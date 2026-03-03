Die „Superreichen“ der Wall Street bereiten sich auf einen SHTF*-Zusammenbruch vor

Von Milan Adams

*Hinweis: „SHTF“ ist eine Abkürzung für „Sht Hits The Fan“ und bedeutet sinngemäß eine schwere Krise oder einen drastischen Zusammenbruch.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob sich die „Superreichen“ der Wall Street auf einen SHTF-Zusammenbruch vorbereiten?

Ich versichere Ihnen, dass sie das ganz sicher tun!

Ich habe sehr enge Freunde, denen millionenschwere Unternehmen gehören, und ich kann Ihnen sagen, dass sie auch die Menschen sind, die sich am meisten Sorgen um die Zukunft unseres Landes machen.

Vielleicht liegt es daran, dass sie „mehr zu verlieren“ haben? Oder vielleicht haben sie ihre Ohren offen und wissen etwas, was Sie und ich nicht wissen?

Die Antwort lautet „BEIDES“, und…

So bereitet sich ein Wall-Street-Gigant auf den finanziellen Zusammenbruch vor (stehlen Sie jetzt ihre 3 Überlebenstipps…)

Jonathon Johnson, Vorstandsvorsitzender von Overstock.com (ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar und 1.500 Mitarbeitern), hielt 2015 auf einer Edelmetallkonferenz einen Vortrag über die Einschätzungen des Unternehmens zur Entwicklung der Wirtschaft und die Maßnahmen, die es dagegen ergreift.

Die unverblümte Wahrheit direkt aus dem Mund von Finanzinsidern

Hier sind einige Höhepunkte aus Johnsons Rede und was Sie tun können, um ihrem Beispiel zu folgen und sich auf die Zukunft vorzubereiten…

„Wir sind keine großen Fans der Wall Street und wir vertrauen ihnen nicht. Wir haben die Finanzkrise [von 2008] vorausgesehen. Wir vertrauen den Banken nach wie vor nicht und wir gehen davon aus, dass es mit QE3, QE4 und QE „N” irgendwann zu einer weiteren bedeutenden Finanzkrise kommen wird. Wir gehen davon aus, dass es im Falle einer Finanzkrise zu einem Bankfeiertag kommen wird. Ich weiß nicht, ob dieser zwei Tage, zwei Wochen oder zwei Monate dauern wird.“

Was das für Sie bedeutet:

Ein „Bankfeiertag” ist eine Präsidialverordnung (verabschiedet 1933), mit der Banken ohne Vorwarnung vollständig geschlossen werden, um zu verhindern, dass alle in Panik geraten, ihr Geld abheben und eine vollständige finanzielle Apokalypse verursachen.

Die gesamte Bankenwelt wird plötzlich „schwarz“ und Sie können Ihren Kontostand nicht mehr einsehen, kein Geld abheben oder einzahlen, keine Schecks ausstellen und nicht einmal mehr auf die Website Ihrer Bank zugreifen.

Wie lange?

Wie der Vorsitzende von Overstock sagte, könnte es „2 Tage, 2 Wochen oder 2 MONATE“ dauern!

Was können Sie also tun?

Unmittelbar nach einem Zusammenbruch und einer „Bankensperre” durch die Bundesregierung wird Bargeld (für eine kurze Zeit) weiterhin König sein.

Aber wenn Sie kein Bargeld in Ihrer Brieftasche haben, werden Sie NICHT in der Lage sein, es von Ihrer Bank oder einem Geldautomaten zu holen.

Deshalb bewahren die Superreichen für Notfälle immer einen Vorrat an barem Geld zu Hause (in einem Safe) auf.

Wenn Sie einen feuerfesten Waffenschrank haben, funktioniert das auch (KEIN Banksafe!) … und Sie sollten in Betracht ziehen, einen Teil Ihrer Ersparnisse in 1- und 5-Dollar-Scheine umzuwandeln (Geschäfte können dann nicht so einfach Wechselgeld herausgeben), anstatt sie auf einem zinslosen Girokonto zu lassen, auf das Sie nach dem SHTF möglicherweise nie mehr Zugriff haben.

Stapeln Sie diese Scheine einfach neben Ihren 9-mm-Waffen und gewöhnen Sie sich schon jetzt daran, Lebensmittel und andere Ausgaben mit Bargeld zu bezahlen.

Sollten Sie während einer Finanzkrise „alternative Währungen” in Betracht ziehen?

Overstock hat eine sehr einzigartige Sichtweise auf „Geld”, wenn es um die Vorbereitung auf den „Tod des Dollars” geht…

„Eine Sache, die wir tun, ist ziemlich einzigartig: Wir haben etwa 10 Millionen Dollar in Gold [und Silber], hauptsächlich kleine, knopfgroße Münzen, die wir außerhalb des Bankensystems aufbewahren … in Stückelungen, die klein genug sind, dass wir sie für die Gehaltsabrechnung verwenden können. Wir möchten in der Lage sein, unsere Mitarbeiter während einer Finanzkrise zu bezahlen, ihre Sicherheit zu gewährleisten und unseren Standort am Laufen zu halten.“

Was das für Sie bedeutet:

Ich habe mich zu spät mit Gold und Silber beschäftigt, weil ich kaum glauben konnte, dass jemand nach einem Zusammenbruch noch handeln würde. Bushcraft 101: A Field… Canterbury, Dave Bestpreis: 10,37 $ Neu kaufen 7,73 $ (Stand: 01:25 UTC – Details)

Dann erfuhr ich, dass die Lebenserwartung eines Papierdollars im Umlauf nur 18 Monate beträgt – was Gold und Silber für eine langfristige Krise besser geeignet macht.

Außerdem werden diese kleinen „Knöpfe” sofort in Umlauf kommen, wenn Mega-Banken und Konzerne Gold und Silber als Währung verwenden, und ich denke, dass das Bildungsniveau des Durchschnittsverbrauchers schnell aufholen wird.

Sie können sicher sein, dass Geschäfte beginnen werden, sie zu akzeptieren, um im Geschäft zu bleiben.

Als ich in der Finanzplanung tätig war, haben wir den Leuten immer empfohlen, 10 % ihres wöchentlichen Gehalts zu nehmen und es zu sparen, bevor sie irgendetwas anderes bezahlen.

Ich halte das für eine gute Art zu sparen, und ich würde diese 10 % zur Hälfte in Bargeld in Ihrem Safe und zur Hälfte in Silber (und etwas Gold) in Form von kleinen Münzen aus einem Online-Edelmetallgeschäft aufteilen.

Aber hier eine Warnung…

Werden Sie nicht verrückt und stecken Sie nicht Ihr gesamtes hart verdientes Geld in Währungen, denn es gibt etwas noch Wichtigeres (und Wertvolleres), das Overstock ebenfalls plant.