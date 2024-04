US-Transportbehörde plant, mit Apple und Google die Zusammenarbeit bei digitalen Ausweisen

Der Vorstoß der TSA für biometrische Technologie und digitale IDs mit Big Tech zielt darauf ab, die Flughafensicherheit zu rationalisieren, wirft jedoch Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Passagiere und der staatlichen Überwachung auf.

Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde (TSA) setzt ihre Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen fort, um biometrische Überwachungstechnologien und digitale Ausweise für Flugpassagiere zu entwickeln.

Auf ihrer Website gab die TSA bekannt, dass ihre Beamten kürzlich nach Kalifornien gereist seien, wo sie sich mit Vertretern von Apple und Google getroffen hätten, um die weitere Arbeit an der Implementierung der digitalen ID auf den Telefonen der Menschen zu besprechen.

Die TSA-Delegation im Silicon Valley unter Leitung von Administrator David Pekoske bezeichnete Apple und Google als ihre “Innovationspartner”. Ziel ist es, ein weiteres Beispiel für eine “öffentlich-private” aka “Partnerschaft” zwischen Regierung und Big Tech zu schaffen.

Dies scheint nun ganz offen zu geschehen, und zumindest die TSA spricht mit Begeisterung darüber und erklärt es: “Die TSA arbeitet mit den Tech-Giganten zusammen, damit sich Passagiere an Flughäfen mit IDs identifizieren können, die auf ihren Telefonen gespeichert sind”, heißt es in der Agenturmeldung.

Was diese privaten Unternehmen betrifft, so erklärte Google, dass die fragliche “Zusammenarbeit” mit Google Wallet und der Möglichkeit zu tun habe, eine Regierungs-ID in der App zu speichern, um TSA PreCheck “an ausgewählten Flughäfen” zu ermöglichen.

Dies hatte Google der Washington Times im Jahr 2023 verraten; weder Google noch Apple hatten einen Kommentar zu diesem jüngsten TSA-Post.

Aber Connie LaRossa, Googles Senior Policy Manager, Government Affairs & Public Policy, schrieb auf LinkedIn, dass das Unternehmen “sich darauf freut, Teil der TSA-Vision für die Zukunft des Reisens zu sein”.

Laut Steven Parker, Chief Innovation Officer der TSA, der sich ebenfalls auf LinkedIn äußerte, sollen solche digitalen Ausweise künftig an Flughäfen in “etwa 20 Staaten” akzeptiert werden.

Der Anreiz für die Reisenden besteht darin, die Warteschlangen an den Flughäfen schneller zu durchqueren und das Leid zu verringern, das Flugreisen seit mehr als 20 Jahren mit sich bringen.

Interessanterweise erklärte das Weiße Haus unter Biden im März, dass es tatsächlich neue Regeln gäbe, die es Reisenden ermöglichen würden, die Gesichtserkennung der TSA zu umgehen, “ohne ihren Platz in der Schlange zu verlieren”.

Dann kam die TSA zurück und erklärte, dies sei “keine neue Option” – und dann “aktualisierte” das Weiße Haus seine Erklärung und sagte, es sei in der Tat nicht neu, sondern “immer noch”.

Die Realität vor Ort kann jedoch ganz anders aussehen, wie Senator Jeff Merkley, ein Demokrat, feststellen musste, als er letztes Jahr versuchte, die Gesichtserkennung auf einem Flughafen in Washington zu umgehen.

Die Zeitung berichtete: “(Merkley) wurde von einem TSA-Beamten unter Druck gesetzt, der den Senator aufforderte, zur Seite zu gehen, während andere an ihm vorbeigehen durften. Der Senator veröffentlichte auf seiner Website ein Video, das das Vorgehen des TSA-Beamten zeigt”.

Ist das die Art von Politik, von der das Weiße Haus sagt, dass sie jetzt “fortgesetzt” wird?