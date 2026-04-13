Irland eskaliert: Regierung setzt Militär ein, Frankreich hat sich angeschlossen verhängt Blockaden und in UK nutzen LKW-Fahrer soziale Medien, um landesweite Blockaden zu organisieren

Irland steht vor einer sich rapide zuspitzenden Treibstoffkrise. Auslöser sind anhaltende Proteste gegen hohe Kraftstoffpreise und die CO₂-Steuer, die sich innerhalb weniger Tage von zunächst kleineren Aktionen zu landesweiten Störungen ausgeweitet haben.

Was mit vereinzelten Protesten von Landwirten und Lkw-Fahrern begann, entwickelte sich rasch zu groß angelegten Blockaden zentraler Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur. Seit Beginn der Woche ziehen Demonstranten in langsam fahrenden Kolonnen über Autobahnen und durch Städte, was insbesondere im Raum Dublin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führt.

NOW – Irish Riot Police start to arrive in Galway, Ireland after more people have joined the farmers, truckers and business owners protesting fuel prices and tax.pic.twitter.com/xdbAGPp7rM — Disclose.tv (@disclosetv) April 11, 2026

Inzwischen haben sich die Aktionen deutlich verschärft: Zufahrtsstraßen zu wichtigen Treibstoffdepots sowie zur Ölraffinerie in Whitegate im County Cork wurden blockiert. Auch Lagerstätten in Galway und Foynes sind betroffen. Die Folge ist eine massive Störung der landesweiten Kraftstoffversorgung.

Massive Eskalation, da große Zahlen bewaffneter Gardaí (Polizei) die O’Connell Street im Stadtzentrum von Dublin gestürmt haben Sie werden friedliche Treibstoffprotestierende von den Straßen prügeln und ihre Fahrzeuge mit roher Gewalt entfernen. Wir brauchen die Augen der Welt auf diese sich rasch zuspitzende Situation

🚨 BREAKING 🚨 – Please share ‼️



Major escalation as huge numbers of armed-gardai (police) have rushed O’Connell St in Dublin’s City Centre



They’re going to beat peaceful fuel protesters off the streets and move their vehicles by brute force.



We need world eyes on this rapidly… pic.twitter.com/yhITQMogXv — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) April 12, 2026

Die Auswirkungen sind bereits im Alltag spürbar. Zahlreiche Tankstellen im ganzen Land sind inzwischen ohne Treibstoff. Der Branchenverband Fuels for Ireland warnt, dass sich die Lage in den kommenden Tagen weiter verschärfen könnte, falls die Lieferketten nicht schnell wiederhergestellt werden. Reisende zum und vom Flughafen Dublin werden aufgefordert, deutlich mehr Zeit einzuplanen, da es zu erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr kommt.

Die irische Armee ist nun in Cork eingetroffen, um Traktoren und Treibstoffprotestierende am Watergate-Ölraffinerie zu entfernen.

🚨BREAKING – Cork



The Irish Army has now arrived in Cork to remove tractors and fuel protesters at the Watergate Oil Refinery.



Folks, we need your support from around the world – and your prayers 🙏

Someone is going to get very hurt today.

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Crd: @BligheDerek pic.twitter.com/A6q1sh1iiv — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) April 11, 2026

Auch das Gesundheitswesen bleibt von der Krise nicht verschont. Der irische Gesundheitsdienst HSE berichtet, dass Patienten Termine verpassen und wichtige Versorgungsleistungen unter Druck geraten. Besonders betroffen sind unter anderem die häusliche Pflege, Dialysebehandlungen und die Krebsversorgung, die durch Transportprobleme erheblich beeinträchtigt werden.

Die Regierung in Dublin hat inzwischen drastische Maßnahmen ergriffen und das Militär im Inland eingesetzt. Gleichzeitig kündigte sie Gespräche mit Vertretern der Protestbewegung an, um eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern.

Die Iren geben NICHT auf! Traktorfahrer, Lkw-Fahrer und Busfahrer im ganzen Land sind heute Abend wieder unterwegs in ganz Irland

The Irish are NOT giving up!



Tractors, truckers and bus drivers around the country are out and about around Ireland again tonight 🇮🇪🇮🇪🇮🇪



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Angetrieben werden die Proteste vor allem durch die steigenden Kosten für Gas und Diesel. Die Demonstranten fordern unter anderem die Einführung eines Höchstpreises von 1,75 Euro pro Liter Kraftstoff sowie die Aussetzung oder vollständige Abschaffung der CO₂-Steuer.

Frankreich hat sich Irland angeschlossen und verhängt Blockaden. Bürger in ganz Europa erheben sich gegen ihre kommunistischen Regierungen … sie haben genug. Irland hat den Weg gewiesen. Nun erwacht der Kontinent.

🚨BREAKING: France has joined Ireland in launching blockades.



Citizens across Europe are rising up against their communist governments … they’ve had enough.



Ireland led the way. Now the continent is waking up.



Major FAFO incoming. pic.twitter.com/F3HwjTTv9w — The British Patriot (@TheBritLad) April 11, 2026

Frankreich: Tankstellen leer, Proteste und Blockaden nehmen zu

In Frankreich verschärft sich die Lage rund um steigende Kraftstoffpreise zunehmend. Laut aktuellen Berichten ist bereits etwa jede fünfte Tankstelle im Land zeitweise ohne Treibstoff, was die Auswirkungen der Energiekrise im Alltag deutlich spürbar macht.

Gleichzeitig kommt es landesweit zu Protesten und Blockaden. Vor allem Lkw-Fahrer, Landwirte und Transportunternehmen gehen auf die Straße, um gegen die hohen Dieselpreise und aus ihrer Sicht unzureichende staatliche Hilfen zu demonstrieren. So wurden zuletzt wichtige Verkehrsachsen, darunter auch der Pariser Autobahnring, zeitweise blockiert.

Die Regierung hat zwar ein Hilfspaket für besonders betroffene Branchen angekündigt, doch viele Demonstranten halten die Maßnahmen für unzureichend. Sie fordern deutlich stärkere Entlastungen, darunter Subventionen oder Preisdeckel für Kraftstoffe.

Parallel wächst im Land die Sorge vor einer erneuten Eskalation wie bei den „Gelbwesten“-Protesten. Angesichts weiter steigender Spritpreise und zunehmender sozialer Spannungen rechnen Beobachter damit, dass sich die Proteste kurzfristig ausweiten könnten.

Jede fünfte Tankstelle in Frankreich ohne Kraftstoffe

Hilfspaket zu klein? Blockaden und Proteste in Frankreich

AKTUELL: Lkw-Fahrer im ganzen Vereinigten Königreich nutzen nun soziale Medien, um landesweite Blockaden zu organisieren. Inspiriert von den irischen Protesten breitet sich eine Welle des Widerstands unter Lkw-Fahrern in ganz Europa aus. Irland hat sich bereits erhoben. Frankreich schließt sich an. Und Großbritannien könnte der Nächste sein.