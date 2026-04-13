Wird Trumps Anordnung, iranische Häfen zu blockieren, tatsächlich funktionieren?

Larry C. Johnson

Die kurze Antwort auf meine Frage ist: Nein! Die USA werden, ungeachtet von Trumps Drohungen, ihre Marineschiffe nicht nahe an die iranische Küste entsenden… Die USS Abraham Lincoln (CVN-72) Carrier Strike Group (CSG 3) hat das im März auf die harte Tour gelernt. Die Lincoln CSG näherte sich im März bis auf 210 Meilen der südlichen Küste Irans, wurde jedoch gezwungen, sich auf eine Position etwa 700 Meilen von der iranischen Küste zurückzuziehen, nachdem sie von einem Schwarm iranischer Raketen und Drohnen angegriffen wurde. Daher werden alle Versuche, einen Tanker abzufangen, Hunderte Meilen vor der Küste Irans stattfinden.

Ein Abfangen eines Tankers erfolgt normalerweise durch einen luftgestützten Hubschrauberangriff. Das bedeutet, dass die USA auf Schiffe angewiesen sind, die Hubschrauber tragen und starten können. Derzeit gibt es nur drei Gruppen von Schiffen der US-Marine, die diese Kriterien erfüllen… die USS Abraham Lincoln (CVN-72) Carrier Strike Group (CSG 3) sowie zwei MEUs (Marine Expeditionary Units) des US Marine Corps — die 11. und die 31.

Die 31. MEU besteht aus der USS Tripoli (LHA-7) — einem amphibischen Angriffsschiff der America-Klasse. Es dient als primäre Plattform für Marinefliegerei (einschließlich F-35B Lightning II, MV-22 Osprey und Hubschrauber) sowie für Führungsfunktionen. Unterstützt wird es von der USS New Orleans (LPD-18) — einem amphibischen Transportdock der San-Antonio-Klasse. Es traf gemeinsam mit der Tripoli ein und transportiert zusätzliche Marines, Fahrzeuge und Ausrüstung, sowie von der USS Rushmore (LSD-47) — einem Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse. Dieses befand sich Anfang April auf dem Weg durch die Straße von Malakka und ist unterwegs, um sich der Gruppe im Arabischen Meer anzuschließen und zusätzliche schwere Ausrüstung sowie Landungsboote bereitzustellen.

Das Flaggschiff der 11. MEU ist die USS Boxer (LHD-4) — ein amphibisches Angriffsschiff der Wasp-Klasse. Es unterstützt die Marinefliegerei mit F-35B, AV-8B Harrier (in einigen Konfigurationen), Ospreys und Hubschraubern. Unterstützt wird es von der USS Portland (LPD-27) — einem amphibischen Transportdock der San-Antonio-Klasse — sowie der USS Comstock (LSD-45) — einem Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse. Die Boxer ARG/11th MEU bringt weitere etwa 4.000–4.500 Personen (Marines und Seeleute) ein und ist darauf ausgelegt, sich zeitweise mit der 31. MEU zu überschneiden.

Das bedeutet, dass es insgesamt sieben Schiffe gibt, die einen oder mehrere Hubschrauber für eine Übernahmeoperation starten können. Was wie eine einfache Mission erscheint, wird zum Problem, wenn sich die Tanker 700 Meilen oder mehr von der iranischen Küste entfernt befinden… Ein Schiff zu orten und zu verfolgen, selbst einen großen Tanker, ist schwierig. Je weiter sich der Tanker von der iranischen Küste entfernt, desto größer wird das Suchgebiet proportional, was es schwieriger macht, ein Ziel zu finden und zu lokalisieren. Das hier ist nicht die Karibik und ganz sicher nicht Venezuela.

Trump hat mit dieser Ankündigung den Eigentümern jener Tanker, die den Persischen Golf verlassen dürfen, ausreichend Zeit gegeben, Sicherheitsteams an Bord zu bringen, die mit schultergestützten MANPADS (also tragbaren Luftabwehrsystemen) ausgerüstet sind. Falls einer dieser Tanker unter chinesischer oder japanischer Flagge fährt, könnte jeder Versuch, diese Schiffe zu entern, von diesen Ländern als Kriegshandlung angesehen werden. Ich glaube nicht, dass CENTCOM die Probleme und Gefahren wirklich durchdacht hat, die entstehen werden, wenn dieses Kommando diese Mission tatsächlich durchführt.

Falls Sie über den Unterschied zwischen LHA, LHD, LPD und LSD (nein, nicht die Droge) verwirrt sind, hier einige Erläuterungen zu den drei wichtigsten Typen amphibischer Schiffe der US-Marine, die oben erwähnt wurden. [HINWEIS: LHA und LHD sind derselbe Typ amphibischer Schiffe.]

LPD – Amphibisches Transportdock (San-Antonio-Klasse)

Diese Schiffe transportieren Marines, Fahrzeuge und Landungsboote und verfügen über ein großes Welldeck zum Aussetzen amphibischer Fahrzeuge oder kleiner Boote. Außerdem besitzen sie ein kleines Flugdeck für Hubschrauber und MV-22 Ospreys.

LSD – Docklandungsschiff (Whidbey-Island-Klasse)

Diese sind darauf spezialisiert, schwere Landungsboote, Fahrzeuge und Ausrüstung von einem großen Welldeck aus zu transportieren und zu starten. Sie verfügen über ein kleineres Flugdeck, hauptsächlich für Hubschrauber.

LHD – Amphibisches Angriffsschiff (Wasp-Klasse)

Dies sind die größten amphibischen Schiffe und funktionieren wie „Mini-Flugzeugträger“. Sie verfügen über ein durchgehendes Flugdeck für Hubschrauber, MV-22 Ospreys und (in einigen Fällen) F-35B-Kampfflugzeuge sowie über ein Welldeck.

Bonus: LHA – America-Klasse (z. B. USS Tripoli (LHA-7))

Zur Einordnung im Zusammenhang mit der 31. MEU: Die USS Tripoli ist ein modernes amphibisches Angriffsschiff der America-Klasse, ähnlich einem LHD, jedoch stärker auf Luftoperationen optimiert, mit größerem Flugdeck und in einigen Varianten reduzierter Kapazität im Welldeck.