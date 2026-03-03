Steve Watson

Schockierende Videos zeigen Migranten, die Fallen aufstellen und geschützte Vögel aus öffentlichen Gewässern entwenden, was Empörung darüber auslöst, dass unkontrollierte Einwanderung die heimische Tierwelt zerstört.

Videoaufnahmen aus Irland zeigen einen Anwohner, der primitive Drahtkäfige entlang des Grand Canal in Dublin entfernt, die von in Zelten lebenden Migranten aufgestellt worden sein sollen – mutmaßlich, um Schwäne und Enten zum Verzehr zu fangen.

Das Filmmaterial zeigt den Mann, begleitet von seinem Hund, wie er die im Gras nahe dem Ufer versteckten Fallen herausreißt.

Ever wonder why swans and ducks are disappearing from our rivers, canals and ponds in Ireland? Fair play to this man (and his dog), who paid a visit to the Grand Canal to dismantle cage traps set up by male migrants in tents. pic.twitter.com/aiV2PjyX44 — Susanne Delaney (@SuzieD755164) February 27, 2026

Im Clip ist kein direktes Gespräch zu hören, doch die Absicht ist klar, als der Anwohner methodisch die Schlingen entfernt und so verhindert, was ein Massaker an ikonischen Vögeln hätte werden können.

Dieser Vorfall spiegelt ähnliche Szenen im gesamten Vereinigten Königreich wider. Ein Video dokumentiert eine RSPCA-Beamtin, die eine Migrantenfamilie zur Rede stellt, die verdächtigt wird, einen großen weißen Vogel – möglicherweise einen Schwan – gewildert und gekocht zu haben.

🚨NEWS: MIGRANTS EATING SWANS WILL NOT BE CHARGED



– They have been warned not to do it again by the RSPCA



Swans are a protected species

These people don't care

We need mass deportations pic.twitter.com/eWeX2O7lKS — Basil the Great (@BasilTheGreat) June 12, 2025

„Ich werde jemanden holen, der überprüft, um welchen Vogel es sich handelt. Ich glaube, es könnte ein Schwan sein, aber wissen Sie, diese großen weißen Vögel, die man im Park sieht?“, fragt die Beamtin.

Sie inspiziert den Topf: „Man kann Knochen in diesem Vogel sehen, weil er kein Huhn ist, deshalb bin ich besorgt. Es gibt Gesetze dagegen, dass Menschen Tiere mitnehmen … Das ist sehr ernst. Es ist sehr ernst, wenn so etwas passiert.“

Beim Durchsuchen des Mülleimers bemerkt sie: „Sie sehen, das Problem ist, hier sind viele große weiße Federn.“

Die Familie behauptet, die Vögel seien gekauft und im Rahmen eines Fangspiels von Kindern freigelassen worden, doch die Beamtin warnt: „Was ich sicherstellen muss, ist, dass hier jeder weiß, dass man nichts aus dem Park mitnehmen darf. Ich sage nicht, dass Sie es getan haben.“

Ein weiterer Clip zeigt eine Familie, die einen wilden Vogel trägt, den sie eindeutig gefangen hat und offenbar essen will.

Nigel Farage is right: migrants are abducting and eating ducks, geese, and swans from Britain’s parks.



Many countries have not reached the stage of civilisation where the world outside the home is worthy of consideration. It just wilderness, full of either food or threats.… pic.twitter.com/IhluYUiQAS — Connor Tomlinson (@Con_Tomlinson) September 25, 2025

Ein weiterer Clip zeigt einen Migranten, der in einem Park einen Schwan packt.

This has to be false. The mainstream media told us migrants were not eating the swans! pic.twitter.com/QXyb2kJrdq — Ian Miles Cheong (@ianmiles) October 27, 2025

Ein weiterer Beitrag fragt: „Was macht dieser Migrant?“ während ein Mann einen sich wehrenden Schwan über ein Geländer zieht.

The migrants are eating the swans pic.twitter.com/LHF08sCEI7 — karma (@karma44921039) September 26, 2025

Ähnliche Aufnahmen zeigen einen Mann auf einer Brücke, der einen Schwan aus dem Wasser unter ihm schnappt, ihn am Hals schwingt und anschließend weggeht.

So cool that there is a large amount of video and photographic evidence showing Middle Eastern migrants stealing swans from public parks in the UK and the political-media class establishment just treat you like you’re an idiot if you talk about it



We’re still at the “it’s not… https://t.co/1pLMzwIiLL pic.twitter.com/fzv0Ig3JMV — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 27, 2025

Diese Videos und viele weitere ähnliche haben online wütende Reaktionen ausgelöst.

Die Fälle erinnern an das Chaos in Springfield, Ohio, wo haitianische Migranten beschuldigt wurden, Enten in Parks zu köpfen und zu essen.

Ein Anwohner sagte bei einer Sitzung der Stadtkommission aus: „Sie sind im Park, packen Enten am Hals, schneiden ihnen den Kopf ab, gehen mit ihnen weg und essen sie.“

Er stellte den Verantwortlichen die Frage: „Wer wird bezahlt? Also wie viel Geld bekommt ihr wirklich? Um sie hierherzubringen, ich weiß, da steckt mehr dahinter als nur sie.“

Wie wir zuvor berichteten, gab der Stadtmanager von Springfield zu, von solchen Berichten gehört zu haben, trotz späterer Dementis im Zuge medialer „Faktenchecks“, die das Thema als Desinformation abtaten.

Dieses Muster legt die Versäumnisse von Politik der offenen Grenzen offen, indem unvereinbare kulturelle Praktiken importiert werden, die geschützte Wildtiere schädigen und die Sicherheit der Gemeinschaft untergraben. Von den überlasteten Straßen Ohios bis zu den verarmten Parks Großbritanniens steigt der Tribut der Masseneinwanderung.