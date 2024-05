Ohne Dialog keine Sicherheit: «Corona-Zeit» – Es besteht dringender Klärungsbedarf

on Dr. med. Sabine Vuilleumier*

(26. April 2024) Die Botschaft des Symposiums war klar: Mit einem nächsten unbekannten Krankheitserreger muss ein wissenschaftlich fundierter und menschlicher Umgang gefunden werden. Dies, auch wenn nach dessen Auftauchen in Bezug auf Verbreitungspotential, Übertragungswege, Gefährlichkeit für den Menschen und Therapiemöglichkeiten vorerst noch vieles unbekannt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es dringend eine gründliche Analyse der vergangenen «Corona-Zeit». Was gut gemacht wurde, kann beibehalten werden, was übertrieben war oder sogar geschadet hat, muss konsequenterweise im Interesse Aller anders gehandhabt werden.

«Corona – Fakes und Fakten»

Am 1. Schweizer Symposium zum gesundheitspolitischen Rückblick und Ausblick vom 6. und 7. April in Bern gab Hausarzt Dr. med. Daniel Beutler Fachleuten aus Medizin und Wissenschaft, Recht, Gesellschaft, Medien und Kirche und vielen zivilen Organisationen das Wort. In seiner Einführung forderte er die anwesenden Medienschaffenden auf, sich an der Wahrheitsfindung zu beteiligen. Von offizieller Seite ist eine Aufarbeitung der «Corona-Zeit» nicht in Sicht. Die Veranstalter werden in ihrem