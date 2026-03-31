WHO plant globales mRNA-Pandemie-System bis 2050 – 46 Impfstoffe bereits in Entwicklung**

Influenza-Impfstoffe der nächsten Generation werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) „voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren verfügbar sein“

Jon Fleetwood

Eine Pressemitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom vergangenen Monat sorgt für Aufmerksamkeit, da sie den Vorstoß der Organisation für Influenza-Impfstoffe der nächsten Generation hervorhebt. Darin heißt es, diese „könnten eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der globalen Influenza-Belastung spielen“ und zukünftige „Investitionen, politische Entscheidungen und Einführungsstrategien leiten – und damit stärkere saisonale Influenza-Programme sowie eine verbesserte Pandemievorbereitung unterstützen“.

Die WHO hat an anderer Stelle erklärt, dass „es in Zukunft Influenza-Pandemien geben wird“.

Die Veröffentlichung aus dem Februar konzentriert sich auf die sogenannte Full Value of Improved Influenza Vaccine Assessment (FVIVA) der WHO, einen umfassenden Bericht, der über die bloße Bewertung von Impfstoffen hinausgeht und stattdessen ein langfristiges internationales System für deren Entwicklung, Produktion und Verteilung festlegt.

Der Plan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen und Organisationen weltweit eine kommende Influenza-Pandemie vorbereiten.

Die WHO-Pressemitteilung hebt zudem hervor, dass bereits eine Pipeline existiert: Derzeit befinden sich 46 Influenza-Impfstoffe der nächsten Generation in klinischer Entwicklung.

„Stand Februar 2026 befinden sich 46 Influenza-Impfstoffe der nächsten Generation in klinischer Entwicklung unter Verwendung verschiedener Technologieplattformen, wie in der Influenza Vaccines R&D Roadmap berichtet.“

Influenza sticht derzeit durch die schiere Anzahl unterschiedlicher Kandidaten hervor, die in einer koordinierten Landschaft verfolgt werden.

Eine aktuelle Studie im Journal of Infection and Public Health zeigt, dass die Forschung zu Vogelgrippe weltweit um 1.000 % zugenommen hat, wobei WHO, CDC und EcoHealth zu den führenden institutionellen Akteuren gehören.

WHO-Dokument verknüpft saisonale Grippeprogramme mit „Pandemievorbereitung“

Während die Pressemitteilung gesundheitliche Ergebnisse betont, macht die zugrunde liegende WHO-Analyse deutlich, dass Influenza-Impfprogramme als Teil einer Infrastruktur zur Pandemiebekämpfung aufgebaut werden.

Das Dokument erklärt, sein Zweck sei es:

„Bemühungen zu informieren, um die Entwicklung und Verfügbarkeit verbesserter saisonaler und pandemischer Influenza-Impfstoffe zu beschleunigen.“

Weiter wird betont, dass ausgeweitete Influenza-Programme darauf abzielen:

„die globale Pandemievorbereitung bei Influenza zu verbessern.“

Das bedeutet, dass routinemäßige Influenza-Impfprogramme mit der Pandemievorsorge abgestimmt werden und ein kontinuierliches, integriertes System bilden, anstatt getrennte Maßnahmen zu sein.

mRNA- und Next-Generation-Plattformen im Zentrum der Strategie

Die WHO identifiziert ausdrücklich umstrittene mRNA- und verwandte Technologien als zentral für zukünftige Influenza-Impfstoffe:

„Technologien – wie mRNA-Impfstoffe, rekombinante Proteine und virusähnliche Partikel – zur Verbesserung der Wirksamkeit von Impfstoffen.“

Zudem heißt es:

„Nukleinsäurebasierte Impfstoffe, einschließlich mRNA-basierter Kombinationsimpfstoffe, werden voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren verfügbar sein.“

Impfstoffplattformen aus der COVID-Ära werden damit künftig in routinemäßige Influenza-Impfstrategien integriert.

Globales System bis 2050 modelliert

Die WHO-Analyse modelliert Influenza-Impfungen auf globaler Ebene über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Dazu gehören Prognosen wie:

„Prognose der Influenza-Impfstoffnachfrage nach Impfstoffprofil, 2025–2050“

„Geschätzte Anzahl weltweit beschaffter saisonaler Influenza-Impfstoffdosen“

Die WHO skizziert damit ein langfristiges globales Impfsystem, das Nachfrage, Angebot und Verteilung bis zur Mitte des Jahrhunderts umfasst.

Kontinuierliche Überwachung und Impfstoffanpassung

Der Bericht beschreibt ein globales Überwachungssystem zur Verfolgung von Influenza-Viren:

„Die globale Influenza-Überwachung basiert auf dem Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)“

Zudem wird festgestellt:

„Die antigene Zusammensetzung von Influenza-Impfstoffen wird zweimal jährlich überprüft und aktualisiert“

Die Influenza-Impfung funktioniert somit als kontinuierlicher Zyklus – mit globaler Beobachtung mutmaßlicher Virusveränderungen und entsprechender Anpassung der Impfstoffe.

Schnelle Produktion und Ausbau globaler Kapazitäten

Die WHO setzt Ziele für eine schnellere Impfstoffproduktion:

„Produktionszeit: weniger als 5 Monate von der Auswahl des Impfstoffstamms bis zum fertigen Produkt“

Der Bericht fordert außerdem:

„die Schaffung eines verteilten Produktionsökosystems“

Die Strategie priorisiert eine schnelle, großskalige Produktion in mehreren Regionen, um bei gemeldeten Ausbrüchen schneller reagieren zu können.

Wirtschaftliche und politische Koordination im System integriert

Der WHO-Bericht integriert finanzielle Modellierungen in sein Konzept und erklärt, dass er darauf abzielt:

„ein Verständnis für die Kapitalrendite sowohl für Länder als auch für Hersteller zu schaffen“

Zudem wird betont:

„die Sicherstellung ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit“

Das System ist darauf ausgelegt, Regierungen, Hersteller und Finanzierungsmechanismen zu koordinieren, um Produktion und Verteilung langfristig aufrechtzuerhalten.

Fazit

Die WHO-Ankündigung vom Februar 2026 stellt Influenza-Impfstoffe der nächsten Generation öffentlich als Teil zukünftiger Planung dar. Die zugrunde liegende Analyse beschreibt jedoch ein koordiniertes globales System, das mRNA-Plattformen, kontinuierliche Überwachung, schnelle Produktion und langfristige Nachfrageplanung bis 2050 integriert.

Gleichzeitig erklärt die Organisation, dass „es in Zukunft Influenza-Pandemien geben wird“, während eine wachsende Pipeline von 46 Impfstoffen der nächsten Generation sowie ein dokumentierter Anstieg der globalen Influenza-Forschung darauf hinweisen, dass die entsprechende Infrastruktur bereits aufgebaut und erweitert wird.

Das Ergebnis ist ein mehrjähriger Rahmen, in dem Influenza-Programme als dauerhaftes, global koordiniertes System zur Pandemievorbereitung fungieren – und nicht nur als Reaktion auf einzelne Notfälle.