Freimaurer-Netzwerk vor Gericht: Mord an Rennfahrer und Auftragskiller-Komplott

Freimaurer der französischen Athanor-Loge sollen 2018 die Tötung des Rennfahrers Laurent Pasquali sowie die versuchten Morde an einer Business-Coachin und einem Gewerkschafter sowie weitere Verbrechen angeordnet haben.

Zweiundzwanzig Personen stehen vor Gericht, weil sie im Auftrag einer Freimaurerloge im Pariser Vorort Puteaux weitreichende Straftaten begangen haben sollen – von schwerer Körperverletzung und krimineller Verschwörung bis hin zu versuchtem Mord und Mord.

Mindestens vier der Angeklagten scheinen Mitglieder der Athanor-Freimaurerloge zu sein. Sieben Angeklagte, darunter ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Soldaten und Geschäftsleute, sehen sich lebenslanger Haft gegenüber.

Zu den weiteren Angeklagten gehören laut dem Nachrichtenportal AFP France 24 vier Beamte des französischen Geheimdienstes DGSE, drei Polizeibeamte, sechs Führungskräfte aus der Wirtschaft, ein Sicherheitsmitarbeiter, ein Arzt und ein Ingenieur.

Die mutmaßlichen Drahtzieher sind die Athanor-Freimaurer Jean-Luc Bagur, Frédéric Vaglio und Daniel Beaulieu.

Ihnen wird vorgeworfen, den Mord an dem Rennfahrer Laurent Pasquali im Jahr 2018, die versuchten Morde an einer Business-Coachin und einem Gewerkschafter sowie schwere Körperverletzung und kriminelle Aktivitäten organisiert zu haben – alles im Auftrag eines „Mafia-Netzwerks“ innerhalb der Athanor-Loge.

AFP France 24 berichtet:

Der Fall wurde durch einen misslungenen Auftragsmord im Juli 2020 ausgelöst, als zwei Mitglieder eines französischen Fallschirmjägerregiments in der Nähe des Hauses der Business-Coachin Marie-Hélène Dini mit Waffen festgenommen wurden.

Bei Verhören gaben sie an, sie hätten geglaubt, beauftragt worden zu sein, Dini im Auftrag des französischen Staates zu töten, da sie für den israelischen Geheimdienst Mossad arbeite.

Ermittler entdeckten eine Verbindung zu Bagur, der sowohl ein geschäftlicher Rivale von Dini ist als auch der 69-jährige „ehrwürdige Meister“ der Athanor-Loge.

Ermittler sagen, Bagur habe den Freimaurerkollegen Vaglio gebeten, die Beseitigung seines Rivalen gegen eine Zahlung von 70.000 Euro (80.600 US-Dollar) zu arrangieren.

Vaglio, ein 53-jähriger Unternehmer, soll als Vermittler zwischen dem Auftraggeber und einem Killerkommando fungiert haben, das für den ebenfalls der Athanor-Loge angehörenden Beaulieu arbeitete, einen ehemaligen Agenten des Inlandsgeheimdienstes (DGSI).

„Was meinen Mandanten erschreckt hat, ist die Tatsache, dass die Schlüsselfiguren in diesem Fall – Polizeibeamte, ehemalige DGSI-Agenten und Freimaurer – genau die Personen sind, die eigentlich im Interesse der Gesellschaft handeln sollten“, sagte Dinis Anwalt Jean-William Vezinet.

Der Angeklagte Sébastien Leroy, ein ehemaliger Soldat, der als rechte Hand von Beaulieu gilt, erklärte den Ermittlern, Beaulieu habe ihn „manipuliert“ und angedeutet, dass er möglicherweise Informant für den Geheimdienst DGSI werden könnte.

Das Alter der Angeklagten reicht von 30 bis 70 Jahren. Der Prozess soll mindestens drei Monate dauern.