Offizielle Zahlen aus der globalen Datenbank der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass Covid mRNA-Spritzen weltweit einen Anstieg von Herzversagen und damit verbundenen plötzlichen Todesfällen verursacht haben.

Diese bahnbrechenden Daten wurden von einem Team medizinischer Forscher veröffentlicht, denen es gelang, die Daten im Rahmen einer großen internationalen Studie zu entschlüsseln und zu analysieren.

Die Studie wurde von mehreren Forschern des Kyung Hee University College of Medicine in Seoul, Südkorea, geleitet.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Medical Virology veröffentlicht.

Ziel der Studie war es, die weltweite Belastung durch impfstoffbedingte Herzversagen (Perikarditis und Myokarditis) und die mit diesen Indikationen verbundenen Impfstoffe zu untersuchen.

Perikarditis und Myokarditis sind Entzündungen des Herzens, die die Fähigkeit des Körpers, Blut zu pumpen, einschränken.

Beide Erkrankungen können zu Herzstillstand, Schlaganfall, Blutgerinnseln und plötzlichem Tod führen.

Perikarditis und Myokarditis sind bekannte Nebenwirkungen von Covid-mRNA-Injektionen.

Die Zunahme der Fälle von Perikarditis und Myokarditis geht aus Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor.

Im Rahmen ihrer umfangreichen Recherchen konnten die Forscher Informationen aus dieser Datenbank entschlüsseln.

Mithilfe der internationalen Pharmakovigilanz-Datenbank der WHO konnten die Forscher impfstoffassoziierte Perikarditis und Myokarditis für den Zeitraum von 1969 bis 2023 analysieren.

Insgesamt wurden 130 Millionen Meldungen für die umfassende Studie ausgewertet.

Sooji Lee von der Medizinischen Fakultät der Kyung Hee Universität und seine Kollegen berechneten die Gesamtzahl der Meldungen und gaben Odds Ratios (RORs) sowie Informationskomponenten (ICs) an.

Sie versuchten, die Ursache für die Zunahme von Perikarditis und Myokarditis in 156 Ländern und Gebieten zu ermitteln.

Das Team identifizierte 49.096 Berichte (männlich, n=30.013) über impfstoffbedingte Perikarditis und Myokarditis unter 73.590 Berichten über Perikarditis und Myokarditis als Gesamtursache.

Bemerkenswert ist, dass das Team unter koreanischer Leitung “…einen signifikanten Anstieg der Berichte über impfstoffbedingte kardiale Nebenwirkungen im Laufe der Zeit feststellte, mit einem bemerkenswerten Anstieg nach 2020, der auf Fälle von Perikarditis im Zusammenhang mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen zurückgeführt wurde”.

Auf der Grundlage der RORs ordneten die Autoren die Impfstoffe mit der höchsten Inzidenz von Myokarditis und Perikarditis in dieser Reihenfolge ein:

Insgesamt wiesen Männer und ältere Altersgruppen höhere Raten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf.

Die Autoren stellten einen weiteren Altersunterschied fest, nämlich dass bei den 12- bis 17-Jährigen ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern bestand.

Insgesamt waren die meisten unerwünschten Ereignisse von kurzer Dauer, mit einem Median von einem Tag und einer Mortalitätsrate von 0,44%.

Die Autoren schlussfolgern:

“Unsere Analyse der weltweiten Daten ergab eine Zunahme der Berichte über Perikarditis und Myokarditis im Zusammenhang mit Impfstoffen, insbesondere mit Lebendimpfstoffen wie Pocken und Anthrax, vor allem bei jungen Männern.

Neben den Pocken waren jedoch die COVID-19 mRNA-Impfstoffe die häufigsten Verursacher von Perikarditis und Myokarditis.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkennen an, dass Perikarditis und Myokarditis bekannte Nebenwirkungen von Covid mRNA Injektionen sind.

In den letzten Jahren haben die früher seltenen Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark zugenommen.

Am häufigsten tritt eine Myokarditis innerhalb von 7 Tagen nach Verabreichung der zweiten Dosis einer mRNA-Injektion auf.

Es wurden aber auch Fälle bei Frauen, in anderen Altersgruppen und nach anderen Dosierungen beobachtet.

Außerdem warnen die Ärzte, dass Myokarditis und Perikarditis eine tickende Zeitbombe sein können.

Sie bleiben oft unbemerkt und führen Monate oder sogar Jahre später zu tödlichem Herzstillstand, Schlaganfall oder Blutgerinnseln.

Die Studie wurde durchgeführt, nachdem ein anderes Forscherteam kürzlich einen Zusammenhang zwischen Covid-Spritzen und einer Zunahme der Herzinsuffizienz bei Kindern festgestellt hatte.

Wie Slay News berichtet, wurde die von Experten begutachtete Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Med veröffentlicht wurde, von Wissenschaftlern der Universität Hongkong durchgeführt.

Die Studie kommt wahrscheinlich zu dem Schluss, dass Covid mRNA-Spritzen das Risiko einer Herzmuskelentzündung bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Männern, massiv erhöhen.