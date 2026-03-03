Europas Zivilisationskrieg wird blutig sein

Wenn alle „Druckventile“ einer Zivilgesellschaft zugeschweißt werden, hört die Gesellschaft auf, „zivil“ zu sein.

Von J.B. Shurk

Es scheint, als käme jeden Monat eine neue Geschichte aus Großbritannien, die vor der Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Bürgerkriegs warnt. Der pensionierte Oberst Richard Kemp gab kürzlich ein Fernsehinterview, in dem er davor warnte, dass die „Islamisierung“ des Vereinigten Königreichs zu einem „unvermeidlichen Konflikt“ führen werde. Mehrere britische Akademiker, die sich auf die Voraussetzungen für zivile Konflikte spezialisiert haben, darunter die Professoren David Betz und Michael Rainsborough, vertreten denselben Standpunkt.

Kemps Ansicht erhält zusätzliches Gewicht durch seine persönliche Erfahrung mit Aufstandsbekämpfung. Als ehemaliger Kommandeur führte er Anti-Aufstands-Operationen in Nordirland durch, leitete britische Truppen in Afghanistan und hatte Geheimdienstfunktionen in Westminster inne. Kemp sagt, die Weigerung islamischer Einwanderer, sich in die britische Gesellschaft zu integrieren, bedeute, dass sich die Lage im Vereinigten Königreich „verschlechtert“ und bald „noch schlimmer“ werde. Unter weiteren provokanten Bemerkungen, die zweifellos die britische „herrschende Klasse“ verärgern werden, merkt Kemp an: „Es gab mehr britische Muslime bei den Taliban als in der britischen Armee.“

Der Kampfveteran argumentiert, dass die politische Klasse Großbritanniens die Bürger im Stich gelassen habe, indem sie sie Gefahren ausgesetzt habe, und zugleich unfähig sei, ihre Fehler zu korrigieren, weil sie sich selbst durch übertriebene Rücksicht darauf lähme, was öffentlich gesagt werden dürfe. „Keine Regierung“, so Kemp, „hat den Mut, die Islamisierung des Vereinigten Königreichs zu stoppen.“ Folglich müssten sich gewöhnliche Briten nun auf die Wahrscheinlichkeit eines „Bürgerkriegs in Europa“ vorbereiten. Den drohenden Konflikt im Vereinigten Königreich beschreibt Kemp als weitaus ernster und tödlicher als die jahrzehntelangen Unruhen in Nordirland. Der kommende Bürgerkrieg werde „einheimische Briten, Teile der Einwandererbevölkerung und die britische Regierung auf drei verschiedenen Seiten umfassen, die gegeneinander kämpfen.“

Aus seiner Erfahrung mit Aufstandsbewegungen heraus macht der pensionierte Oberst die politische Entrechtung in Großbritannien für die künftige Gewalt verantwortlich: „Das große Problem der britischen Bevölkerung ist, dass sie keine politische Wahl hat. Wir leben nicht wirklich in einer Demokratie…. Egal welche Partei man wählt, man bekommt dieselbe Politik. Das gilt auch für Einwanderung und für die Art und Weise, wie der islamischen Bevölkerung erlaubt wird, in Zahl und Dominanz zu wachsen.“ Wie auch die Akademiker Betz und Rainsborough argumentieren, sieht Kemp die Weigerung der politischen Klasse des Vereinigten Königreichs, den Wählerwillen in Fragen der Einwanderung, des Brexit und der Bewahrung traditioneller Kultur zu respektieren, als unmittelbare Ursache des kommenden Bürgerkriegs.

Demokratische Institutionen bieten Bürgern ein „Druckventil“, durch das sie angestauten Frust ausdrücken können, ohne zu Gewalt zu greifen. Das Problem sei jedoch, dass im Vereinigten Königreich – wie in weiten Teilen des Westens – eine politische „Einheitspartei“ herrsche. Es mache keinen Unterschied, ob die Briten einen Premierminister der Labour- oder der Tory-Partei wählen; sie erhielten ununterbrochen islamische Einwanderung. Wenn einheimische Briten öffentlich gegen die „Islamisierung“ protestieren, würden sie von Labour- wie Tory-Abgeordneten als „Rassisten“ bezeichnet und wegen „Hass“ verfolgt. Wenn sie durch Innenstädte marschieren, um islamische Vergewaltigungsbanden und islamistischen Terrorismus zu verurteilen, würden sie ebenfalls als „Rassisten“ bezeichnet und wegen „Hass“ verfolgt. Wenn sie gegen den Bau großer Moscheen in ländlichen Gebieten protestieren, würden sie wieder als „Rassisten“ gebrandmarkt und strafrechtlich verfolgt. Bürger hätten daher gelernt, dass Wahlen nichts bewirken und ihre politischen „Führer“ unfähig seien, britische Leben oder die britische Lebensweise zu verteidigen.

Der britische Kessel brodelt, und Kemp reiht sich ein in einen wachsenden Chor von Fachleuten für gewaltsame zivile Konflikte, die in naher Zukunft ein vom Krieg gezeichnetes Königreich prognostizieren. „Ich denke, die Menschen werden das Gefühl haben, keine andere Wahl zu haben, als selbst zu handeln, statt sich auf politische Führer zu verlassen, die nichts tun“, sagte Kemp in einem weiteren Interview. „Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich“, dass es in den kommenden Jahren zu einem „Bürgerkrieg im Vereinigten Königreich“ kommen werde.

Was Kemp für Großbritannien beschreibt, geschehe in ganz Europa. Während sich Mitglieder der politischen „Elite“ jahrzehntelang mit dem Wetter und der Frage beschäftigt hätten, wie man die Welt „grün“ mache, seien technologische Innovation, Unternehmergeist und industrielle Eigenständigkeit zurückgegangen. Obwohl die meisten europäischen Staaten historische Monarchien durch repräsentative Demokratien ersetzt hätten, habe sich eine aristokratische Schicht in die Machtpositionen dieser „repräsentativen“ Regierungen eingeschlichen. Vielleicht aus einer feudalen Mentalität heraus könnten europäische Politiker der Versuchung zentralisierter, von oben gesteuerter Volkswirtschaften nicht widerstehen. Während „Eliten“ Industrie und Handel mikroverwalten und „Gewinner“ und „Verlierer“ bestimmen, wie einst Herren über Vasallen, funktionierten freie Märkte nicht mehr richtig. Das Ergebnis: Europäer würden ärmer, bekämen weniger Kinder und setzten einen jahrhundertelangen Niedergang fort.

Auf diesen demografischen Rückgang habe die europäische herrschende Klasse reagiert, indem sie Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten einlud, europäische Bürger zu werden. Statt die Generationskrise erfolgreich zu lösen, indem einheimische Babys durch ausländische ersetzt würden, hätten europäische „Eliten“ einen sicheren „Zusammenprall“ zwischen westlicher und islamischer Zivilisation herbeigeführt. Allein im Vereinigten Königreich seien zehn große Städte – darunter Birmingham, Bradford, Manchester und Teile Londons – auf dem Weg, in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten muslimische Mehrheiten zu haben. Es handele sich um historisch von Arbeitern geprägte Gebiete, in denen einheimische Briten verarmten, während ausländische Staatsangehörige Viertel übernähmen, die einst ihre Heimat waren. Moscheen entstünden überall. Islamische Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Feste und religiöse Feiern ersetzten die Speisen und Bräuche lokaler Familien, deren Geschichte dort Jahrhunderte zurückreiche. Eine soziale Integration finde nicht statt.

Während sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verschlechterten und kulturelle Konfliktpunkte zunähmen, würden globalistische Politiker, die „Multikulturalismus“ als Tugend preisen und „Vielfalt ist unsere Stärke“ wie eine göttliche Wahrheit wiederholen, bald erkennen, wie gefährlich es sei, viele unvereinbare Kulturen miteinander zu vermischen. Wie ein geschütteltes kohlensäurehaltiges Getränk sei der kulturelle Druck in diesen islamisierten europäischen Städten bereit zu explodieren.

Wie Richard Kemp argumentiert, werde diese Explosion umso schlimmer, weil Europas politische „herrschende Klasse“ den Wählern Kurskorrekturen verweigere, die beim Volk beliebt, bei den „Eliten“ jedoch unpopulär seien. In Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Rumänien und anderswo würden „Eliten“ institutionelle Manöver nutzen, um „populistische“ Parteien am Machtgewinn oder an der Machtausübung zu hindern. Einwanderungskritische Kandidaten würden wegen „Hassverbrechen“, „russischer Verbindungen“ oder anderer erfundener Delikte verfolgt. Nicht gewählte Aristokraten im Europäischen Rat würden heimlich pro-einwanderungsfreundliche Kandidaten finanzieren und Bürger zensieren, die in sozialen Medien ihre Empörung über Masseneinwanderung äußern. In nationalen Parlamenten und in der Europäischen Union würden Gesetze verabschiedet, die öffentlichen Widerspruch gegen offizielle Regierungspolitik faktisch kriminalisieren.

Europas politische „herrschende Klasse“ habe einen wachsenden Teil der Bevölkerung verärgert – und statt die Ursachen dieses Zorns anzugehen, habe sie beschlossen, gewöhnliche Europäer zum Schweigen zu bringen und ihnen mit Strafverfolgung und Gefängnis zu drohen. Wenn alle „Druckventile“ einer Zivilgesellschaft zugeschweißt werden, hört die Gesellschaft auf, „zivil“ zu sein. Europas „Eliten“ hätten die Bedingungen für einen blutigen Bürgerkrieg geschaffen – weil ganze Zivilisationen gegeneinander Krieg führen würden.