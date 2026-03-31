Der Ölpreis steigt sprunghaft an, nachdem der Iran einen voll beladenen kuwaitischen Öltanker angegriffen hat, und es gibt weitere Updates zum Krieg

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Der Iran hat einen voll beladenen kuwaitischen Öltanker in einem Hafen von Dubai angegriffen

in einem Hafen von Dubai angegriffen Der Iran weist „überzogene, unlogische“ Forderungen der USA zurück , während Trump von „Fortschritten“ mit einem „vernünftigeren Regime“ spricht. Trump droht erneut mit der Zerstörung iranischer Energieanlagen und der Insel Kharg. Hunderte von US-Spezialeinheiten treffen in der Region ein .

, während Trump von „Fortschritten“ mit einem „vernünftigeren Regime“ spricht. Trump droht erneut mit der Zerstörung iranischer Energieanlagen und der Insel Kharg. . Das Weiße Haus erwägt ernsthaft eine Bodenoperation zur Beschlagnahmung der iranischen Bestände an angereichertem Uran , möchte aber auch, dass Teheran über eine freiwillige Übergabe verhandelt. Bessent: Die USA werden die Straße von Hormus „im Laufe der Zeit zurückerobern“ .

, möchte aber auch, dass Teheran über eine freiwillige Übergabe verhandelt. Bessent: Die USA werden die Straße von Hormus . Die Ölraffinerie Bazan in der nordisraelischen Stadt Haifa steht in Flammen nach einem zweiten offensichtlichen iranischen Raketenangriff in diesem Krieg. Trump sagt, die Reaktion der USA werde „in Kürze erfolgen“ .

nach einem zweiten offensichtlichen iranischen Raketenangriff in diesem Krieg. Trump sagt, die . Der Iran wirft Israel weitere „False-Flag-Operationen“ vor – nachdem eine kuwaitische Meerwasserentsalzungsanlage getroffen wurde.

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Iran greift voll beladenen kuwaitischen Öltanker an

Nach zwei Wochen der „Ruhe“ wurde der kuwaitische Öltanker „Al-Salmi“ im Hafen von Dubai vom Iran angegriffen, wie die Kuwait Petroleum Corp. in einer Erklärung mitteilte.

Der Tanker war voll beladen.

Der Angriff führte zu Schäden am Rumpf und zu einem Brandausbruch an Bord.

Rettungskräfte wurden mobilisiert und bemühten sich, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Organisation bestätigte, dass es bei dem Vorfall keine menschlichen Opfer gab.

Der Vorfall könnte eine mögliche Ölverschmutzung in den umliegenden Gewässern zur Folge haben.

Für die Einwohner Kuwaits wurde eine Gefahrenwarnung der „höchsten Stufe“ ausgegeben.

Die Ölpreise stiegen nach Bekanntwerden der Meldung sofort an…

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Aktuelles zu Trump & Rubio: Reaktion auf den Angriff auf die Raffinerie in Haifa „in Kürze“

Es herrscht weiterhin eine Situation, in der Washington Erfolge bei der Erreichung aller militärischen Ziele im Iran verkündet, Teheran jedoch nach wie vor alle angeblichen US-Initiativen für direkte Gespräche über eine Art Waffenstillstand ablehnt. In einem Beitrag des Außenministeriums vom Montagmorgen wurden die folgenden Worte von Außenminister Rubio wiedergegeben, der an einer Stelle erklärte: „Wir ziehen es immer vor, Dinge auf diplomatischem Wege zu regeln. Aber wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass diese Bemühungen scheitern könnten. Wir haben es mit einem 47 Jahre alten Regime zu tun, in dem immer noch viele Menschen mitwirken, die nicht unbedingt große Fans von Diplomatie oder Frieden sind.“

SECRETARY RUBIO: Here are the clear objectives of the operation. You should write them down:



1. The destruction of Iran’s air force

2. The destruction of their navy

3. The severe diminishing of their missile launching capability

4. The destruction of their factories

🎯 pic.twitter.com/SrqCtPLlZB — Department of State (@StateDept) March 30, 2026

Übersetzung von „X“: MINISTER RUBIO: Hier sind die klaren Ziele der Operation. Sie sollten sie sich notieren:

1. Die Zerschlagung der iranischen Luftwaffe

2. Die Zerschlagung ihrer Marine

3. Die erhebliche Einschränkung ihrer Raketenabschusskapazitäten

4. Die Zerschlagung ihrer Fabriken

Präsident Trump hat unterdessen angedeutet, dass eine massive Reaktion der USA bevorsteht, nachdem die israelische Ölraffinerie Bazan in Haifa von den Iranern angegriffen wurde. Ein gewaltiger Brand hat den wichtigen Energiekomplex erfasst. Laut einem Interview der NY Post:

Präsident Trump hat am Montag den Iran und den Parlamentspräsidenten der Islamischen Republik gewarnt, nachdem Teheran Israels größte Ölraffinerie angegriffen hatte, und erklärte gegenüber der „The Post“, seine Reaktion werde „in Kürze“ folgen. Der Iran eskalierte seinen Angriff auf die Infrastruktur, indem er eine Wasser- und Stromversorgungsanlage in Kuwait traf, und in der nordisraelischen Stadt Haifa wurde nach dem iranischen Raketenangriff eine Ölraffinerie in Brand gesetzt. Auf die Frage nach seiner Reaktion auf den Angriff sagte er gegenüber der „The Post“: „Das werden Sie in Kürze sehen.“

Was den Mann betrifft, von dem angenommen wird, dass er die täglichen Geschäfte der iranischen Regierung leitet – Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf –, sagte Trump: „Wir werden herausfinden“, ob Washington mit ihm zusammenarbeiten kann. „Ich werde Ihnen das in etwa einer Woche mitteilen“, erklärte Trump.

Die IRGC verkündet unterdessen laut Press TV, dass sie bei neuen Raketenangriffen auf ihre militärischen Einrichtungen in der Region „amerikanisch-israelische Kommandozentralen, Drohnenhangars und Pilotenverstecke“ ins Visier nehme.

Bessent: Wir werden Hormuz „mit der Zeit“ zurückerobern

Letzte Woche ging Rubio noch von einem Zeitrahmen von mindestens weiteren 2 bis 4 Wochen für die iranischen Operationen aus. Am Montag berichtet CBS, dass Hunderte von Spezialeinheiten, darunter Navy SEALS und Army Rangers, nun im Nahen Osten stationiert sind. Auch Fallschirmjäger der Armee sollen vor Ort sein – und doch scheinen diese Zahlen noch nicht das für einen regelrechten Bodenangriff erforderliche Niveau zu erreichen, da Trump angeblich über eine Art risikoreiche Beschlagnahmung von Irans Uran nachdenkt (siehe unten).

Aktuelle Äußerungen von Finanzminister Scott Bessent vom Montag deuten weiterhin auf einen längeren Zeitrahmen für US-Operationen im Iran hin (weit über die bloßen „Tage“ hinaus, von denen Ende Februar zu Beginn die Rede war). Etwas zweideutig formulierte er, dass die USA „im Laufe der Zeit“ die Kontrolle über die Straße von Hormus „zurückerobern“ würden.

Hundreds of US Special Ops military personnel, including Navy SEALs and Army Rangers, are now in the Middle East, as well as Marines and Army paratroopers, sources tell @CBSNews. We reported on some of the preparations on March 20. The deployments serve to give Trump options in… https://t.co/aqlporCFSG — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Hunderte von Angehörigen der US-Spezialeinheiten, darunter Navy SEALs und Army Rangers, befinden sich derzeit im Nahen Osten, ebenso wie Marines und Fallschirmjäger der Armee, wie Quellen gegenüber @CBSNews berichten. Wir haben am 20. März über einige dieser Vorbereitungen berichtet. Die Entsendungen dienen dazu, Trump Optionen im Iran zu verschaffen, darunter mögliche Operationen im Zusammenhang mit der Straße von Hormus, der Insel Kharg oder dem angereicherten Uran des Iran, wie die NYT berichtet.

NEWS: Pentagon-Beamte haben detaillierte Vorbereitungen für den Einsatz von US-Bodentruppen im Iran getroffen, wie mehrere Quellen @CBSNews mitteilten. @ellee_watson @JimLaPorta und ich https://cbsnews.com/news/trump-adm

„Wir beobachten, dass täglich immer mehr Schiffe passieren, da einzelne Länder vorerst Vereinbarungen mit dem iranischen Regime treffen“, beschrieb Bessent und fügte laut Bloomberg hinzu: „Der Markt ist gut versorgt.“

Iran lehnt „überzogene“ Forderungen erneut ab

Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim erneut erklärt, dass er die jüngsten „Forderungen der USA“ als „überzogen und unlogisch“ zurückgewiesen habe, und bestätigte zudem, dass er nicht an dem am Wochenende in Pakistan abgehaltenen Gipfeltreffen teilgenommen habe, an dem die Außenminister der Türkei, Pakistans, Saudi-Arabiens und Ägyptens teilnahmen.

„Wir haben nie direkte Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geführt. Was vorgebracht wurde, sind über Mittelsmänner übermittelte Botschaften, die auf den Verhandlungswillen der USA hindeuten“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, am Montag in einer Pressekonferenz. Unterdessen wird Pakistans Außenminister Ishaq Dar am Dienstag in China zu Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen erwartet, nachdem Peking deutlich gemacht hat, dass es bereit ist, eine von Pakistan vermittelte Friedensinitiative zu unterstützen.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat Präsident Trump aufgefordert, den Krieg zu beenden, und erklärt, Washington halte hier den Schlüssel dazu in der Hand, eine noch schlimmere Eskalation zu verhindern. „Ich sage Präsident Trump: Niemand außer Ihnen kann den Krieg in unserer Region am Golf beenden“, erklärte Sisi bei der Eröffnung der ägyptischen Egypes-Energiekonferenz. Dennoch veröffentlichte Trump trotz Teherans jüngster Ablehnungserklärung am Montag einen neuen Beitrag auf Truth Social, in dem er sich optimistisch über den Umgang mit einem „vernünftigeren Regime“ äußerte und von „großen Fortschritten“ sprach – allerdings gepaart mit den üblichen Drohungen à la „sonst…“. So hat Trump beispielsweise erneut damit gedroht, iranische Energieanlagen und die Insel Kharg zu zerstören.

Am Wochenende hatte Trump gegenüber Reportern an Bord der Air Force One gesagt: „Das eine Regime wurde dezimiert, zerstört, sie sind alle tot. Das nächste Regime ist größtenteils tot, und das dritte Regime – wir haben es mit anderen Leuten zu tun, als es bisher irgendjemand hatte … und ehrlich gesagt, sie haben sich sehr vernünftig verhalten.“

Plan zur Beschlagnahmung von Uran

Da weitere Marines und Berichten zufolge auch Fallschirmjäger auf dem Weg in die Region sind, gehört die Beschlagnahmung von Irans angereichertem Uran zu Trumps „Optionen“. Ein aktueller Bericht des Wall Street Journal vom Montag besagt: „Präsident Trump erwägt laut US-Beamten eine Militäroperation, um fast 1.000 Pfund Uran aus dem Iran zu beschaffen – eine komplexe und riskante Mission, die amerikanische Streitkräfte wahrscheinlich für Tage oder länger ins Landesinnere führen würde.“

Der Bericht stellt klar, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde, und das Weiße Haus soll die Gefahr für US-Truppen abwägen. In dieser Frage wäre die Wahrscheinlichkeit, dass etwas „schiefgeht“ – oder dass es zu einem Ereignis mit zahlreichen Opfern unter den amerikanischen Streitkräften kommt – hoch. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, dass die Streitkräfte für mindestens Wochen, Monate oder länger festsitzen – und nicht nur für „Tage“ einer Operation.

„Es ist die Aufgabe des Pentagons, Vorbereitungen zu treffen, um dem Oberbefehlshaber ein Maximum an Handlungsspielraum zu geben. Das bedeutet nicht, dass der Präsident eine Entscheidung getroffen hat“, versuchte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Pläne zu klären.

Unbelievable video



filmed by a resident from Tehran shows the reality of life under Israeli/US strikes



pic.twitter.com/xzmcXc469h — Fazel Hawramy (@FazelHawramy) March 29, 2026

Übersetzung von „X“: Ein unglaubliches Video, das von einem Einwohner Teherans aufgenommen wurde, zeigt die Realität des Lebens unter den israelisch-amerikanischen Angriffen

Ein zentraler Teil des WSJ-Berichts gibt einen Einblick, worauf sich künftige Verhandlungen konzentrieren würden: „Der Präsident hat seine Berater zudem dazu ermutigt, den Iran dazu zu drängen, der Herausgabe des Materials als Bedingung für die Beendigung des Krieges zuzustimmen, so eine mit Trumps Denkweise vertraute Person“, heißt es in dem Bericht. „Trump hat in Gesprächen mit politischen Verbündeten deutlich gemacht, dass die Iraner das Material nicht behalten können, und er hat darüber gesprochen, es mit Gewalt zu beschlagnahmen, falls der Iran es nicht am Verhandlungstisch aufgibt.“ Doch Teheran sieht sich bereits in einem existenziellen Kampf ums Überleben und wird daher kaum bereit sein, seine angereicherten Bestände einfach aufzugeben.

Israelische Ölraffinerie in Flammen

Nach einem weiteren mutmaßlichen iranischen Angriff wurden riesige Feuer in der Ölraffinerie Bazan in der nordisraelischen Stadt Haifa beobachtet; dies ist der zweite derartige Angriff auf die Anlage seit Kriegsbeginn.

Israelische Fernsehsender haben über den Angriff und die Notfallmaßnahmen vor Ort berichtet. „Such- und Rettungskräfte, sowohl aus der Reserve als auch aus der regulären Armee, sind auf dem Weg zu einem Ort im Norden Israels, wo Berichte über einen Einschlag eingegangen sind“, teilte die IDF in einer Erklärung mit.

Die Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und Schutz zu suchen. Die Jerusalem Post berichtet: „Das Umweltministerium teilte der Zeitung Ma’ariv mit, dass im Raffineriekomplex ein Benzintank brennt und dichter Rauch aufsteigt, dass jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung durch einen Unfall mit Gefahrstoffen bestehe.“

Rauch steigt nach einem gemeldeten iranischen Raketenangriff aus dem petrochemischen Komplex in Haifa auf.

BREAKING:



Smoke rising from Haifa’s Petrochemical complex following reported Iranian missile strike. pic.twitter.com/iXlQn41Ohp — Iran News 24 (@IRanMediaco) March 30, 2026

Iran bezeichnet einige Angriffe als israelische False-Flag-Operationen

Es gibt eine weitere interessante Anschuldigung, wonach Israel False-Flag-Operationen durchführe, um ein mögliches Waffenstillstandsabkommen erheblich zu erschweren. Es bleibt offen, ob die Lage zu einem umfassenden Feuergefecht gegen Infrastruktur wie Energieanlagen und Wasserwerke eskalieren wird.

Laut Al Jazeera hat das iranische Militär Israel kürzlich beschuldigt, die Entsalzungsanlage in Kuwait angegriffen zu haben. In der iranischen Erklärung, die von der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlicht wurde, hieß es, der „brutale Angriff des zionistischen Regimes auf die Entsalzungsanlage in Kuwait unter dem Vorwand, die Islamische Republik Iran zu beschuldigen, der sich in den letzten Stunden ereignet hat, sei ein Zeichen für die Niederträchtigkeit und Gemeinheit der zionistischen Besatzer.“

Indischer Arbeiter bei Angriff auf Anlage in Kuwait getötet…

Kuwait says an Indian worker has been killed in an Iranian attack on a power and desalination plant, as Gulf states report intercepting drones and missiles.



Al Jazeera’s Zein Basravi reports from Dubai. pic.twitter.com/hCgettyBSf — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 30, 2026

Übersetzung von „X“: Kuwait teilt mit, dass bei einem iranischen Angriff auf ein Kraftwerk und eine Entsalzungsanlage ein indischer Arbeiter ums Leben gekommen sei, während die Golfstaaten berichten, Drohnen und Raketen abgefangen zu haben. Zein Basravi von Al Jazeera berichtet aus Dubai.

„Wir erklären, dass amerikanische Stützpunkte und Militärangehörige, ihre Interessen in der Region sowie die militärische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Infrastruktur und Einrichtungen des zionistischen Regimes weiterhin unsere vorrangigen Ziele sein werden“, hieß es. Zudem besteht weiterhin eine Bedrohung für amerikanische Universitätsniederlassungen in der Region, nachdem am Wochenende zwei iranische Campusse in Teheran angegriffen wurden. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass die (gescheiterten) Langstreckenangriffe auf den abgelegenen britischen Stützpunkt Diego Garcia ebenfalls eine False-Flag-Aktion gewesen seien.

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