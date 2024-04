Putins Weg ins Armageddon

Paul Craig Roberts

Putins endloser Krieg wird in einem nuklearen Armageddon enden.

Die Regierung der Vereinigten Staaten, vertreten durch Außenminister Blinken, hat diese Woche alle Warnungen Russlands in den Wind geschlagen:

“Die Ukraine wird Mitglied der NATO. Unser Ziel auf dem Gipfel ist es, eine Brücke zu dieser Mitgliedschaft zu bauen”.

Putins Weigerung, die notwendige Gewalt anzuwenden, um die gefährliche Situation zu lösen, und sein Beharren darauf, dass der Konflikt nur eine begrenzte Operation sei, um ukrainische Truppen aus russischen Provinzen zu vertreiben, und keine Invasion der Ukraine, wird Russland bald in einen Krieg mit der NATO verwickeln.

Ich habe immer wieder erfolglos gewarnt, nur um von Idioten als “blutrünstig” denunziert zu werden, dass Putins Irrealität in Bezug auf den Konflikt, wie seine frühere Irrealität in Bezug auf das Minsker Abkommen und seine Irrealität in Bezug auf den Sturz der ukrainischen Regierung in der sogenannten Maidan-Revolution, ein direkter Weg in den Dritten Weltkrieg ist.

In dem Moment, in dem die Ukraine NATO-Mitglied wird, befindet sich Putin im Krieg mit der NATO. Russland hat nur wenig Zeit, um die Ukraine zu zerstören, die Regierung zu vernichten, das Land zu besetzen und eine Mauer um das Land zu errichten.

Der NATO-Beitritt der Ukraine “ist buchstäblich der Beginn des Films über die nukleare Apokalypse”, sagt Elon Musk, einer der wenigen intelligenten Amerikaner, die es noch gibt.

Putins “begrenzte Militäroperation” hat nichts gebracht außer zwei neuen NATO-Mitgliedern – Finnland und Schweden -, Angriffen auf russische Zivilisten innerhalb Russlands und immer mehr Toten durch westliche Waffensysteme, die an die Ukraine geliefert wurden, zusammen mit NATO-Militärpersonal, das sie bedient, und westlichen Geheimdiensten, die sie ins Visier nehmen. Die ganze Zeit über war Putin unfähig zu begreifen, dass Russland sich im Krieg befindet. Putins mangelnde Reaktion auf die zunehmenden Provokationen hat Washington davon überzeugt, dass Putins Warnungen nutzlos waren. Putins Unfähigkeit, seine roten Linien durchzusetzen, hat Washington den Glauben daran genommen, dass Putin überhaupt rote Linien hat.

So wie Putin durch die beleidigende kalte Schulter, die Washington seinem Plädoyer für einen gegenseitigen Sicherheitspakt zeigte, zu seiner “begrenzten Militäroperation” gezwungen wurde, wird Russland durch Washingtons Missachtung von Putins Warnung, dass Russland eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht zulassen würde, in einen umfassenderen Krieg mit der NATO gezwungen werden.

Putin hat ein paar Monate Zeit, um die Existenz der Ukraine zu beenden – ein Land, das nie existierte, bis Washington es erschuf – bevor Putins Unfähigkeit zu handeln, den Dritten Weltkrieg auslöst.

Trotz der katastrophalen Lage ist Putin bisher nicht in der Lage, die Realität zu akzeptieren. Die russische Regierung demonstriert Washington weiterhin Schwäche und Unentschlossenheit, indem sie ihre Verhandlungsbereitschaft wiederholt. Hier zeigt sich Putins Versagen als Kriegsführer. Es sollten Washington und die NATO sein, die Putin zu Verhandlungen auffordern.

Wir sind auf dem Weg zum Armageddon, wie ich es vorausgesagt habe. Eine ignorierte Provokation führt zu einer weiteren, noch schlimmeren Provokation und dann zu einer weiteren, noch schlimmeren Provokation, und jetzt haben wir die rote Linie erreicht, die Putin nicht ignorieren kann. Die einzige Möglichkeit für Putin, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, besteht darin, entweder zu kapitulieren oder die Existenz der Ukraine zu beenden, bevor Washington die Ukraine in die NATO aufnimmt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.