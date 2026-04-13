Neue Klage: Vorwürfe gegen Justin Trudeau wegen kinderpornografische Inhalten und schwere Anschuldigungen gegen Medien

Ein kanadischer Autor hat eine Klage gegen die Zeitung Toronto Star eingereicht und wirft dem Medium vor, schwerwiegende Informationen über den ehemaligen Premierminister Justin Trudeau bewusst zurückgehalten zu haben. Die Klage wurde am 8. April beim Ontario Small Claims Court eingereicht und basiert auf Vorwürfen der Fahrlässigkeit sowie der Verletzung einer gesellschaftlichen Verantwortung.

Der Kläger, Jeffrey Brown, Autor des Buches In Trudeau’s Kitchen, gibt an, im Oktober 2021 bei einem Treffen mit dem Investigativjournalisten Robert Cribb von brisanten Informationen erfahren zu haben. Laut Brown habe die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) im Rahmen von Ermittlungen zu möglicher ausländischer Einflussnahme belastendes Material über Trudeau entdeckt. Dabei sei festgestellt worden, dass der damalige Premierminister auf seinen Geräten kinderpornografische Inhalte angesehen habe.

ICH HABE SOEINS GEGEN DEN TORONTO STAR EINGEREICHT WEGEN DES VERSÄUMNISSES, ÖFFENTLICH INFORMATIONEN ZU OFFENLEGEN, DIE VOM RCMP GETEILT WURDEN RE: JUSTIN TRUDEAU UND KINDERPORNOS

I JUST SUED THE TORONTO STAR FOR FAILING TO PUBLICLY REVEAL INFORMATION SHARED BY THE RCMP RE: JUSTIN TRUDEAU AND UNDERAGE PORN



After much reflection, I finally decided to begin my litigation process related to events arising from the experiences I wrote about in 'In Trudeau's… — Jeff Brown (@JeffBrownEnreal) April 8, 2026

Nach Browns Darstellung habe der Journalist die Quelle damals als glaubwürdig eingeschätzt und eine Veröffentlichung des Berichts als wahrscheinlich bezeichnet. Eine Veröffentlichung sei jedoch nie erfolgt.

Persönliche Verbindung zur Familie Trudeau

In seiner Klage beschreibt Brown auch eine persönliche Vorgeschichte mit der Familie Trudeau. Diese habe im Jahr 2017 begonnen, nachdem Sophie Grégoire Trudeau auf seine Arbeit in sozialen Medien aufmerksam geworden sei.

Daraufhin sei es zu intensiverem Kontakt gekommen, darunter E-Mail-Austausch, ein Telefongespräch sowie ein persönliches Treffen in Rideau Cottage, der offiziellen Residenz des kanadischen Premierministers.

Brown erklärt, dass er zwischen 2019 und 2021 mehrfach versucht habe, sich von dieser Beziehung zu distanzieren und schließlich Journalisten kontaktierte, um seine Darstellung öffentlich zu machen.

Vorwürfe gegen die Zeitung

Im Zentrum der Klage steht Browns Argument, dass die Toronto Star eine sogenannte treuhänderische Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit habe. Diese sei aus seiner Sicht besonders hoch, da die Zeitung finanzielle Unterstützung aus staatlichen Mitteln erhält.

Er wirft dem Medium vor, entscheidende Informationen nicht veröffentlicht und damit die Öffentlichkeit in die Irre geführt zu haben. Zudem beschuldigt er die Zeitung, kommerzielle und politische Interessen über journalistische Integrität gestellt zu haben.

Forderung nach Schadenersatz

Brown fordert eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 50.000 kanadischen Dollar, dem maximal möglichen Betrag vor diesem Gericht. Die Forderung umfasst Angaben zufolge emotionale Schäden, finanzielle Verluste sowie einen strafenden Schadensanteil.

In seiner Argumentation stellt er zudem einen Zusammenhang zwischen der angeblich zurückgehaltenen Information und breiteren gesellschaftlichen Entwicklungen her. Dazu zählen steigende Lebenshaltungskosten, Probleme auf dem Wohnungsmarkt sowie Sorgen um die öffentliche Sicherheit. Eine frühere Veröffentlichung hätte seiner Ansicht nach politische Konsequenzen haben können, die sich auf diese Entwicklungen ausgewirkt hätten.

Die Vorwürfe sind bislang nicht gerichtlich geprüft. Eine inhaltliche Behandlung des Falls durch das Gericht steht noch aus.