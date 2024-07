Europäischer Rat nimmt die Bekämpfung von “Desinformation und Hassreden” in seine strategische Agenda auf

Von Didi Rankovic

Der EU-Rat hat es geschafft, den Kampf gegen “Desinformation und Hassrede” zwischen Themen wie dem Nahen Osten, der Ukraine und der Migration einzuschieben – ganz zu schweigen von der gleichzeitigen Ernennung einer neuen Gruppe von “Apparatschiks” im Zuge der Wahlen zum Europäischen Parlament.

Dies geht aus der strategischen Agenda 2024-2029 des Rates hervor, die am 27. Juni angenommen wurde. Dieses Dokument stellt einen “Fünfjahresplan” dar, der die Politik und die Ziele des Blocks leiten soll.

Unter der Überschrift “Ein freies und demokratisches Europa” geht das Dokument auf verschiedene Möglichkeiten ein, wie die “europäischen Werte” in Zukunft aufrechterhalten werden sollen. In den Schlussfolgerungen des Rates heißt es, dass zur Stärkung der “demokratischen Widerstandsfähigkeit” der EU gegen Desinformation und Hassreden vorgegangen werden muss, die er als solche bezeichnet.

Diese Kategorien von Sprache sind berüchtigt für ihre willkürliche Definition, sogar in der Gesetzgebung, und werden üblicherweise als Zensurinstrument verwendet – aber in den Schlussfolgerungen wird ihre Bekämpfung zum strategischen Ziel der Abwehr ausländischer Einmischung und Destabilisierung gezählt.

Mit anderen Worten: Personen oder Organisationen, die sich der Hassrede oder Desinformation “schuldig” gemacht haben, müssen damit rechnen, dass sie als Bedrohung für die Sicherheit der EU eingestuft werden.

Ein weiteres Versprechen, das das Dokument im gleichen Atemzug macht, ist, dass Tech-Giganten dazu gebracht werden sollen, “ihre Verantwortung für den Schutz des demokratischen Dialogs im Internet zu übernehmen”.

Bedeutet dies, dass es in den nächsten fünf Jahren mehr oder weniger Zensur in der EU geben wird? Die Brüsseler Bürokraten sind mittlerweile so geübt im Aussprechen von Plattitüden, dass diese Aussage theoretisch in beide Richtungen interpretiert werden könnte.

In Verbindung mit dem Gerede über “Fehlinformationen” usw. ist jedoch ziemlich klar, welchen Kurs die EU in Bezug auf die Online-Meinungsfreiheit zu verfolgen gedenkt.

KI wird nicht explizit als Bedrohung erwähnt (weder für die EU noch von der EU als Technologie, die zur Verschärfung der Zensur bzw. zur “Bekämpfung von Fehlinformationen” eingesetzt werden kann).

Aber was auch immer Sie wollen, die EU hat es angeblich: In dem Teil der Schlussfolgerungen, der sich mit der Wettbewerbsfähigkeit befasst, steht der Ausbau der Kapazitäten im Zusammenhang mit KI gleich neben dem Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt, Quantentechnologien, Halbleiter, Gesundheit und Biotechnologie – ganz zu schweigen von “Netto-Null-Technologien, Mobilität, Pharmazeutika, Chemikalien und fortschrittliche Materialien”.

Es ist ein ziemlich umfassender Brückenschlag, den die EU ihren Mitgliedsstaaten und deren Bürgern zu verkaufen versucht.