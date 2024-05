Bill Gates will mit KI Rinder gentechnisch verändern, um “den Planeten zu retten”.

Die Kombination von KI und weltweiter Nahrungsmittelversorgung steckt noch in den Kinderschuhen und wird sich rasant entwickeln, wenn es nach Bill Gates geht. Er ist seit Jahren von “Kuhfladen” und “Kuhfürzen” besessen, ohne etwas dagegen machen zu können, bis die KI auf den Plan trat. ⁃ TN-Redakteur

Microsoft-Gründer Bill Gates diskutierte kürzlich in seinem Podcast “Unconfuse Me With Bill Gates” darüber, wie KI den Klimawandel bekämpfen könnte, und es war genau die Art von unbeholfener Unterhaltung, die man von dem Mann erwarten würde, der für synthetisches Rindfleisch, Entvölkerung, die Abschaffung des Rülpsens von Kühen und experimentelles Geoengineering eintritt.

Seine jüngsten Äußerungen stammen aus einem Interview mit der Datenwissenschaftlerin Hannah Ritchie. Als das Gespräch auf künstliche Intelligenz und ihren potenziellen Nutzen für die Lösung von Umweltproblemen kam, zeigte er sich überrascht, wie schnell sich die Technologie entwickelt hat.

“Ich war sehr erstaunt, wie sich die KI von einer Technologie, die im Grunde nicht lesen und schreiben kann, zu einer sehr einfachen Methode entwickelt hat”, sagte er ihr.

Auf die Frage, ob er glaube, dass künstliche Intelligenz eine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könne, antwortete er: “Auf jeden Fall”. Als Beispiele nannte er die genetische Veränderung von Rindern durch künstliche Intelligenz, sodass sie weniger Methan produzieren, oder den Einsatz künstlicher Intelligenz, um “Fleisch ohne Kuh” zu produzieren.

Ritchie wies darauf hin, dass die Menschen die Idee von Fleischalternativen nicht akzeptieren, ein Thema, mit dem sich Gates gut auskennt, da er in mehrere Unternehmen investiert hat, die Fleischimitate herstellen, darunter Impossible Foods, Upside Foods und Beyond Meat.

Er hat in der Vergangenheit gesagt, dass “alle vermögenden Länder zu 100 Prozent synthetischem Rindfleisch übergehen sollten”, und er ist optimistisch, dass Produkte aus künstlichem Fleisch eine “sehr gute” Alternative für die Verbraucher sein werden, da viele Menschen zögern, auf Fleisch zu verzichten.

Im November letzten Jahres entließ Beyond Meat fast 20 Prozent seiner nicht in der Produktion tätigen Mitarbeiter, nachdem die Umsätze eingebrochen waren, weil die Kunden das stark verarbeitete und ungesunde Gebräu mieden. Die einst hochgelobten Aktien des Unternehmens sind um mehr als 60 Prozent gefallen, und ein Meinungsartikel in der New York Times bezeichnete kürzlich im Labor gezüchtetes Fleisch als “die Revolution, die auf dem Weg zum Essen gestorben ist”. Einige Studien haben gezeigt, dass solche Produkte keine großen Vorteile für die Umwelt haben und sogar mehr Schaden als Nutzen anrichten können.

Gates hat auch das Rülpsen von Kühen ins Visier genommen und investiert in ein australisches Start-up-Unternehmen, das Kühe am Methanausstoß hindern will, indem es ihnen ein Nahrungsergänzungsmittel verabreicht, das eine synthetische Version eines Inhaltsstoffs von Rotalgen enthält, der die Methanbildung verhindert.

Ein Sprecher von Breakthrough Energy Ventures, dem Investmentfonds von Gates, sagte: “Obwohl Kühe eine wichtige [Treibhausgas-]Quelle sind, bleibt die Viehzucht eine der weltweit billigsten Proteinquellen.

Gates übersieht die Auswirkungen von KI auf die Umwelt

Gates mag viele Ideen haben, wie man mit Kühen umgeht, aber ist er wirklich um das Wohlergehen der Umwelt besorgt? Er sagte, dass er künstliche Intelligenz für potenziell nützlich hält, um Kühe zu verändern, aber was ist mit den Auswirkungen, die künstliche Intelligenz auf das Klima hat?

Wenn Kohlenstoff wirklich so schlimm ist, wie er behauptet, sollte er dann nicht über den großen Kohlenstoff-Fußabdruck besorgt sein, der mit der Entwicklung, Wartung und Entsorgung von KI-Technologie verbunden ist? Es wird erwartet, dass die Emissionen der gesamten IT-Industrie bis 2040 14 Prozent der globalen Emissionen ausmachen werden, insbesondere die der Datenzentren, die an KI beteiligt sind, während das Training von KI-Modellen angeblich 626.000 Pfund (ca. 284 t) Kohlendioxid erzeugt, was etwa 300 Hin- und Rückflügen in den USA entspricht.

Natürlich macht es viel mehr Sinn, den Kühen die Schuld an der Misere unseres Planeten zu geben und die negativen Auswirkungen von KI auf die Umwelt zu beschönigen, wenn man die beträchtlichen finanziellen Investitionen in Fleischalternativen und OpenAI in Betracht zieht.