flämisches Zukunftskonzept einbinden”.