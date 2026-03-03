Michael Hudson: Der Angriff auf Iran ist der wahre Beginn des Dritten Weltkriegs

Einleitung:

Michael hat seinen vorherigen Artikel überarbeitet, wofür wir dankbar sind. Es ist nicht notwendig, den früheren Beitrag von der Seite zu nehmen, da auch dieser seine Berechtigung hat. Doch dies ist die präzisere Ersatzfassung, in der jeder Satz zählt. Es ist ein „Muss-lesen“ und ebenso ein „Muss-verstehen“-Artikel. Heute Morgen sagte Dmitri Peskow in seiner Rolle als Kremlsprecher: Derzeit gibt es keine Kontakte mit BRICS-Staaten bezüglich Iran; eine BRICS-Mitgliedschaft beinhaltet keine gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen im Falle einer Aggression. Das mag zutreffen, aber wenn die BRICS nicht beginnen, auf das zu achten, was sich jetzt abwärts bewegt, wäre das eine schwerwiegende Fehlkalkulation.

Falls etwas unklar ist, stellen Sie bitte Fragen. Und geben Sie diesen Text an all Ihre Kontakte in den sozialen Medien weiter. Er ist so wichtig. Nach dem ernsthaft enttäuschenden Chaos der UN-Sicherheitsratssitzung am vergangenen Samstag muss diese Botschaft verbreitet werden. Von uns wird sie ins Italienische übersetzt und auf italienischen Seiten veröffentlicht, ebenso auf Seiten im Nahen Osten, bei chinesischen Autoren, in Brasilien und von dort aus in Venezuela und weitere Länder.

Michael Hudson

Am vergangenen Freitag zog der Vermittler der US-iranischen Atomverhandlungen im Oman, Außenminister Badr Albusaidi, Präsident Trump den Boden unter dessen irreführendem Vorwand weg, mit Krieg gegen Iran zu drohen, weil das Land angeblich seine Forderung abgelehnt habe, sein Streben nach einer eigenen Atombombe aufzugeben. Der omanische Außenminister erklärte in der CBS-Sendung Face the Nation, dass das iranische Team zugestimmt habe, kein angereichertes Uran anzuhäufen, und „vollständige und umfassende Überprüfung durch die IAEO“ angeboten habe.

Diese neue Konzession sei ein „Durchbruch, wie er noch nie zuvor erreicht wurde. Und ich denke, wenn wir das festhalten und darauf aufbauen können, ist eine Einigung in Reichweite“, um zu erreichen, „dass Iran niemals nukleares Material besitzen wird, das eine Bombe ermöglicht. Das ist, denke ich, eine große Errungenschaft.“

Er betonte, dass dieser Durchbruch „von den Medien weitgehend übersehen wurde“, und erklärte, dass die Forderung nach „null Lagerbeständen“ weit über das hinausgehe, was während der Regierung Obama verhandelt worden sei, denn „wenn man kein angereichertes Material lagern darf, gibt es keine Möglichkeit, eine Bombe herzustellen.“

Ayatollah Ali Khamenei – der bereits eine Fatwa gegen ein solches Vorgehen erlassen und diese Position Jahr für Jahr wiederholt hatte – berief Irans schiitische Führer und den Militärchef ein, um die Ratifizierung des Abkommens zur Abgabe der Kontrolle über das angereicherte Uran zu besprechen, um einen Krieg zu verhindern.

Doch genau eine solche Kapitulation konnten weder die Vereinigten Staaten noch Israel akzeptieren. Eine friedliche Lösung hätte den langfristigen US-Plan vereitelt, die Kontrolle über das Öl des Nahen Ostens, dessen Transport und die Investition der Exporterlöse zu konsolidieren und zu militarisieren sowie Israel und Al-Qaida/ISIS als Klientelarmeen einzusetzen, um unabhängige Ölförderländer daran zu hindern, in ihrem eigenen souveränen Interesse zu handeln.

Israelische Geheimdienste informierten offenbar das US-Militär darüber, dass das Treffen im Komplex des Ayatollah eine Gelegenheit biete, die führenden Entscheidungsträger auf einmal auszuschalten. Dies folgte dem US-Militärhandbuch, das empfiehlt, durch die Tötung eines politischen Führers, den die USA als undemokratisch betrachten, angeblich den Traum vom Regimewechsel zu befreien. Das war auch die Hoffnung hinter der Bombardierung von Präsident Putins Landsitz im vergangenen Monat und entsprach dem jüngsten Versuch der USA mittels Starlink, die Bevölkerung in Iran zu einer Revolution zu mobilisieren.

Der gemeinsame US-israelische Angriff macht deutlich, dass es nichts gab, was Iran hätte zugestehen können, um den langjährigen US-Drang aufzuhalten, das Öl des Nahen Ostens zu kontrollieren und Israel sowie ISIS/Al-Qaida als Klientelarmeen einzusetzen, um souveräne Staaten in der Region daran zu hindern, die Kontrolle über ihre Ölreserven zu übernehmen. Diese Kontrolle bleibt ein zentrales Instrument der US-Außenpolitik. Sie ist der Schlüssel zur Fähigkeit der USA, anderen Volkswirtschaften den Zugang zu Energie zu verwehren, wenn sie sich nicht der US-Außenpolitik unterwerfen.

Dieses Beharren darauf, der Welt den Zugang zu Energiequellen außerhalb amerikanischer Kontrolle zu versperren, ist der Grund, warum die USA Venezuela, Syrien, Irak, Libyen und Russland angegriffen haben.

Der Angriff auf die Verhandlungsführer – das zweite Mal, dass Amerika dies gegenüber Iran tut – ist ein Verrat, der in die Geschichte eingehen wird. Er sollte Irans geplanten Schritt zum Frieden verhindern, bevor seine Führung Trumps falsche Behauptung hätte widerlegen können, Iran habe sich geweigert, sein angebliches Streben nach einer Atombombe aufzugeben.

Es wäre interessant zu wissen, wie viele von Trumps Insidern große Wetten auf steigende Ölpreise platzierten, wenn die Märkte am Montagmorgen öffnen. Die Märkte unterschätzten vergangene Woche das Risiko einer Schließung des Persischen Golfs erheblich. US-Ölunternehmen werden enorme Gewinne erzielen. China und andere Ölimporteure werden leiden. Auch US-Finanzspekulanten werden profitieren, da ihre Ölproduktion im Inland stattfindet. Dieser Umstand könnte sogar eine Rolle bei der US-Entscheidung gespielt haben, der Welt den Zugang zum Öl des Nahen Ostens für eine voraussichtlich längere Zeit zu entziehen.

Die Handels- und Finanzstörungen werden weltweit so gravierend sein, dass ich denke, man kann den Angriff vom Samstag, dem 28. Februar, auf Iran als den eigentlichen Auslöser des Dritten Weltkriegs betrachten. Für den Großteil der Welt wird die bevorstehende Finanzkrise – ganz zu schweigen von der moralischen Empörung – das nächste Jahrzehnt der internationalen politischen und wirtschaftlichen Neuordnung prägen.

Europäische, asiatische und Länder des Globalen Südens werden Öl nur noch zu Preisen erhalten können, die viele Industrien unrentabel machen und viele Familienbudgets untragbar belasten. Der Anstieg der Ölpreise wird es Ländern des Globalen Südens zudem unmöglich machen, ihre in Dollar denominierten Schulden gegenüber westlichen Anleihegläubigern, Banken und dem IWF zu bedienen.

Länder können sich nur dann davor retten, drastische Sparmaßnahmen, Währungsabwertungen und Inflation im Inland zu verhängen, wenn sie erkennen, dass der US-Angriff – unterstützt von Großbritannien und Saudi-Arabien, mit stillschweigender türkischer Zustimmung – die unipolare US-Ordnung und damit das dollarbasierte internationale Finanzsystem beendet hat. Wird dies nicht erkannt, wird die Anpassung weitergehen, bis sie ohnehin untragbar wird.

Wenn dies die erste echte Schlacht des Dritten Weltkriegs ist, dann ist sie in vielerlei Hinsicht auch eine Entscheidungsschlacht darüber, worum es im Zweiten Weltkrieg ging. Wird das internationale Recht zerfallen, weil nicht genügend Länder bereit sind, die Regeln des zivilisierten Rechts zu verteidigen – von der Westfälischen Friedensordnung von 1648 bis zur UN-Charta? Und werden künftige Kriege Zivilisten und Nicht-Kombattanten verschonen – oder werden sie sein wie der Angriff der Ukraine auf ihre russischsprachige Bevölkerung, Israels Vorgehen gegen die Palästinenser, wahhabitische religiöse Säuberungen oder die gegen Iran, Kuba und andere unter US-Sanktionen gerichteten Angriffe?

Kann die UNO gerettet werden, ohne sich und ihre Mitgliedsstaaten von der Kontrolle der USA zu befreien? Ein früher Lackmustest wird sein, welche Länder sich der rechtlichen Initiative anschließen, Donald Trump und sein Kabinett als Kriegsverbrecher anzuklagen. Es braucht mehr als den gegenwärtigen ICC, insbesondere angesichts der persönlichen Angriffe der US-Regierung auf ICC-Richter, die Netanyahu für schuldig befanden.

Erforderlich ist ein Tribunal im Stil von Nürnberg gegen die westliche Militärpolitik, die die Welt in politisches und wirtschaftliches Chaos stürzen will, wenn sie sich nicht der unipolaren US-Ordnung unterwirft. Wenn andere Länder keine Alternative zur US-europäisch-japanisch-wahhabitischen Offensive schaffen, werden sie eine Wiederkehr der westlichen Eroberungsgeschichte erleben, wie sie US-Außenminister Rubio kürzlich in München anklingen ließ.

Eine Alternative erfordert eine Umstrukturierung der Vereinten Nationen, um die Fähigkeit der USA zu beenden, Mehrheitsbeschlüsse zu blockieren.

Angesichts der Tatsache, dass UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, die Organisation könne bis August bankrott sein und ihr New Yorker Hauptquartier schließen müssen, ist dies ein günstiger Zeitpunkt, die UNO aus den Vereinigten Staaten zu verlegen. Die USA haben Francesca Albanese wegen ihres Berichts über Israels Vorgehen in Gaza die Einreise verweigert. Es kann keine Rechtsstaatlichkeit geben, solange die Kontrolle über die UNO und ihre Institutionen in den Händen der USA und ihrer europäischen Satelliten bleibt.