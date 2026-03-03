Sprengstoff aus neuen Epstein-Akten: War die Eskalation gegen Iran strategisch vorweggenommen?

„Ratten werden verrückt, bevor sich der Käfig schließt.“

„Er könnte den Iran bombardieren.“

„So kann er zur Verteidigung des Landes eilen.“

Diese Sätze stammen aus internen Nachrichten vom 20. Dezember 2018, die im Zuge der Epstein-Veröffentlichungen öffentlich wurden. Darin wird spekuliert, dass Donald Trump, sollte er politisch massiv unter Druck geraten, einen größeren militärischen Konflikt auslösen könnte – bis hin zu einem Angriff auf den Iran –, um eine nationale Krise zu schaffen und sich als Verteidiger Amerikas zu positionieren.

Epstein speculating that Trump, if ‘cornered like a rat,’ could trigger a larger conflict, including bombing Iran to create a crisis and rally public support. pic.twitter.com/qKxVKN4Prp — grizzy (@Furbeti) March 1, 2026

Damals war es eine Hypothese. Heute ist Krieg.

In den damaligen Chats wird offen darüber gesprochen, dass ein Präsident unter existenziellem Druck zu drastischen Maßnahmen greifen könnte. Ein außenpolitischer Schock, so die implizite Logik, verschiebt die politische Debatte. Eine Nation im Krieg stellt weniger Fragen. Kritik wird leiser. Loyalität wird eingefordert. Das ist kein Verschwörungsnarrativ, sondern ein bekanntes politisches Muster: Der sogenannte „Rally-around-the-flag“-Effekt beschreibt genau diesen Mechanismus.

Bemerkenswert ist, dass die Diskussion 2018 bereits konkrete militärische Risiken benennt. Es wird darauf hingewiesen, dass nur rund 2.000 US-Soldaten vor Ort seien und ein Angriff auf Iran sie massiver Gefahr aussetzen würde. Die Eskalationskosten waren also bewusst. Trotzdem erscheint die Option eines Bombardements als denkbares Mittel.

Heute sehen wir eine offene militärische Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran. Es gibt tote Soldaten, massive Angriffe auf Teheran, Gegenschläge in der Region, einen wirtschaftlichen Schock an den Märkten und eine strategische Eskalation ohne klaren Ausstieg. Gleichzeitig stand und steht Trump innenpolitisch unter erheblichem Druck – juristisch, politisch, institutionell. Die zeitliche Koinzidenz zwingt zumindest zur Analyse.

Die Epstein-Akten liefern keinen Beweis für eine geplante Kriegsstrategie. Sie zeigen jedoch ein Denken, in dem Krieg als politisch funktionale Option erscheint. Genau das macht sie brisant. Wenn führende Akteure es für plausibel halten, dass ein Präsident im Falle der Bedrängnis militärisch eskaliert, dann sagt das weniger über einzelne Personen als über eine politische Kultur aus, in der Macht über Stabilität gestellt wird.

Die entscheidende Frage ist, warum ein solches Szenario schon Jahre zuvor als rational kalkulierbar galt. Wenn außenpolitische Eskalation als Instrument zur innenpolitischen Stabilisierung gedacht wird, dann verschiebt sich die Grenze des Vorstellbaren.

Krieg beginnt selten nur aus einem Motiv. Er entsteht im Zusammenspiel geopolitischer Interessen, strategischer Fehlkalkulationen und politischer Dynamiken. Doch wenn Dokumente nahelegen, dass eine militärische Eskalation unter Druck als denkbare Option gesehen wurde – und genau eine solche Eskalation später eintritt –, dann ist kritische Prüfung keine Polemik, sondern Pflicht.

Die Epstein-Nachrichten sind deshalb kein Beweisstück, sondern ein Warnsignal. Sie zeigen, wie schnell Krieg in politischen Kalkülen auftauchen kann. Und sie erinnern daran, dass Machtpolitik oft nicht erst im Ausnahmezustand beginnt – sondern lange zuvor im Denken vorbereitet wird.