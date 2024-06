Atomwaffen werden in Polen und Schwe

Die Nukleare Planungsgruppe der NATO wird von NATO-Generalsekretär Stoltenberg einberufen, um die Entwicklungen auf dem “nuklearen Feld” mit Moskau zu verfolgen.

Die Nukleare Planungsgruppe der NATO (NPG) wurde im Dezember 1966 gegründet. Sie ist das höchste NATO-Gremium, das sich mit Nuklearfragen befasst, einschließlich der Gesamtwirksamkeit des NATO-Nuklearwaffenarsenals, der Sicherheit, der Überlebensfähigkeit von Nuklearwaffen sowie der Kommunikations- und Informationssysteme.

Die Nukleare Planungsgruppe steht unter dem Vorsitz des NATO-Generalsekretärs und tagt in der Regel auf Ebene der Verteidigungsminister.

Russische Medien, russische Analysten und Berater von Wladimir Putin bereiten die russische Öffentlichkeit täglich auf den schlimmsten Fall vor.

Das Zitat der BBC ist typisch.

“Die “Pilzsammler”: Leute, die zur nuklearen Eskalation gegen den Westen aufrufen.

Jemand zündet einen nuklearen “Atompilz”. Es ist die Zeit der Atompilze.

D. Suslov schlug vor, eine nukleare Explosion auf russischem Territorium zu “Demonstrationszwecken” durchzuführen. Er argumentierte, dass nur die Angst vor einem Atomkrieg und der Anblick eines nuklearen “Atompilzes” im Fernsehen westliche Politiker von einem Weltkrieg abhalten könnten.

Russland solle einen nuklearen Präventivschlag in Europa führen, um den Willen des Westens zu brechen”. Karaganow moderierte die Diskussion auf dem St. Petersburg Forum. Karaganow ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des russischen Sicherheitsrats, und das ist erschreckend…

A. Guruljow sagte kürzlich, wenn wir die Niederlande nuklear zerstören, wird Europa in die Knie gehen.

Ihnen folgen N. Medwedew und N. Kisseljow, die dem Westen ständig mit einem Atomschlag drohen…”.

Eine russische Zeitung bietet einen nützlichen Leitfaden zu Russlands bekanntesten „Pilzsammlern“ – oder eher „Pilzwolkensammlern“: Personen, die eine nukleare Eskalation gegen den Westen fordern.

One Russian newspaper offers a useful guide to Russia’s most prominent “mushroom pickers” – or rather ‘mushroom cloud pickers’: individuals calling for nuclear escalation against the West. #ReadingRussia pic.twitter.com/ETxj2PViaI — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 13, 2024

Seltener Hinweis der NATO auf Nuklearwaffen – Maßnahmen…

In einer seltenen Erwähnung der westlichen Atomwaffenarsenale hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bemühungen des Bündnisses betont, seine Fähigkeiten an die aktuellen Sicherheitsbedrohungen anzupassen und dabei die jüngste Rhetorik und die nuklearen Übungen Russlands zu berücksichtigen.

Im Vorfeld eines zweitägigen Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, bei dem auch die Nukleare Planungsgruppe des Bündnisses zusammenkommen wird, bezeichnete er Nuklearwaffen als “absolute Sicherheitsgarantie” der NATO und als Mittel zur Friedenssicherung.

Obwohl allgemein bekannt ist, dass die USA an vielen Orten in Europa Atombomben stationiert haben, spricht die NATO in der Öffentlichkeit nur selten über diese Waffen.

Mit Blick auf die “laufende Anpassung” des NATO-Atomwaffenarsenals sagte Stoltenberg, dass die Niederlande im Juni die ersten F-35-Kampfflugzeuge stationiert hätten, die Atomwaffen tragen könnten, und die USA ihre Atomwaffen in Europa modernisierten.

“Was wir in den vergangenen Jahren und Monaten gesehen haben, ist eine gefährliche nukleare Rhetorik von russischer Seite…. Wir sehen auch einige weitere nukleare Übungen von russischer Seite”, fügte er hinzu.

Stoltenberg wies auch auf die Modernisierung der chinesischen Atomwaffen hin und sagte, dass Peking die Zahl der Atomraketen in den nächsten Jahren erhöhen werde, von denen viele in der Lage sein werden, NATO-Gebiet zu erreichen.

In a rare reference to the Western nuclear arsenal, NATO chief Jens Stoltenberg highlighted the alliance's efforts to adapt its capabilities to current security threats, taking note of Russia latest nuclear rhetoric and drills https://t.co/fLckmG1Ooc pic.twitter.com/oR9h3M51Sv — Reuters (@Reuters) June 13, 2024

USA ändern Nukleardoktrin

Wie das Weiße Haus mitteilte, hat Präsident Joe Biden neue Richtlinien unterzeichnet, die die Bedingungen für den Einsatz von US-Atomwaffen ändern. Wie es in dem Dokument heißt, liegt der Schwerpunkt auf dem Wettbewerb mit dem Hauptrivalen Russland.

Der Direktor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, Pranay Vaddi, betonte, dass die Vereinigten Staaten die Notwendigkeit sehen, ihr Atomwaffenarsenal zu vergrößern und zu diversifizieren.

“Präsident Joe Biden hat kürzlich eine aktualisierte Durchführungsverordnung über die Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen unterzeichnet, die die Realität des neuen Nuklearzeitalters widerspiegelt.

Diese Richtlinien unterstreichen die Notwendigkeit, sich mit dem Wachstum und der Vielfalt des chinesischen Atomwaffenarsenals auseinanderzusetzen und gleichzeitig Russland, Nordkorea und China einzudämmen”, so Pranay Vaddi.

Die USA halten einen “begrenzten” Nuklearkonflikt mit Russland und China inzwischen für sehr wahrscheinlich.

Die US-Gesetzgeber haben sich in letzter Zeit darauf konzentriert, die Angriffs-U-Boote der Virginia-Klasse (SSN) so zu modifizieren, dass sie mit nuklearen Marschflugkörpern (SLCM-N) bestückt werden können.

Der SLCM-N ist ein nuklearer Marschflugkörper mit geringer Sprengkraft, der von Überwasserschiffen oder Angriffs-U-Booten (SSN) aus gestartet wird.

US-Militärexperten argumentieren, dass die SLCM-N es den USA ermöglichen würden, einen “begrenzten” nuklearen Schlagabtausch im Gegensatz zu einem “massiven Vergeltungsschlag” zu führen.

“Wenn der Konflikt die nukleare Schwelle überschreitet, würden niedrigere Renditen ein klares Interesse signalisieren, seine Intensität zu reduzieren”, schrieb Lieutenant Commander Alan Cummings, US Navy Reserve, im April 2024 für das US Naval Institute.

Aber ist ein “begrenzter” nuklearer Konflikt möglich?

Wir erinnern daran, dass auch Russland angekündigt hat, seine Nukleardoktrin zu ändern.

In seiner Rede auf dem SPIEF in St. Petersburg schloss der Präsident der Russischen Föderation nicht aus, dass das Dokument über den Einsatz strategischer Abschreckungswaffen fertiggestellt werden könnte, äußerte aber die Hoffnung, dass die Welt nicht so weit kommen werde.

Atomwaffen in Polen und Schweden

Die NATO erwägt die Stationierung von Nuklearraketen in Polen – das sie bereits angefordert hat – und in Schweden.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat sich bereit erklärt, Atomwaffen auf seinem Territorium zu akzeptieren.

Er fügte hinzu, dass Stockholm im Falle eines Krieges Washington erlauben würde, sein Territorium für die Entwicklung von Atomwaffen zu nutzen.

Die Erklärung des schwedischen Premierministers erfolgte im Parlament während der Debatte über die Abstimmung und Unterzeichnung des Verteidigungsabkommens mit den USA. Der Gesetzentwurf sieht den uneingeschränkten Zugang der USA zu schwedischen Militärstützpunkten und Lagereinrichtungen für militärische Ausrüstung und Waffen vor.