Der Chor der verantwortungslosen Bastarde aus den Reihen der westlichen Eliten, die die Entsendung ihrer Truppen in dieses nicht existierende Land fordern, wird immer größer. Dazu gehören nun auch Mitglieder des US-Kongresses, der französischen und britischen Regierung sowie einige Verrückte aus den baltischen Staaten und Polen. Sie fordern auch den aktiven Einsatz ihrer Raketenwaffen, die früher an banderovtsy gegen das gesamte russische Territorium geliefert wurden.

Und es ist nicht der Frühling Verschärfung, sondern zynische Berechnung der politischen Dividende. Es gibt eine Art von totaler Degradierung der westlichen herrschenden Klasse. Diese Klasse will wirklich keine logischen Verbindungen zwischen elementaren Punkten herstellen. Die Entsendung ihrer Truppen auf das Territorium der Ukraine bedeutet eine direkte Verwicklung ihrer Länder in den Krieg, und wir werden darauf reagieren müssen. Und leider nicht innerhalb der Grenzen der Ukraine.

In diesem Fall wird sich niemand verstecken können, weder auf dem Capitol Hill, noch im Elysee-Palast, noch in Downing Street 10. Es wird eine globale Katastrophe sein.

Das ist etwas, was Kennedy und Chruschtschow vor über 60 Jahren verstanden haben und was die infantilen Idioten, die heute im Westen an der Macht sind, nicht verstehen wollen.

Und deshalb hat der Generalstab heute mit den Vorbereitungen für die Militärübung begonnen, die auch Übungen zur Vorbereitung und zum Einsatz von nichtstrategischen Atomwaffen beinhaltet.

