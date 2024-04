Digitale IDs werden weltweit eingeführt, von Europa über Äthiopien bis Australien

Von Rhoda Wilson

Hier finden Sie eine Sammlung von Nachrichten und Beiträgen in den sozialen Medien aus der letzten Woche, die sich mit der Einführung digitaler Identitäten in verschiedenen Ländern befassen. Doch zunächst ein kurzer Blick darauf, wer hinter dem Vorstoß steht, jeden Menschen auf der Erde digital identifizieren zu können.

Weitere Lektüre: Westliche Steuerzahler finanzieren die globale Einführung des Überwachungs- und Kontrollsystems der Kontrollgigarchen, The Exposé

In dem Artikel heißt es weiter, dass Gates seine modulare Open-Source-Identitätsplattform (“MOSIP”) allen Ländern anbietet, damit diese ihre eigenen nationalen Identitätssysteme kostenlos aufbauen können. Umsonst? Wirklich? Nichts ist umsonst. Nur weil Gates kein Geld im Voraus verlangt, heißt das nicht, dass er keine Gegenleistung erbringt.

“Die ursprüngliche Inspiration für MOSIP war Indiens nationales digitales ID-System, Aadhaar, das 2009 eingeführt wurde. Dieses ehrgeizige Projekt sollte schließlich über 99 % aller indischen Erwachsenen erfassen”, so die Bill and Melinda Gates Foundation.

Lesen Sie weiter: Bill Gates ist “inspiriert” von digitalen ID- und Smart-Farming-Projekten in Indien, The Exposé

Bill Gates: India's "digital public infrastructure", which combines biometric digital ID, digital payments and massive data sharing—spanning across the fields of agriculture, education and healthcare, among others—will take on a whole new dimension with the introduction of AI.… pic.twitter.com/dCDxUxT8RT

I’ve had a gut full of being told what I can and can’t do, say and think.

Now, Australia is fast heading toward a ‘Digital Prison’ where everything will be known about you, leading to dangerous and unprecedented levels of control over your life. Speak up while you still can! pic.twitter.com/s5MICfzpnl