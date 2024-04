Covid-Fake in der Schweiz: vor vier Jahren wurde dieser Arzt von 60 Polizisten verhaftet und in eine Anstalt gesperrt.

Vor vier Jahren wurde der Schweizer Arzt Thomas Binder an Ostern inhaftiert, weil er die Corona-Maßnahmen kritisiert hatte. Er war einer der wenigen Ärzte, die sich Anfang 2020 zu Wort meldeten. Eine der Bedingungen für seine Freilassung war die obligatorische Einnahme von Medikamenten.

Die Journalistin Taylor Hudak hat mit dem Schweizer Kardiologen gesprochen. Er studierte Medizin an der Universität Zürich und beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Behandlung von Atemwegsinfektionen in Spitälern und auf Intensivstationen.

Zu Beginn der Corona-Krise sprach sich Binder auf seiner Website und in den sozialen Medien gegen die unwissenschaftlichen Maßnahmen, Verordnungen und den unzuverlässigen PCR-Test aus. Er sagte, es sei seine Pflicht als Arzt, den Menschen die Wahrheit über Corona zu sagen.

On Easter, 4 years ago, Dr. @Thomas_Binder was being held in a psych unit for speaking out against the C19 restrictions. He was one of the only doctors who spoke the truth in early 2020



As a condition of release, he was forced to take medication



