Horrorberichte nach COVID-Impfungen: Medizinische Fachkraft beschreibt erschütternde Todesfälle und Krankheitsbilder

“Ich wusste nicht, dass es für einen Menschen möglich ist, so schrecklich, so schnell zu sterben, bevor sie die mRNA-Injektionen eingeführt haben… Die Patienten würden tagelang krampfen, und kein Medikament konnte es stoppen, und schließlich… mussten sie erlöst werden”.

Eine Krankenhausärztin, die in diesem Interview nur “Zoe” genannt wird, beschreibt für Children’s Health Defense die Schrecken, die sie nach der Einführung der COVID-Injektionen erlebte. Zu den unvorstellbaren und tödlichen Krankheiten gehörten Enzephalitis, Wundbrand an der Wirbelsäule, Blutgerinnsel, Schlaganfälle und multiples Organversagen.

"I didn't know it was possible for a human to die so horrifically, so quickly, before they rolled out the mRNA injections…[For] days, patients would be seizing, and no medications would stop it, and eventually they…kinda had to be put down."



A hospital medical coder who goes… pic.twitter.com/ys9YlHxl27