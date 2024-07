Macrons Niederlage ist kein Ende, sondern ein Anfang

Von Tom Luongo

Zu sagen, dass ich seit etwa einem Jahr mit Spannung darauf warte, ist gelinde ausgedrückt. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige.

Dieses gefälschte Welt-Davos, in dem Fett schön, Faulheit eine Tugend und Pädophilie der Gipfel der menschlichen Liebe ist, sollte Sie ein klein wenig beunruhigt haben.

Wenn wir aufblicken und sehen, wie alles Schöne systematisch untergraben, herabgesetzt oder einfach nur vandalisiert wird, ist es schwer, sein Mitgefühl aufrechtzuerhalten, selbst wenn es gerechtfertigt wäre…., was es nicht ist.

Heute komme ich zurück, um meinen ersten öffentlichen Essay seit mehr als einem Monat zu schreiben, und wir sind ein paar Tage davon entfernt, dass der Erzglobalist Emmanuel Macron in Frankreich sowohl von Marine Le Pen als auch von einer zerstrittenen Linkskoalition geschlagen wird.

Vor den Stichwahlen an diesem Wochenende ist es ziemlich offensichtlich, dass Macrons Partei “En Marche” auf den Aschenbecher der Geschichte verbannt wird. Macron war ein falscher Populist, der uns vor fast einem Jahrzehnt von Davos verkauft wurde, um den Aufstieg von Le Pen zu bremsen.

Und dieses Mal ist es wirklich egal, was die verschiedenen Kommunisten in Frankreich politisch tun, um eine Mehrheit des Front National im französischen Parlament zu verhindern. Das Blatt hat sich gegen sie gewendet.

Es wird nicht zurückkommen. Genauso wie in Großbritannien, den USA, den Niederlanden, Italien und dem Rest des sogenannten post-aufklärerischen Westens.

Dieser Begriff “nach der Aufklärung”, mit dem wir begannen, Gott zugunsten der Moderne und der Vorherrschaft der menschlichen Vernunft über die Unermesslichkeit unseres Unwissens über die Funktionsweise des Universums abzulehnen, ist der Schlüssel zu dem, was gerade passiert.

Als ich begann, über Macron zu schreiben, wurde ich von der Erinnerung an den Brand von Notre Dame heimgesucht.

Die Bibliothek stand in Flammen. Und die Schakale brüllten, wie großartig das war.

Dies geschah unter Macrons Aufsicht. Und er weinte Krokodilstränen, wie es alle echten marxistischen Drecksäcke tun.

Denn sie können nur das Faksimile von Emotionen haben, da wir sowieso alle in einer Simulation leben.

Damals nannte ich es ein “Symbol des Scheiterns der Kultur“. Aber es ist weit mehr als das. Die Verbrennung von Notre Dame, ob absichtlich oder nicht, war ein Sinnbild dafür, wie nachlässig unsere Verwalter mit der Bewahrung unserer Vergangenheit umgehen.

Sie waren so besessen von ihrer erbärmlichen Modernität, dass sie jahrzehntelang fast den gesamten Reichtum Frankreichs enteigneten, um die Faulheit zu erhöhen und die Schönheit zu vernachlässigen, während sie ihrer eigenen Geschichte gegenüber offen feindselig wurden. Ihre Verachtung für die Geschichte kam voll zur Geltung, als ihre Wut auf die Religion ihre grundlegende Menschlichkeit überwältigte.

Noch schlimmer finde ich, dass die Nachkommen der Erbauer von Notre Dame dieses Ereignis bejubeln, weil ihnen durch ihre marxistische Erziehung ein Hass auf jede Form von Religion eingeimpft wurde. Sie wurden effektiv dagegen immunisiert, etwas anderes als Verachtung für sich selbst und ihre Geschichte zu empfinden. Geschichte ist Geschichte. Sie hat keine Agenda. Sie existiert, im Guten wie im Schlechten, um uns daran zu erinnern, dass das, was wir heute sind, die Summe dessen ist, was wir damals waren. Marxisten glauben grundsätzlich daran, einen Menschen ohne Geschichte zu schaffen, ohne Verbindung zu seiner Vergangenheit, um ihn zum Neuen Sowjetmenschen zu formen. Ihr könnt mit mir darüber streiten, so viel ihr wollt, Bernie Bros, Corbynites und Richard Wolffs Gefolgsleute, das ist der Sinn dieses französischen postmodernistischen “Das Leben ist eine absurde Simulation”-Unfugs. Es ist einfach eine Ausrede, um den inhärenten Neid zu rechtfertigen, der dem gesamten marxistischen Denken zugrunde liegt.

Es bedeutete Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen etwas.

Ihr Brand war wirklich ein Moment, in dem sie etwas Schönes zerstörten, auch wenn das Feuer ein Unfall war.

Notre Dame war eine Sache, um die man sie sicherlich beneiden konnte. Ein Ort von überwältigender Schönheit und Leistung. Eine Sache, die es wert war, über die Jahrhunderte hinweg bewahrt zu werden. Natürlich musste sie zerstört werden.

Die Verachtung Macrons und seiner geschichtsvergessenen Gesinnungsgenossen gegenüber allen, die nicht mit der Kommunistischen Partei übereinstimmen, war damals deutlich zu spüren.

Während sie meinen, wir sollten keine Geschichte haben, vergessen sie, dass wir Erinnerungen haben.

Daher sollte es heute keine Überraschung geben, was an den französischen Wahlurnen geschehen ist.

Macron und Davos werden alles tun, was sie können, um ihre Macht in Frankreich zu verlängern und so zu tun, als ob sie sie noch innehätten. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, Macron zu retten. Dabei werden sie vielleicht sogar das zerstören, was von Frankreich noch übrig ist, und es auf dem Altar der Europäischen Union opfern, aber wofür?

Ein metastabiles Bündnis, das durch die Schelte einer blutleeren deutschen Vampirin wie Ursula von der Leyen zusammengehalten wird? Was meinen Sie, wie lange die Franzosen von den Gelbwesten bis zur Guillotine brauchen?

Denn soweit ich weiß, ist das ein Teil ihrer Geschichte, den Macron ebenfalls zu leugnen versucht.