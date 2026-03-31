Im EU-Parlament wird gewarnt – Kontinent ist „auf dem Weg zum Bürgerkrieg“

von Tyler Durden

Europas herrschende Klasse hat über Jahrzehnte hinweg unter dem Banner der „Diversität“ Chaos importiert, und nun wird die Rechnung auf die explosivste Weise fällig.

Eine große Konferenz im Europäischen Parlament hat deutliche Warnungen gehört, dass der Kontinent auf einen Bürgerkrieg zusteuert, da Massenmigration das Vertrauen untergräbt, No-Go-Zonen schafft und Gesellschaften entlang ethnischer Linien spaltet.

Professor David Betz vom King’s College London brachte es auf den Punkt und sagte den versammelten Abgeordneten und Experten: „Europa ist auf dem Weg zum Bürgerkrieg.“

Die Veranstaltung mit dem Titel Civil War: Europe at Risk? wurde von der französischen rechtspopulistischen Politikerin Marion Maréchal und dem schwedischen EU-Abgeordneten der Schwedendemokraten Charlie Weimers veranstaltet.

Dabei wurde auch ein neuer Bericht vorgestellt, der bis zu tausend No-Go-Zonen in Europa dokumentiert, basierend auf öffentlichen Daten wie Kriminalitätsraten, sexueller Gewalt, Jugendbanden, Arbeitslosigkeit, schulischer Leistung, Antisemitismus, Homophobie, Moscheedichte, Angriffen auf Feuerwehrleute und der Präsenz von NGOs.

Maréchal eröffnete die Konferenz mit der Feststellung, dass ehemals friedliche und stabile Gesellschaften sich „rasant vor unseren Augen in Gesellschaften der Gewalt und des Misstrauens verwandeln“, und erklärte, dass „die wichtigste Grundlage des Vertrauens zwischen Bürgern die kulturelle Homogenität ist“, die nun schnell erodiere.

Sie warnte, Europa stehe bereits unter starkem Druck durch „diffuse Guerilla-Aktivitäten“, die sich in verschiedenen Formen zeigten, darunter „Unruhen, Plünderungen, zufällige Angriffe, anti-weißer Rassismus und terroristische Anschläge“.

Weimers schloss sich dieser Einschätzung an und verwies auf die Auswirkungen der Massenmigration auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der schwedische EU-Abgeordnete erklärte: „Westliche Demokratien, die einst relativ homogene Gesellschaften waren, sind tief fragmentiert geworden. Neuankömmlinge haben oft wenig mit der einheimischen Bevölkerung gemeinsam. Noch alarmierender ist, dass viele keine Absicht haben, sich zu integrieren.“

Beide Gastgeber erklärten, sie hätten die Konferenz organisiert, um politische Antworten zu finden und „den Horror eines Bürgerkriegs“ zu verhindern.

Betz, der durch seine Warnungen vor dem Zusammenbruch des gesellschaftlichen Zusammenhalts bekannt geworden ist, beschrieb die Entwicklung in drastischen Worten. Er warnte vor „einem Bauernaufstand. Einer konservativen Erhebung, in der die Regierten versuchen, ihre Herrscher dafür zu bestrafen, dass sie ihre Verpflichtungen im Rahmen des Gesellschaftsvertrags verletzt und die Spielregeln gegen ihren Willen verändert haben. Es wird aussehen wie die italienischen ‚bleiernen Jahre‘, die ‚schmutzigen Kriege‘ in Lateinamerika oder vielleicht der Nordirlandkonflikt – aber in größerem Maßstab.“

Er fuhr fort: „Was bereits eine überwachte Gesellschaft ist, wird zu einer noch stärker befestigten Gesellschaft werden, da die Eliten mehr Schutz durch Mauern, Sicherheitskräfte und Überwachung suchen. Es wird blutig sein… die Balkanisierung des britischen Lebens entlang ethnischer Linien ist bereits im Gange.“

Betz fügte hinzu: „Was ich assortative Bewegung nenne, findet bereits statt – ganz offensichtlich an Orten wie Tower Hamlets in London oder Sparkhill in Birmingham, die bereits ethnische Enklaven sind, Zonen mit ausgehandelter Polizeiarbeit, parallelen Rechtssystemen, alternativen Wirtschaften und … Gebieten mit weitverbreiteter und großflächiger sexueller Gewalt gegen Außenstehende… das sollte allgemein beunruhigend sein.“

„In den Regierungen gibt es viele Menschen, die die Schwere der Situation vollständig verstehen, auch wenn es karrieretechnisch das Ende bedeutet, offen darüber zu sprechen“, ergänzte er.

Betz warnte zudem vor den möglichen Folgen für die einheimischen Bevölkerungen: „Wohin führt uns die Balkanisierung? … sie führt zum Verschwinden Großbritanniens als kohärente kulturelle Einheit, die von Menschen geprägt ist, die tatsächlich die Identität ‚britisch‘ teilen… sie führt zu einem groß angelegten und weit verbreiteten Bürgerkrieg…“

„Es ist durchaus möglich, dass die Briten wie die Kanaaniter oder die Arkadier enden – ein Volk von historischem Interesse, dessen Monumente hier und da in Ruinen sichtbar sind, von Interesse für Archäologen und Historiker“, erklärte Betz und fügte hinzu: „Das wäre eine Tragödie, aber es ist eine sehr reale Möglichkeit, die vor uns liegt, und tatsächlich eine, die ziemlich nahe ist.“

Weimers fragte direkt: „Wo wird Europa in 50 Jahren stehen? Wird es in 50 Jahren überhaupt noch ein Europa geben?“

Betz skizzierte außerdem, wie ein möglicher zukünftiger Konflikt aussehen könnte, und sprach von „Belagerungen urbaner Gebiete mit einigen Wendungen des 21. Jahrhunderts. In vielerlei Hinsicht wird es an die Belagerung von Sarajevo erinnern, aber viel stärker von paramilitärischen Akteuren geprägt sein, die Taktiken zur Systemstörung einsetzen. Am wichtigsten sind Angriffe auf Infrastruktur, um die Versorgungssysteme urbaner, nicht-einheimischer Enklaven zu schwächen und zu zerstören.“

Er fuhr fort: „Das politische Ziel ist sehr einfach: nicht-einheimische Bevölkerungen zum Weggehen zu zwingen. Die Strategie besteht darin, Lebensbedingungen in Städten so unerträglich zu machen, dass Weggehen dem Bleiben vorzuziehen ist… es ist keine unrealistische Strategie, weil ihre zentrale Annahme – die Instabilität moderner urbaner Lebensverhältnisse – seit 50 Jahren von Stadtforschern beschrieben wird.“

Betz warnte weiter: „Energiesysteme sind leicht anzugreifen, sie sind per Definition brennbar oder explosiv, schwer zu reparieren und teuer zu ersetzen. Tatsächlich sind sie unter Bürgerkriegsbedingungen, in denen es keine Versicherungen gibt, nicht ersetzbar.“

Er ergänzte: „Zudem hat die Unterbrechung der Energieversorgung sehr schnelle Auswirkungen auf alle anderen logistischen Systeme, insbesondere auf die Lebensmittelverteilung, die traditionell ein zentrales Mittel der Belagerung ist.“

Die vollständige Konferenz:

Betz hat wiederholt vor der tiefgreifenden sozialen Erosion gewarnt, die seiner Ansicht nach auf einen Bürgerkrieg in Großbritannien und Europa zusteuert.

Auch der pensionierte britische Oberst Richard Kemp warnte, dass Integrationsprobleme sich in den letzten zwei Jahrzehnten verschärft haben und den Weg für unvermeidliche Konflikte ebnen.

Kemp erklärte, dass „keine Regierung – weder die jetzige noch eine zukünftige Regierung Großbritanniens – den Mut hat, dies zu stoppen“, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Islamisierung.

Das Muster sei eindeutig: Globalistische Politik offener Grenzen und das Leugnen durch Eliten hätten Parallelgesellschaften geschaffen, nationale Identität geschwächt und gewöhnliche Europäer ohne friedliche politische Handlungsoption zurückgelassen.

Wie Betz betonte, verstünden viele in den Regierungen bereits die Schwere der Lage, blieben jedoch aus Karrieregründen still.

So aufschlussreich all dies auch ist – Europa brauche nicht noch mehr Konferenzen oder Berichte. Es brauche Führungspersönlichkeiten mit dem Mut, die Massenmigration zu beenden, den gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederherzustellen und die eigenen Bürger an erste Stelle zu setzen – bevor die Warnungen aufhören, theoretisch zu sein, und der Konflikt Realität wird.