SENSATION: Ehemaliger Cheftoxikologe von Pfizer WARNT vor Covid-Impfstoffen

Von Peter Imanuelsen

Der Mann, der früher bei Pfizer für die Prüfung der Toxizität von Medikamenten zuständig war, warnt vor bis zu 60.000 Todesfällen durch Covid-Impfstoffe in Deutschland.

Das sind absolut bahnbrechende Neuigkeiten. Dennoch habe ich in den Mainstream-Medien überhaupt keine ausführliche Berichterstattung darüber gesehen.

Tatsächlich ist diese Nachricht so bedeutend, dass sie weltweit Schlagzeilen hätte machen müssen. Das ist jedoch nicht geschehen.

All dies geht auf die Aussage von Dr. Helmut Sterz zurück, der früher als Leiter der Toxikologie bei Pfizer in Europa tätig war.

Nur damit Sie sich der Qualifikationen dieses Mannes bewusst werden: Er war Leiter der beiden europäischen Toxikologiezentren von Pfizers Niederlassungen in Europa.

Er LEITETE das gesamte Toxikologieprogramm für Pfizer in Europa. Er beaufsichtigte und wertete Sicherheitsstudien zu neuen Medikamenten aus, bevor diese in klinische Studien am Menschen übergingen.

Mit anderen Worten: Der Kern seiner Arbeit bestand darin, Medikamente auf ihre Toxizität zu testen.

Dieser Mann kennt sich also bestens mit der Sicherheit von Medizinprodukten aus. Dieser Mann ist ein Experte.

Erinnern Sie sich daran, als die Medien uns sagten, wir sollten „den Experten vertrauen“?

Und was er sagte, war schockierend, doch es ist etwas, das „Verschwörungstheoretiker“ schon seit vielen Jahren vermuten.

In einer kürzlich vor dem Corona-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages abgegebenen Stellungnahme äußerte er die Vermutung, dass in Deutschland bis zu 60.000 Menschen an den Folgen des Covid-Impfstoffs gestorben sein könnten.

Und er fordert ein SOFORTIGES VERBOT der in den Impfstoffen verwendeten Technologie.

In einer Erklärung geht er sogar noch weiter und sagt, dass die Zulassung und der Einsatz des Covid-Impfstoffs gegen internationales Recht verstießen und dass es eine SYSTEMATISCHE Unterlassung präklinischer Sicherheitsstudien gegeben habe.

Warum wurde die Öffentlichkeit darüber nicht informiert?

Die Mainstream-Medien scheinen sehr darauf bedacht zu sein, NICHT darüber zu berichten, aber ich werde es tun.

Dieser Mann ist ein Experte für Arzneimittelsicherheit. Das war buchstäblich sein Beruf. Erinnern Sie sich noch daran, als die Medien uns sagten, wir sollten den Experten vertrauen? Nun, hier ist ein Experte.

Er sammelte seine Berufserfahrung als Toxikologe über 35 Jahre lang bei vier verschiedenen Pharmaunternehmen.

Und nun schätzt er, dass in Deutschland bis zu 60.000 Menschen an den Folgen der Covid-Impfung gestorben sein könnten. Dies sagte er in einer Stellungnahme vor dem Deutschen Bundestag.

Glauben Sie, die Menschen hätten sich freiwillig impfen lassen, wenn man ihnen gesagt hätte, dass so viele daran sterben könnten?

„Die wenigen von BioNTech durchgeführten Toxizitätsstudien an Ratten wurden als Beweis für eine ausreichende Prüfung der Sicherheit des Impfstoffs präsentiert. Diese Studien wären nur für eine Pandemie akzeptabel gewesen, die durch … ein Virus wie Ebola verursacht wurde. Unter keinen Umständen für einen Impfstoff gegen ein Coronavirus, das im Wesentlichen eine Grippe verursacht“, sagte Dr. Helmut Sterz in seiner Stellungnahme.

Er fügt außerdem hinzu, dass seiner Meinung nach die in den Covid-Impfstoffen verwendete Technologie sofort verboten werden muss.

„Die Geburtenrate ist in allen EU-Ländern gesunken, im Durchschnitt um 17 %“, sagte er weiter.

Hier können Sie sich das Video seiner Aussage im Deutschen Bundestag selbst ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=YNP8qjrx9HU

Wie kam er zu dem Schluss, dass in Deutschland bis zu 60 000 Menschen an dem Impfstoff gestorben sein könnten?

Es gab rund 2.000 offiziell gemeldete Verdachtsfälle von Todesfällen nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff.

Er multipliziert diese Zahl dann, um der Untererfassung in den Zahlen Rechnung zu tragen, und schätzt, dass der Untererfassungsfaktor etwa beim 10- bis 30-Fachen liegt. Daraus ergibt sich die Zahl von 20.000 bis 60.000.

Es wird jedoch oft geschätzt, dass nur 1 % bis 10 % der Impfstoffnebenwirkungen tatsächlich gemeldet werden.

Dr. Helmut Sterz hat dem Deutschen Bundestag zudem eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Hier einige relevante Zitate daraus.

„Experten wussten, dass die Entwicklung von Impfstoffen auf Basis der neuen mRNA-Technologie 20 Jahre lang erfolglos geblieben war. Diese Forschungsprojekte waren während der klinischen Tests entweder aufgrund unzureichender Wirksamkeit oder inakzeptabler Toxizität abgebrochen worden. Es war bekannt, dass das Spike-Protein auf der Virushülle maßgeblich an der Toxizität des Virus beteiligt ist. Es war daher unverständlich, dass BioNTech dieses toxische Protein als Antigen verwendete“

Er weist darauf hin, dass dies bereits ausgereicht hätte, um die mRNA-Impfstoffe als bedenklich einzustufen. Er weist jedoch weiter darauf hin, dass vor den Toxizitätstests nicht einmal eine Dosisfindungsstudie durchgeführt wurde.

Und allgemeine Toxizitätsstudien an zwei geeigneten Tierarten waren ebenfalls nicht durchgeführt worden.

Auch Mutagenitätstests, Karzinogenitätstests und Immunotoxizitätstests wurden nicht durchgeführt. Und Reproduktionstoxizitätstests an zwei Tierarten gemäß den Richtlinien wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

Mit anderen Worten: Dieser Experte für medizinische Sicherheitsprüfungen stellt fest, dass eine Reihe von Tests für den neuen mRNA-Impfstoff überhaupt nicht durchgeführt wurde. Tests, mit denen er natürlich vertraut wäre.

„De facto wurde die Impfstoffsicherheit vor der bedingten Zulassung völlig außer Acht gelassen. Selbst die klinischen Studien wurden ohne relevante toxikologische Sicherheitsdaten begonnen. Es handelte sich also um Menschenversuche“, sagte Dr. Helmut Sterz.

Er wies zudem darauf hin, dass die Impfstoffe mit DNA von Bakterien kontaminiert waren.

Um die Covid-mRNA-Impfstoffe zu verstehen, muss man die Lipid-Nanopartikel verstehen. Wenn Sie meine Artikel schon länger lesen, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass ich ausführlich über die Lipid-Nanopartikel geschrieben habe. Sie sind giftig.

Im Wesentlichen befindet sich die mRNA im Inneren der Lipid-Nanopartikel, und diese werden dann dazu verwendet, die mRNA in die Körperzellen zu transportieren. Ein Problem dabei ist, dass die Lipid-Nanopartikel überallhin gelangen. Sie verbleiben nicht an der Injektionsstelle.

Tatsächlich werden die Lipid-Nanopartikel sogar als gesundheitsschädlicher eingestuft als Benzin und Diesel. Warum also wurde dies den Menschen in die Arme gespritzt?

Hier ist, was Dr. Helmut Sterz in seiner Stellungnahme zu diesem Thema zu sagen hat.

„Diese Substanz wurde vom Hersteller als ungeeignet für den allgemeinen Gebrauch beim Menschen beschrieben. LNPs [LNP ist die Abkürzung für Lipid-Nanopartikel] sind toxisch und verteilen die mRNA-Moleküle im gesamten menschlichen Organismus. Als die Produktion der mRNA des Impfstoffs auf Großserienfertigung umgestellt wurde … wurde DNA aus E. coli verwendet. Die DNA-Fragmente des Bakteriums … werden ebenfalls durch die LNPs in den menschlichen Körper transportiert. Diese Fragmente können das menschliche Genom verändern, indem sie E. coli-Chromosomen einbauen.“

Unglaublich – dieser Experte behauptet also, dass Menschen DNA von Bakterien in ihr Genom eingebaut bekommen haben könnten. Was haben sie da getan? Das klingt wie etwas aus einer schlechten Science-Fiction-Geschichte.

„Den Informationen über die Sicherheit und Qualität der neuen Impfstoffe, die von den Behörden und ihren Experten während der ‚Pandemie‘ verbreitet wurden, fehlte eine wissenschaftlich fundierte Grundlage; sie enthielten oft bewusste Lügen, um die Menschen durch Panikmache zur Impfung zu bewegen.“

Wenn ein Experte mit den Referenzen, die dieser Mann hat, so etwas sagt, ist es meiner Meinung nach an der Zeit, dies ernst zu nehmen.

Die mRNA-Impfstoffe müssen unverzüglich vom Markt genommen werden.

Die Menschen wurden mehr oder weniger gezwungen, diese ungetesteten Impfungen zu erhalten, unter Androhung des Verlusts ihres Arbeitsplatzes und eines Reiseverbots. Es war eine tyrannische Zeit.

Nun kommen die Beweise ans Licht, die die „Verschwörungstheoretiker“ schon die ganze Zeit vorgebracht haben. Ich wurde vom Establishment mit allen möglichen Schimpfwörtern bedacht, weil ich die Sicherheit der Covid-Impfstoffe untersucht habe.

Reuters hat sogar „Faktenchecks“ zu dem durchgeführt, was ich geschrieben habe, weil es ihnen nicht gefiel, dass ich die Wahrheit aufdeckte.

Aber die Wahrheit kommt ans Licht.