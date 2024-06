Frankreich am Rande des totalen Bürgerkriegs

Als gestern rund 500.000 Linke durch Frankreichs Städte zogen und antifaschistische Parolen riefen, schien der Satz von Lenin nie passender gewesen zu sein: Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.

Nach der Entscheidung Emmanuel Macrons letzte Woche, Neuwahlen auszurufen, nachdem die rechtsextreme Nationale Sammlungsbewegung bei den Europawahlen mehr als ein Drittel der Stimmen erhalten hatte, herrscht nun Chaos in der französischen Politik. Macron hat bewusst den kürzesten verfassungskonformen Zeitplan gewählt: Der erste Wahlgang findet am 30. Juni statt, die Stichwahl am 7. Juli.

Trotz, Feindseligkeit und Misstrauen herrschen unter den Gegnern, aber auch unter den vermeintlichen Verbündeten, die durch die Umstände zu unnatürlichen Koalitionen gezwungen wurden. Parteien, die gerade noch im Verhältniswahlsystem um Stimmen gekämpft haben, stehen jetzt vor einer Stichwahl und haben die letzte Woche damit verbracht, verzweifelt Bündnisse zu schmieden.

Das links-grüne Bündnis, das sich selbst als Neue Volksfront bezeichnet, hat sich unter der Führung von Jean-Luc Mélenchons La France Insoumise zusammengeschlossen. Ihre Europawahlkampagne konzentrierte sich auf den Gazastreifen, um Stimmen bei jungen Menschen und in den Banlieues zu gewinnen. Es wurden mehr palästinensische als französische Fahnen geschwenkt (und nicht wenige aus ehemaligen französischen Kolonien wie Algerien und Tunesien, mit explizit antifranzösischen Parolen), und so mancher Marsch endete in Gewalt.

Jetzt, bei einer Wahl, bei der lokale Faktoren in jedem Wahlkreis eine Rolle spielen, sind die palästinensischen Slogans und Keffiyehs auf wundersame Weise verschwunden: Die FNP kämpft gegen den “Faschismus vor unserer Haustür”. Das am Freitag veröffentlichte offizielle Parteiprogramm ist extremer denn je und fordert die Aussetzung der EU-Verträge mit Israel und Steuern auf alles.

Gefordert werden “Kilometersteuern” auf importierte Waren, die proportional zur zurückgelegten Strecke erhoben werden, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eine Obergrenze für Erbschaften, ein niedrigeres Rentenalter, höhere Mindestlöhne und mehr Sozialleistungen für alle, vor allem aber für Migranten, die “angemessen aufgenommen” werden sollen. Ein ideales Dokument für die Nationalversammlung, um dagegen zu kämpfen.

Der ehemalige sozialistische Präsident François Hollande, der 2017 von seinem Wirtschaftsminister Emmanuel Macron aus dem Amt gedrängt wurde, ist in diesen Schlamassel geraten. Gestern kündigte er seine Kandidatur in seinem ehemaligen Wahlkreis Corrèze in Zentralfrankreich (dem Nachbarwahlkreis von Jacques Chirac) an, präsentierte sich als Bollwerk gegen den Extremismus und schwärmte von der Wirtschaftsplattform der FN. Dies war eine Gelegenheit, daran zu erinnern, dass Hollande in der französischen Politik seit Langem dafür bekannt ist, radikal gegensätzliche Fraktionen zusammenzubringen, um Wahlen zu gewinnen.

Auf der anderen Seite ist die Rallye Nationale mit großen Hoffnungen in den Wahlkampf gestartet, aber nur wenige Umfragen sagen ihr eine Mehrheit in der Nationalversammlung voraus. Sie ist auf Wahlbündnisse mit der gemäßigten Rechten angewiesen. Der derzeitige Vorsitzende von Les Républicains, der ehemaligen Partei von Nicolas Sarkozy und Jacques Chirac, ist Eric Ciotti aus dem Süden. Dies führte zu Forderungen nach seiner Absetzung und zu einer Entscheidung, die später von einem Richter aufgehoben wurde. In einigen Wahlkreisen wird es also zwei konkurrierende Kandidaten der Reps geben.

Gestern Nachmittag, als dieser Artikel geschrieben wurde, versammelte sich eine große, fröhliche Menge mit palästinensischen Flaggen auf dem Place de la Nation und war überzeugt, an der Schwelle zur Macht zu stehen. Die Aufrufe, Gewalt zu vermeiden, wurden bisher befolgt – aber angesichts der wachsenden Spannungen reicht ein Funke, um Frankreich in Brand zu setzen.