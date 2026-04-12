Trump beginnt Blockade der Straße von Hormus, sagt, Iran „wird nicht von Erpressung profitieren dürfen“

Zusammenfassung

Präsident Trump beginnt mit der Blockade der Straße von Hormus und warnt, das US-Militär werde „den Rest des Iran zu Ende bringen“

Zwei Supertanker kehren um, nachdem Friedensgespräche gescheitert sind

VAE-Ölchef warnt, eine Blockade durch Iran sei „eine direkte Bedrohung für die Energie-, Nahrungs- und Gesundheitssicherheit jeder Nation“

Die Chancen auf ein Friedensabkommen bis zum Ende der Waffenruhe sind zusammengebrochen…

US x Iran permanent peace deal by April 22, 2026?

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Trump beginnt Blockade der Straße von Hormus

Präsident Trump sagte, die USA würden die Straße von Hormus blockieren, nachdem die Friedensgespräche mit dem Iran dieses Wochenende in Islamabad gescheitert sind.

„Mit sofortiger Wirkung wird die United States Navy, die beste der Welt, damit beginnen, alle Schiffe zu BLOCKIEREN, die versuchen, in die Straße von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen“, sagte Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Trump merkte an, dass die Gespräche gut liefen… bis sie es nicht mehr taten…

„So, da haben Sie es, das Treffen lief gut, die meisten Punkte wurden vereinbart, aber der einzige Punkt, der wirklich zählte, NUKLEAR, wurde nicht.“

Der US-Präsident zeigt sich hoffnungsvoll…

„Irgendwann werden wir eine Situation erreichen, in der ‚ALLE hineingehen dürfen, ALLE hinausgehen dürfen‘, aber Iran hat das nicht zugelassen, indem es einfach sagte: ‚Es könnte irgendwo eine Mine geben‘, von der niemand etwas weiß außer ihnen.“

Doch dann kamen die Drohungen, wobei Trump seinen Fokus offenbar auf internationale Gewässer ausweitete:

„DAS IST WELTWEITE ERPRESSUNG, und die Führer von Ländern, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, werden sich niemals erpressen lassen.“

„Ich habe unsere Marine außerdem angewiesen, jedes Schiff in internationalen Gewässern aufzuspüren und aufzubringen, das eine Gebühr an Iran gezahlt hat.“

„Niemand, der eine illegale Abgabe zahlt, wird sichere Passage auf hoher See haben.“

„Wir werden außerdem beginnen, die Minen zu zerstören, die die Iraner in der Meerenge gelegt haben.“

„Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe feuert, wird ZU STAUB GEBOMBT!“

Und die Kunst des Deals… Eskalation zur Deeskalation… wie lange kann Iran ohne jegliche Öleinnahmen überleben?

„Iran weiß besser als jeder andere, wie man diese Situation beendet, die ihr Land bereits verwüstet hat.“

„Ihre Marine ist weg, ihre Luftwaffe ist weg, ihre Flugabwehr und Radarsysteme sind nutzlos, Khomeini und die meisten ihrer ‚Führer‘ sind tot – alles wegen ihrer nuklearen Ambitionen.“

„Die Blockade wird in Kürze beginnen. Andere Länder werden sich an dieser Blockade beteiligen. Iran wird nicht erlaubt werden, von diesem illegalen Akt der ERPRESSUNG zu profitieren.“

„Sie wollen Geld und, noch wichtiger, sie wollen Nuklear.“

„Zusätzlich, und zum geeigneten Zeitpunkt, sind wir vollständig ‚LOCKED AND LOADED‘, und unser Militär wird den Rest des Iran zu Ende bringen!“

Irans halboffizielle Medien sprachen von „überzogenen“ US-Forderungen, während das Außenministerium erklärte, es sei normal, dass Differenzen nicht in einer einzigen Gesprächsrunde gelöst würden, und ließ die Tür für weitere Gespräche offen.

Vor einem Monat fragten wir uns…

…und jetzt haben wir eine Antwort.

Die Frage ist – wie wird der Ölchef der VAE mit einer US-Schließung im Vergleich zu einer iranischen Schließung umgehen?

China wird sicherlich verärgert sein, da seine Tanker bis jetzt relativ frei unterwegs waren.

Ist das Endziel der USA, auch einen weiteren Engpass unter Kontrolle zu bringen…

Kharg Island no longer under Iranian control by April 30?

Yes 14% · No 87%

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Zwei Supertanker kehren um, nachdem Friedensgespräche ohne Ergebnis enden

Die Marathon-Friedensgespräche dieses Wochenendes in Islamabad zwischen dem iranischen Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf, Vizepräsident JD Vance und weiteren Offiziellen endeten ohne Einigung. Dennoch signalisierte der führende iranische Unterhändler, dass die Tür für zukünftige Gespräche offen bleibt. Die Polymarket-Wahrscheinlichkeit für ein Friedensabkommen in diesem Monat brach am späten Samstag ein.

US x Iran permanent peace deal by April 30, 2026?

Yes 13% · No 88%

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Dauerhaftes Friedensabkommen USA–Iran bis 30. April 2026?

Ja 16% · Nein 85%

Vor den Gesprächen dieses Wochenendes durchquerten drei voll beladene Supertanker mit irakischem und saudischem Rohöl sicher die Straße von Hormus. Doch nachdem die US-Iran-Verhandlungen am späten Samstag ohne Ergebnis endeten, drehten zwei leere Supertanker am Eingang des Engpasses plötzlich um, anstatt in den Persischen Golf einzufahren.

Der genaue Grund für die Kehrtwenden ist unklar, insbesondere da Irak und Pakistan Berichten zufolge Transitgenehmigungen aus Iran erhalten hatten. Die Umkehr fällt jedoch eindeutig mit dem Scheitern der Verhandlungen zusammen und zeigt, wie schnell sich die Lage in der Meerenge verändern kann.

VAE-Ölchef warnt: „Illegal, gefährlich und inakzeptabel“, wenn Iran die Straße schließt

Am Sonntagmorgen, während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin gering war, schrieb Sultan Ahmed Al Jaber, Geschäftsführer und CEO von ADNOC und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten auf den globalen Energiemärkten, auf X:

„Die Straße von Hormus war niemals im Besitz Irans, um sie zu schließen oder einzuschränken.“

Al Jaber fuhr fort:

„Jeder Versuch, dies zu tun, ist kein regionales Problem; es ist die Störung einer globalen wirtschaftlichen Lebensader und eine direkte Bedrohung für die Energie-, Nahrungs- und Gesundheitssicherheit jeder Nation.“

„Einen solchen Präzedenzfall zu schaffen ist illegal, gefährlich und inakzeptabel. Die Welt kann sich das schlicht nicht leisten und darf es nicht zulassen“, schloss er seinen Beitrag.

Since February 28:



* At least 22 ships have been attacked

* 10 crew members have been killed

* Around 20,000 seafarers are unable to transit safely

* An estimated 800 commercial vessels are stranded, including almost 400 tankers



The Strait of Hormuz has never been Iran’s to… — Dr. Sultan Al Jaber (@SultanAlJaber) April 12, 2026

Am Samstag bestätigte das US-Kriegsministerium, dass zwei US-Kriegsschiffe die Wasserstraße durchquerten, um mit Minenräumarbeiten zu beginnen. Nur wenige Schiffe passierten an diesem Wochenende die Meerenge.

Die Polymarket-Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr bis Ende April wieder „normalisiert“, fiel an diesem Wochenende von 30% auf 17%.

Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of April?

Yes 13% · No 88%

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Rückkehr des Verkehrs in der Straße von Hormus bis Ende April?

Ja 17% · Nein 83%

USA werden zur „Notfall-Tankstelle“ der Welt

Störungen in Energieanlagen am Golf und die anhaltende Blockade am Engpass von Hormus führten uns früh im US-Iran-Konflikt zu der Einschätzung, dass globale Energieflüsse neu ausgerichtet werden – ob vorübergehend oder mittelfristig – wobei Energieexporteure im Golf von Amerika als potenzielle Nettogewinner hervorgehen.

Tatsächlich zeigen aktuelle Schiffsverfolgungsdaten des automatischen Identifikationssystems, bereitgestellt von Bloomberg, dass es gut möglich ist, dass Amerika zur Notfall-Tankstelle der Welt geworden ist.

Was nach den Gesprächen dieses Wochenendes in Islamabad zunehmend klar wird, ist, dass Teheran sich weigerte, jeglichen Einfluss auf den Engpass von Hormus aufzugeben. Diese Haltung deutet darauf hin, dass Teheran versteht, dass dieser Engpass einer seiner letzten Hebelpunkte bleibt.