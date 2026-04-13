Bilderberg 2026: Medienbosse, KI-Tech-Giganten und Militärische Top-Entscheider treffen sich hinter verschlossenen Türen und das einen Monat früher (Videos)

Während die Weltöffentlichkeit weitgehend ahnungslos bleibt, fand in Washington DC das diesjährige Bilderberg-Treffen statt – ein geheimes Gipfeltreffen der mächtigsten Eliten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Technologie.

Am zweiten Tag, dem eigentlichen Kern des Treffens, berichtete der unabhängige Journalist Dan Dix von Press for Truth live vor Ort. Er dokumentierte die Anwesenheit einflussreicher Figuren, konfrontierte Teilnehmer und beleuchtete die Rolle dieser elitären Runde bei der Gestaltung globaler Entwicklungen.

Inmitten von Donald Trumps „Operation Epic Fury“ und brisanter geopolitischer Spannungen wirft das Treffen Fragen nach den nächsten Schritten einer vermeintlichen „New World Order“ auf.

Dan Dix, der das Bilderberg-Treffen bereits zum 20. Mal beobachtet, beschreibt es als eines der bedeutsamsten in vielen Jahren. Das jährliche Treffen der rund 120 bis 150 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt findet 2026 im Salamander Hotel in Washington DC statt, abgeschirmt durch hohe grüne Sichtschutzwände, Sicherheitskräfte der National Guard und strenge Absperrungen.

Für die Öffentlichkeit bleibt das Geschehen unsichtbar: Keine Kameras der Mainstream-Medien, keine Reporter vor Ort – abgesehen von wenigen unabhängigen Journalisten wie Dix, Frederico und Joseph.

Die verborgene Macht des inneren Kreises

Dix erinnert in seinem Bericht an die historische Rolle der Bilderberg-Gruppe. So sei die Idee der Europäischen Union hier erstmals ausführlich diskutiert und vorangetrieben worden: Die Aufgabe nationaler Souveränität und die Einführung des Euro als gemeinsame Währung – ein Konzept, das für viele Länder mit jahrhundertealter Währungsgeschichte einen tiefen Einschnitt bedeutete.

Ähnlich habe die Gruppe kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den Plan für die Invasionen in den Nahen Osten, insbesondere in Irak und Afghanistan, mitgestaltet. Damals seien den Delegierten die Behauptungen über Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins präsentiert worden.

Große Medienhäuser und einflussreiche „War Hawks“ hätten diese Narrative aufgenommen und in die breite Öffentlichkeit getragen – mit den bekannten Folgen.

Wichtig sei laut Dix die Struktur: Es gebe einen „inner circle within the inner circle“ – einen kleinen Kern, der die eigentlichen Pläne ausarbeite. Diese Ideen würden dann an die breitere Gruppe der Delegierten weitergegeben, die sie oft aufrichtig glaubten.

Von dort aus breiteten sie sich wellenartig in Politik, Medien und Gesellschaft aus. Nicht jeder Teilnehmer sei in eine „nefarious agenda“ eingeweiht oder strebe bewusst eine Eine-Welt-Regierung an. Dennoch entfalte das Treffen enorme Wirkung.

Aktuelles Treffen inmitten geopolitischer Spannungen

Das diesjährige Treffen findet zu einem hochbrisanten Zeitpunkt statt: Mitten in Donald Trumps „Epic Fury“-Operation und angespannten Konflikten im Nahen Osten.

Auf der Agenda stehen unter anderem Themen wie die Zukunft der Kriegsführung, Künstliche Intelligenz und globale Gesundheitstechnologien. Dix beobachtet eine starke Präsenz von KI- und Tech-Vertretern sowie hochrangigen NATO-Vertretern.

Besonders auffällig sind Namen wie Eric Schmidt, ehemaliger Google-Chef und Protegé von Henry Kissinger, der eine führende Rolle bei KI-Unternehmen spielt.

Dix konfrontierte ihn mit Fragen zur Konferenz und zur Verbindung von KI und moderner Kriegsführung – erhielt jedoch keine ausführlichen Antworten. Schmidt sei einer von mehreren schweren Tech-Gewichteten, die in diesem Jahr vertreten seien.

Weitere konfrontierte Personen:

Ann Applebaum, einflussreiche Mainstream-Journalistin und Vertreterin großer Medienhäuser, die versuchte, in einem Uber unauffällig zu entkommen.

Jeffrey Van Leuen, Stabschef von NATO-Generalsekretär Mark Rutte – interessant angesichts der Frage, wie NATO in aktuelle Konflikte (z. B. mit Iran) involviert werden könnte, ohne dass Artikel 5 greift.

Roy Jacobs, Präsident und CEO von Royal Philips, einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das stark auf KI setzt. Zusammen mit Vertretern wie dem Pfizer-Chef werfe dies Fragen auf, ob KI mit zukünftigen Impf- und Gesundheitsstrategien verknüpft werden soll.

Auch die kanadische Politikerin Chrystia Freeland wird erwähnt, die als „Ambassador for the Reconstruction of Ukraine“ teilnimmt. Sie habe einst kritisch über Oligarchien und Davos geschrieben, gehöre nun aber selbst zu diesem Kreis.

Medien-Blackout und fehlende Transparenz

Dix kritisiert den vollständigen Medien-Blackout: Während bei einem Treffen von Sportlern oder Prominenten die Presse in Scharen käme, interessiere sich niemand für das Schicksal der Welt, das hier hinter verschlossenen Türen besprochen werde.

Große Medienhäuser seien intern vertreten, was den Schweige-Kartell-Effekt erkläre. Stattdessen patrouillieren National-Guard-Soldaten, und Delegierte verlassen das Gelände in stark getönten Fahrzeugen.

Der Journalist betont, dass Themen wie die Verschmelzung von KI mit Gesundheitstechnologie und möglichen zukünftigen „Pandemien“ (nach dem Vorbild von „COVID 1984“) besprochen werden könnten.

Firmen wie Oracle und Philips sowie Pfizer-Vertreter zusammen in einem Raum lassen Spekulationen über neue technologiegestützte Gesundheits- und Kontrollsysteme zu.

Ausblick auf weitere Tage

Tag zwei war der intensive Arbeitstag. Am dritten Tag erwarten die Beobachter mehr Bewegung: Spaziergänge, Ausflüge und damit bessere Gelegenheiten für weitere Konfrontationen.

Dix bleibt bis Montag vor Ort und dokumentiert weiter, was die Mächtigen vor der Öffentlichkeit verbergen wollen.

Sein Appell richtet sich an die Zuschauer: Unabhängiger Journalismus an solchen Orten kostet Geld und Einsatz. Er bittet um Unterstützung, um diese Arbeit fortsetzen zu können – eine Arbeit, die Mainstream-Medien bewusst meiden.

Das Bilderberg-Treffen 2026 unterstreicht einmal mehr die Kritik an intransparenter Eliten-Politik. Ob EU-Gründung, Irak-Krieg oder die aktuelle KI- und Sicherheitsagenda – die Entscheidungen weniger einflussreicher Personen wirken sich auf Milliarden aus.

Dan Dix bleibt einer der wenigen, die vor Ort berichten und die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen wollen: „We all want truth. The truth will set you free.“

🔴 Die Bilderberg-Gruppe trifft sich über einen Monat früher – das erste Mal seit Jahrzehnten.

🔴 Insider sprechen von einem Krisentreffen hinter verschlossenen Türen.

🔴 Hochrangige Player aus Militär, KI, Finanzwelt und Politik sind vor Ort.



☝️Namen, die aufhorchen lassen:



*… pic.twitter.com/gjWFq8mm32 — Don (@Donuncutschweiz) April 12, 2026

Bilderberg 2026 – Gott ist auf unserer Seite: Dan Dicks und Alex Jones analysieren die diesjährige Konferenz!!

In einem dramatischen Bericht von der diesjährigen Bilderberg-Konferenz 2026 hat der kanadische Investigativjournalist Dan Dicks zusammen mit Alex Jones die Geheimtreffen der globalen Elite beleuchtet. Die 72. Jahrestagung fand erstmals seit über 30 Jahren im April statt – und das im Salamander Hotel in Washington D.C., mitten im politischen Zentrum der USA.

Windstöße legen Zäune um – „Gott ist auf unserer Seite“

Der Bericht beginnt mit einer fast symbolischen Szene: Starke Winde ließen die Sicherheitszäune vor dem Hotel mehrmals umstürzen. Während Sicherheitskräfte hektisch versuchten, die Sicht auf die ankommenden Teilnehmer zu blockieren, kommentierte Dicks lachend: „God is on our side“ (Gott ist auf unserer Seite).

Die Bilder zeigen, wie selbst verstärkte Zäune und zusätzliches Personal die unabhängigen Journalisten nicht aufhalten konnten. „Nichts kann die Enthüllung dieser Treffen stoppen“, so Dicks.

Die Konferenz bleibt extrem abgeschottet. Kaum Mainstream-Medien vor Ort, nur wenige unabhängige Reporter wie Dicks, Josh Friedman und Joseph Philip Daniel. Drinnen versammelten sich rund 120–130 der einflussreichsten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Finanzen, Medien und Militär.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt und brisante Teilnehmer

Die vorzeitige Terminierung im April – statt wie üblich im Mai/Juni – deutet für die Kritiker auf eine „Notfallsitzung“ hin. Auf der offiziellen Teilnehmerliste finden sich unter anderem:

Der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF)

NATO-Generalsekretär Mark Rutte

US-Armeeminister Daniel Driscoll

Führende Köpfe von Palantir (Alex Karp), Pfizer, Google/Alphabet und Medien wie The Atlantic, Bloomberg und The Economist

Die Agenda umfasst Themen wie digitale Finanzen (CBDCs), KI und die Zukunft der Kriegsführung, Energie-Diversifikation und weitere globale Steuerungsthemen. Dicks und Jones betonen, dass die veröffentlichte Agenda nur einen Teil der tatsächlichen Diskussionen darstelle.

Alex Jones und Dan Dicks: 20 Jahre gemeinsame Aufklärung

In einem ausführlichen Live-Interview erinnerten sich Alex Jones und Dan Dicks an ihre erste Begegnung 2006 bei einer Bilderberg-Konferenz in Ottawa. Jones hob hervor, wie sehr sich die Lage verändert habe: Früher wurde die Existenz der Gruppe geleugnet, heute wird sie zumindest teilweise öffentlich gemacht – doch die Berichterstattung bleibt minimal.

Sie sprachen über Kompartmentalisierung (die Unwissenheit selbst von Journalisten vor Ort), die Rolle der Gruppe als „Steuerungsgremium“ über CFR, NATO, Geheimdienste und Medien sowie die aktuelle Weltlage. Besonders kritisch beleuchteten sie die Politik von Donald Trump, dessen Angriffe auf den Iran und die enge Verbindung zu Israel. Dicks sieht Trump zunehmend als Teil des Establishments, dessen Früchte „faul“ seien. Melania Trumps Aussagen zum Epstein-Fall wurden ebenfalls thematisiert.

Warnung vor der Agenda: CBDC, KI-Kriege und „Great Reset 2.0“

Die beiden Journalisten warnen vor einer Beschleunigung hin zu einer zentralisierten Weltordnung:

Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDC)

KI-gestützte autonome Waffensysteme

Energiekrisen durch Rechenzentren bei gleichzeitiger Einschränkung für die Bevölkerung

Mögliche neue Pandemie-Szenarien in Zusammenarbeit von Tech- und Pharmakonzernen

Dan Dicks rief zur Selbstermächtigung auf: Netzwerken, Eigenanbau von Lebensmitteln, Edelmetalle, Waffen und Unabhängigkeit von Staat, Banken und Konzernen. Er betonte, dass die Zeit dränge – „beyond crunch time“.

Kaum Proteste – trotz historischer Dimension

Im Gegensatz zu früheren Jahren (z. B. 2020 in Chantilly mit Hunderten Demonstranten oder Tausenden in England) war die Protestbeteiligung 2026 minimal. Nur eine kleine Gruppe protestierte in der Nähe – allerdings gegen ICE und nicht gegen Bilderberg. Dicks und Jones sehen darin die erfolgreiche Strategie der Elite: Statt Leugnung nun weitgehende Ignoranz durch die Mainstream-Medien.

Fazit des Videos

Der fast einstündige Bericht endet mit einem Appell: Unabhängige Berichterstattung muss weitergehen. Dicks kündigte weitere Berichte für den Folgetag an, unter anderem am Flughafen. Er bedankte sich bei seinen Unterstützern und betonte, dass nur durch die Zuschauer solche Aktionen möglich seien.

Das Video „Bilderberg 2026 – God Is On Our Side“ ist ein klassisches Beispiel für kritische, alternative Berichterstattung über die Treffen der globalen Elite. Ob man die Interpretationen teilt oder nicht – die Bilder von umfallenden Zäunen und die auffallende Geheimhaltung in Washington D.C. bleiben bemerkenswert.

Quelle: Vollständiges Video mit Dan Dicks und Alex Jones auf den Kanälen von Press for Truth und Infowars (April 2026).