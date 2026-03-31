Stehen wir am Vorabend von Energie-Lockdowns?

Bert Weteringe und Karel Beckman

Energierationierung passt perfekt in die Klimapolitik

Die Internationale Energieagentur (IEA), die wichtigste internationale Energieorganisation in der westlichen Welt, plädierte letzte Woche für radikale Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, da der Krieg im Nahen Osten zu erheblichen Engpässen führen könnte. Dies führte in den sozialen Medien zu zahlreichen Spekulationen über Energie-Lockdowns. Stehen wir vor einer neuen Phase von Freiheitsbeschränkungen, wie zu Zeiten der Corona-Pandemie?

„Der Konflikt im Nahen Osten hat zur größten Störung der Ölversorgung in der Geschichte des globalen Ölmarktes geführt“, so meldete die IEA am 20. März in einem alarmierenden Bericht mit dem Titel Sheltering from oil shocks.

Die IEA ist eine „autonome“ internationale Organisation, vergleichbar mit einer Institution wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die während der Corona-Zeit maßgeblich für die Gesundheitspolitik war. Die in Paris ansässige Agentur hat 32 Mitgliedstaaten, darunter die Niederlande, sowie 13 Partnerländer. Sie wurde 1974 als Reaktion auf die damalige Ölkrise gegründet und koordiniert die Energiepolitik zwischen den angeschlossenen Ländern, insbesondere in Bezug auf die strategischen Ölreserven, die alle Mitgliedstaaten verpflichtend vorhalten.

Nach Angaben dieser wichtigen Energiebehörde steht eine neue Ölkrise bevor — eine, die laut Direktor Fatih Birol „schlimmer“ sein wird als die Ölkrisen von 1973 und 1979 zusammen mit der Gaskrise von 2022.

Die IEA beließ es nicht bei dieser Warnung, sondern legte einen Zehn-Punkte-Plan mit Maßnahmen vor, die von Regierungen „sofort“ umgesetzt werden können. Dazu gehören mehrere Maßnahmen, die stark an einen Energie-Lockdown erinnern:

So viel wie möglich von zu Hause aus arbeiten.

Flugreisen, wo möglich, vermeiden.

Den Zugang für Autos in bestimmten Gebieten anhand von Kennzeichen beschränken.

Carsharing fördern.

Das letzte Mal, dass derart einschneidende Maßnahmen ergriffen wurden, war während der Ölkrise 1973, als europäische Länder autofreie Sonntage einführten, um den Kraftstoffverbrauch zu begrenzen.

Es braucht nicht viel Fantasie, um in den Empfehlungen der IEA den Beginn eines umfassenden Energie-Lockdowns zu sehen. Seit der Corona-Krise gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Regierungen solche Freiheitseinschränkungen scheuen würden.

So weit ist es allerdings noch nicht. Die niederländische Regierung sieht derzeit keinen Anlass, Maßnahmen zu ergreifen, erklärten die Minister Aartsen (Arbeit), Karremans (Infrastruktur) und Van Veldhoven (Klima und Grünes Wachstum) in einer Reaktion auf den IEA-Bericht.

Es gebe keine Engpässe in den Niederlanden, sagten sie. Allerdings hat die Niederlande 5,4 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve freigegeben, ein Fünftel des Bestands. Die Niederlande verbrauchen etwa 800.000 Barrel Ölprodukte pro Tag.

Energieexperte und emeritierter Dozent Martien Visser von der Hanzehochschule Groningen findet es „bemerkenswert, dass die Niederlande die Maßnahmen ignorieren“. Er bezeichnet dies als eine gewisse „Laxheit“. „Man will verhindern, dass man wirklich in eine Notlage gerät.“

Gleichzeitig fragt er sich, wie verbindlich die von der IEA vorgeschlagenen Maßnahmen sind. „Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein formeller Aufruf oder nur ein unverbindlicher Vorschlag ist.“

In Europa gibt es bereits Länder, die Maßnahmen ergriffen haben, die in Richtung eines Energie-Lockdowns gehen. In der Slowakei wurden Beschränkungen für das Tanken von Diesel eingeführt. Außerdem wurde der Export von Kraftstoff eingeschränkt, und Tankstellen dürfen ausländischen Autofahrern höhere Preise berechnen.

In Slowenien wurden ebenfalls Obergrenzen für die Menge an Kraftstoff festgelegt, die gekauft werden darf. In Ungarn wurden Höchstpreise für Kraftstoff für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen eingeführt. In Portugal wurden Höchstpreise für Strom festgelegt, und Haushalte sowie Unternehmen werden verpflichtet, ihren Energieverbrauch zu reduzieren.

Demgegenüber gibt es auch Maßnahmen in die entgegengesetzte Richtung. Einige europäische Länder, darunter Italien, Spanien und Schweden, erwägen, die Steuern auf Ölprodukte zu senken. Die niederländische Regierung plant dies vorerst nicht.

Wir stehen jedoch erst am Anfang dessen, was eine schwere Krise werden könnte, insbesondere wenn der Krieg in der Golfregion anhält.

Mehr als 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung und 20 Prozent des Flüssigerdgases (LNG) müssen durch die blockierte Straße von Hormus transportiert werden. Auch die Route über das Rote Meer und den Suezkanal steht unter Beschuss.

Zudem wurden große Schäden an der Energieinfrastruktur in den Golfstaaten verursacht, unter anderem an der Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien, dem Exporthub Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem riesigen Gas- und Chemiekomplex Ras Laffan in Katar.

Infolgedessen steigen die Preise für einige raffinierte Produkte – insbesondere Diesel, Flugtreibstoff und Flüssiggas (LPG) – noch schneller als der Rohölpreis. Der Preis für Flugtreibstoff (Jet Fuel) hat sich am ersten Handelstag nach Beginn der Angriffe verdreifacht. Europa bezog im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel seines Flugtreibstoffs aus Kuwait.

Darüber hinaus zeichnet sich eine weitere dunkle Wolke ab: Experten warnen, dass die Ölkrise katastrophale Folgen für die weltweite Lebensmittelversorgung haben könnte.

Lebensmittelpreise werden stark von den Brennstoffkosten beeinflusst, und mehr als 40 Prozent der weltweiten Urea-Exporte sowie 30 Prozent des Ammoniaks stammen aus Ländern rund um den Persischen Golf. Beide Rohstoffe sind entscheidend für die Herstellung von Düngemitteln.

Der Preis für Urea, der 90 Prozent der Produktionskosten von Lebensmitteln bestimmt, ist seit Dezember bereits um 75 Prozent gestiegen. Schwefel, von dem 45 Prozent des weltweiten Handelsvolumens durch die Straße von Hormus gehen, ist ebenfalls wichtig für die Düngemittelproduktion.

Diese Preissteigerungen treten zu einem Zeitpunkt auf, an dem in weiten Teilen der Welt die Aussaat bevorsteht.

„Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, schreibt Analyst Kevin Walmsley. „Wenn die Straße von Hormus noch zwei Wochen geschlossen bleibt und Katar seine Produktion nach den Schäden in Ras Laffan nicht wieder aufnehmen kann, wird dies zu erheblich höheren Lebensmittelpreisen weltweit führen.“

Der Ökonom Simon White von Bloomberg weist darauf hin, dass die Lebensmittelpreise während der Ölkrisen der 1970er Jahre stärker gestiegen sind als die Ölpreise selbst.

Auch die Auswirkungen auf den Fischereisektor sind enorm. Schon jetzt fahren immer mehr Fischer nicht mehr hinaus, da die hohen Treibstoffkosten dies wirtschaftlich unmöglich machen.

Die NOS berichtet, dass die Hälfte der niederländischen Baumkurrenfischer – die auf Plattfische wie Seezunge, Scholle und Steinbutt fischen – im Hafen bleibt, weil Diesel zu teuer geworden ist. Ähnliche Berichte kommen aus Irland und Thailand. In Irland soll bereits ein Drittel der 180 Hochseefischer beschlossen haben, nicht mehr auszulaufen.

All dies macht eine Energiekrise noch nicht unvermeidlich, geschweige denn Energie-Lockdowns.

Länder könnten auch Maßnahmen ergreifen, um das Angebot zu erhöhen, beispielsweise die Sanktionen gegen Russland aufheben oder das Gasfeld in Groningen wieder in Betrieb nehmen. Sie könnten auch auf Alternativen wie Kohle umsteigen.

Für europäische Politiker spielt jedoch zweifellos eine Rolle, dass die Rationierung von Energie perfekt in die Klimapolitik passt, die sie verfolgen.

Es ist das ideale Mittel, um ihre Ambition von „Netto-Null-Emissionen“ zu erreichen.

Premierminister Rob Jetten ließ bei seinem ersten EU-Gipfel bereits verlauten, dass er „froh“ sei, dass auf EU-Ebene beschlossen wurde, die Klimapolitik nicht zu lockern, um die Energiepreise zu senken.

Die Ölkrise zeige seiner Meinung nach, dass „der Abbau der fossilen Abhängigkeit für Europa sehr wichtig ist“.

Dass dieser „Abbau“ – unter anderem von russischem Gas und Kohle – Europa stark abhängig gemacht hat von Flüssigerdgas aus den USA sowie von Wetterbedingungen für Solar- und Windenergie, erwähnte er nicht.

Er vergaß auch zu erwähnen, dass durch diesen „Abbau“ einige europäische Länder die höchsten Energiepreise der Welt haben.