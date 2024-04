Nach der WHO strebt nun die UNO auf die totale Kontrolle: Eine tyrannische Zukunft ist geplant – Alex Newman

Der preisgekrönte Journalist Alex Newman, Autor des populären Buches “Deep State” und des neuen Bestsellers “Indoctrining Our Children to Death”, sagt, dass das Streben der UN nach totaler tyrannischer Kontrolle über Ihr Leben schneller kommt, als Sie sich vorstellen können.

Newman erklärt: “Die große Geschichte hier, der die Leute keine Aufmerksamkeit schenken, ist, dass sich die UNO im September trifft … und sie haben den ‘Gipfel der Zukunft’, wo sie uns sagen, dass sie radikale, drastische Reformen in der Struktur der UNO und der Macht der UNO durchführen werden. Betrachten Sie es als die größte Machtergreifung, die jemals auf globaler Ebene stattgefunden hat.Der Generalsekretär der UNO (António Guterres) hat Schriften veröffentlicht, in denen er dazu aufruft, die UNO in eine globale Ein-Welt-Diktatur mit ihm an der Spitze zu verwandeln. In Notfällen hätte die UNO alle Macht in Notfällen und alle Macht, die Notfallmaßnahmen zu überwachen. . . . Sie sagen, die Krise könnte eine Klimakrise, eine Wirtschaftskrise, eine Umweltkrise, eine Pandemie, eine Krise des Schwarzen Schwans oder vielleicht etwas aus dem Weltraum sein. Im Grunde könnte also alles eine Krise sein, und wenn der Generalsekretär eine Krise ausruft, gehen alle Macht und alle Befugnisse an die UNO über, und das ist wie ein Blankoscheck für den Reichtum und die Freiheit jedes einzelnen Menschen auf diesem Planeten, und das kommt bald. Es steht unmittelbar bevor. Die UNO wird im September zusammentreten, und es wird eine Machtübernahme von historischem Ausmaß sein. Sie wissen, dass die Zeit drängt, und sie wollen die große Enchilada. Das ist wirklich ein Gipfel für eine tyrannische Zukunft. . . . Sie wollen jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren”.

Wer glaubt, die “Entvölkerung” oder das Mordprogramm des Tiefen Staates sei eine Verschwörungstheorie oder ein Mythos, sollte sich eines Besseren belehren lassen. Newman sagt: “Eines der interessantesten Dinge, wenn man zu UN-Konferenzen geht, ist die Tatsache, dass sie vollkommen offen und transparent darüber sprechen, dass sie glauben, dass es mehr als genug von uns auf diesem Planeten gibt. Das sagen sie ganz offen. Sie sagen, dass entschieden zu viele Menschen zu viele Kinder haben und wir die Zahl der Menschen auf der Erde drastisch reduzieren müssen. Sie haben eine ganze Agentur, die sich damit beschäftigt, den UN-Bevölkerungsfonds”.

Ein sicherer Weg, viele Menschen in kurzer Zeit zu töten, ist Krieg. Newman sagt: “Sie haben verstanden, die Globalisten, der tiefe Staat, die bösen Macher und die kranke Kabale, sie haben seit Langem verstanden, dass Krieg der beste Mechanismus ist, um ihre totalitäre Eine-Welt-Regierung zu verwirklichen. Das ist keine Spekulation von mir. Das sagen sie. Ihr Spielplan ist Krieg, Hungersnot, Energiekrise, Wirtschaftskrise, und wenn Millionen von Menschen in einem dritten Weltkrieg sterben, und es spielt keine Rolle, ob es Iran und Israel ist oder China und Taiwan oder die Ukraine und Russland, es spielt wirklich keine Rolle, sie wollen Millionen und Abermillionen von Toten, damit die Menschen ihre Bindung an den Nationalstaat, die Selbstverwaltung und die individuelle Freiheit aufgeben und alles aufgeben, Geld oder Freiheit, alles, damit es aufhört.”

Verlieren Sie nicht die Hoffnung, denn Newman spricht auch über all die Dinge, die Sie machen können, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Newman zeigt auch, was staatliche und lokale Regierungen tun können und tun, um sich der totalen Kontrolle der UNO über alles zu widersetzen. Newman sagt: “Wir befinden uns im Krieg, und jeder muss die volle Waffenrüstung Gottes anlegen”.

In dem 40-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.