DARPA plant Einsatz von Nah-Infrarot-Licht zur gezielten Aktivierung und Deaktivierung von Medikamenten im menschlichen Gehirn

Die DARPA stellt ein Forschungsprogramm zusammen, bei dem Nahinfrarotlicht in die Gehirne von Menschen eingestrahlt werden soll, das im Erfolgsfall in der Lage wäre, Medikamente im Körper bei Bedarf zu aktivieren und zu deaktivieren.

Die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hat eine Sonderausschreibung für ihr Alert WARfighter Enablement (AWARE)-Programm veröffentlicht, das dazu beitragen soll, die Wachsamkeit bei Menschen nach Schlafverlust zu erhöhen.

Amerikanischen Soldaten wird häufig Dextroamphetamin als Stimulans verschrieben, um sie nach einem Schlafentzug wach zu halten. Das Medikament kann jedoch Angstzustände, Reizbarkeit oder Euphorie hervorrufen, wobei letzteres zur Abhängigkeit führen kann.

Um dem entgegenzuwirken, sucht die DARPA nach einer Möglichkeit, Soldaten eine „photoschaltbare“ Version von Dextroamphetamin zu verabreichen, die im Körper inaktiv bleibt, bis sie durch Nahinfrarotlicht (NIR) aktiviert wird:

„Während es aktiv ist, verhält sich das neue photoschaltbare Medikament genauso wie normales (d. h. nicht photoschaltbares) Dextroamphetamin.“

Theoretisch könnte die Droge mit einem Schnipsen eines in den Kopf geschossenen NIR-Lichts ein- oder ausgeschaltet werden, „um bei Bedarf den Übergang von der Wachsamkeit zu erleichtern und einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen.“

Und laut DARPA „kann die zeitliche Anordnung von NIR-Lichtimpulsen verwendet werden, um die Dosis der aktivierten Droge im Laufe der Zeit zu titrieren, was das Potenzial für Abhängigkeit und andere unerwünschte Wirkungen weiter reduzieren kann.“

Die DARPA-Sondermitteilung beschreibt das Verfahren wie folgt:

„Durch die nicht-invasive Zuführung von NIR-Licht in bestimmte Bereiche des Gehirns wird die Kombination aus photoschaltbarem Medikament und NIR-emittierendem Licht selektiv Regionen des präfrontalen Kortex aktivieren, die für die exekutive Funktion, das Arbeitsgedächtnis und die Entscheidungsfindung verantwortlich sind, während tiefe Hirnstrukturen wie die Amygdala und das Striatum, die mit Stimmungsschwankungen bzw. Euphorie in Verbindung gebracht werden, ausgespart werden.“

Die Leitung des AWARE-Programms, sollte es zu einem vollständig finanzierten Forschungsprojekt werden, wird Dr. Pedro Irazoqui übernehmen, der laut seiner Biografie „im Januar 2024 als Programmmanager im Biological Technologies Office zur DARPA kam. Seine Forschung zielt darauf ab, den Bedarf an einer leistungsfähigeren Kampftruppe in extremen Umgebungen zu decken”.

Als ordentlicher Professor an der Johns Hopkins University „konzentriert sich Irazoquis Forschung auf die Entwicklung tragbarer und implantierbarer drahtloser medizinischer Geräte zur Behandlung verschiedener neuronaler Pathologien mit besonderem Schwerpunkt auf Epilepsie“.

Letzten Monat berichtete Neuroscience News über eine Studie von Forschern des Massachusetts General Hospital, die zeigt, wie Nahinfrarotlicht bei traumatischen Hirnverletzungen, PTBS, Depressionen und möglicherweise sogar Autismus helfen könnte.

In dem Bericht von Neuroscience News heißt es:

“Eine schwache Lichttherapie unterstützt die Heilung des Gehirns bei Patienten mit mittelschweren traumatischen Hirnverletzungen (TBI). Bei der Verwendung eines Helms, der Nahinfrarotlicht ausstrahlt, beobachteten die Forscher innerhalb von zwei Wochen nach der Behandlung eine verbesserte Konnektivität des Gehirns.“

Low-level light therapy aids brain healing in patients with moderate traumatic brain injury. Using a helmet that emits near-infrared light, researchers observed increased brain connectivity within two weeks of treatment.https://t.co/nSimEW7MQw