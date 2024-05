Dmitri Konstantinowitsch Kisseljow (geb. 1954) ist ein bekannter Fernsehmoderator, dessen jüngste Warnung an den Westen darin bestand, Großbritannien und den USA ein Ultimatum zu stellen. Im russischen Fernsehen warnte Kisseljow, wenn eine westliche Macht Soldaten in der Ukraine stationiere, um “Russland eine strategische Niederlage zuzufügen”, werde es zum Armageddon kommen.

Was mich natürlich verblüfft, ist die Art und Weise, wie die westliche Presse ihn als “Propagandisten von Wladimir Putin” bezeichnet, was impliziert, dass er keine wirkliche Bedrohung darstellt. Die Presse nimmt NICHTS ernst, was aus Russland kommt – es ist alles ein Witz, nur Propaganda.

Wie man von Rom sagte, als es fiel, lachten die Römer noch, zu sehr mit den Spielen beschäftigt, um zu merken, dass sie überfallen worden waren. Nicht ein einziger Journalist ist integer, denn sie denken nicht daran, wenn sie die amerikanische/europäische Propaganda lesen, was passiert, wenn sie die Gesellschaft schlafwandlerisch in einen Atomkrieg führen.

Kisseljow wird das nicht im nationalen Fernsehen sagen, ohne dass der Kreml diese Warnung tatsächlich ausgesprochen hat. Er sagte:

“Wenn die NATO-Staaten ihre Truppen in die Ukraine schicken, um Russland eine strategische Niederlage beizubringen, dann ist genau der Moment gekommen, von dem Putin einmal gesagt hat: ‘Wozu brauchen wir die Welt, wenn es kein Russland in ihr gibt?

Wahrlich hat Russland damit gedroht, “die USA in radioaktive Asche zu verwandeln” und “Großbritannien” in den Fluten zu versenken. Auch wenn einige NATO-Führer vorsichtiger waren, wird die Notwendigkeit eines Krieges, um die Zahlungsunfähigkeit zu rechtfertigen, die der wahre Grund für die Kriegslust des Westens ist, weitaus schlimmere Folgen haben als diese falschen Weltführer, die allesamt Marionetten der Neokonservativen sind. Kisseljow fügte hinzu: Das ist keine Propaganda. Aber im Westen sagen die Neokonservativen, dass dies ein Bluff sei und Putin niemals Atomwaffen einsetzen werde, sodass der Westen Russland – seinen verhassten Feind seit Jahrzehnten – völlig zerstören kann, ohne dass ein Schuss fällt?

Ich habe eine alte russische Freundin, die wir vor etwa 20 Jahren in Tokio kennengelernt haben, und sie hat mir eine Frage gestellt, und sie ist NICHT in der Politik oder in der Regierung.

“Warum hasst uns die Welt so sehr?”

Hier trifft meine Erfahrung mit Regierungen und Geopolitik auf die Realität der Menschheit. Ich weiß, dass die Antwort darin liegt, dass diese falschen Führer NIEMALS zugeben werden, dass sie Jahr für Jahr Kredite aufnehmen, um Wählerstimmen zu gewinnen, und sie unser gegenwärtiges Geldsystem nicht länger aufrechterhalten können – weshalb sie zu CBDCs übergehen und viele davon sprechen, jetzt sogar nicht realisierte Gewinne aus Aktien und Immobilien zu besteuern. Sie glauben, ihre katastrophale fiskalische Misswirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg mit Krieg vertuschen zu können.

Die NATO ist zu Tode erschrocken, wenn kein Krieg droht, ist sie irrelevant und wird nicht mehr finanziert, und das Geld geht in den Klimawandel. Sie sollten die Worte Mahatma Gandhis beherzigen, aber natürlich werden sie NIE auf ihn hören: “Auge um Auge macht nur die ganze Welt blind”. Wenn die NATO diese Propaganda aufrechterhält, dass Russland einmarschieren und Europa erobern will, drängt sie Russland in eine Ecke, in der es genauso gut die Zerstörung begehen könnte, derer es beschuldigt wird.

Als ich im Kakadu in Nordaustralien zwei Wochen lang in der Wildnis lebte, warnte mich mein Führer, der die reale Version von Crocodile Dundee war, dass eine verletzte Schlange viel aggressiver und noch stärker/gefährlicher ist und dass ich mich einer solchen Schlange niemals nähern sollte, da ich sonst innerhalb von Minuten tot wäre. Kein noch so gutes “Training” kann verhindern, dass sich verängstigte Wildtiere instinktiv oder defensiv verhalten und Trainer und Betreuer können sich und das Publikum nicht immer schützen. Dies wurde bereits mehrfach dokumentiert, als Trainer angegriffen wurden.

Der Papst bot an, sich in die Friedensverhandlungen einzuschalten, doch Zelensky sagte ihm, er solle sich um seinen eigenen Kram kümmern.

Am 22. Februar 2022 warnte ich, dass Volodymyr Zelensky der Mann sein würde, den sie anheuern würden, um den Dritten Weltkrieg auszulösen. Meine Quellen zeigten, dass die Wahl gefälscht war. Der Oligarch hinter Zelensky ist derselbe, der Hunter Biden angeheuert hat. Unsere Zukunft wird von diesem Mann zerstört, der Befehle von den amerikanischen Neokonservativen erhält. Es wird keine ENTSCHEIDUNG über Russland geben. Für jeden, der Verantwortung für ein Land trägt, das am Rande der Zerstörung steht, ist die natürliche Reaktion, alle anderen mitzunehmen – einfach nach unten zu drücken.

(1) Russland hat gewonnen – die Ukraine hat verloren und KEIN Geld wird diesen Krieg gewinnen.

(2) Die Regierung wirft Geld in ein schwarzes Loch, von dem NIEMAND weiß, wohin es fließt.

(3) Der Kongress wirft Geld in einen gescheiterten Krieg und verlangt keine Rechenschaft, wie es im Irak und in Afghanistan der Fall war. Warum eigentlich?

(4) Diejenigen, die davon profitieren, sind die westlichen Firmen, die in der Ukraine investiert und ihr letztes Hemd verloren haben – eine weitere Rettungsaktion?

Deshalb drängen uns unsere verrückten Führer, Truppen in die Ukraine zu schicken, was den Dritten Weltkrieg auslösen wird. Russland warnt uns, dies NICHT zu tun, und unsere westliche Presse weigert sich, etwas von dem, was unsere kriegslüsternen Führer tun, zur Kenntnis zu nehmen, ganz zu schweigen von den Risiken, denen sie uns alle in einem Bürgerkrieg aussetzen, den der Westen von Anfang an mit dieser Absicht begonnen hat. Einige in Russland plädieren dafür, Kiew in einem großen Spektakel zu bombardieren und der Welt zu zeigen, was passiert, wenn wir diesen Weg weitergehen. Sie behaupten, dass dies der einzige Weg sei, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, und die Menschen aufwachen und die kriegstreiberischen Führer stürzen werden, die uns in das Armageddon führen.

Putin ist KEIN Kriegstreiber, trotz all dem Unsinn, den die westliche Presse verbreitet. Der Westen hat den Angriff auf den Moskauer Nachtklub inszeniert und nicht einmal versucht zu verbergen, dass er dahinter steckt, in der Hoffnung, Putin würde reagieren. Sie versuchen verzweifelt, Putin dazu zu bringen, etwas in der NATO anzugreifen, damit sie so tun können, als sei er der Aggressor, obwohl es unsere Neokonservativen und die NATO waren. Ich befürchte, dass die Ukraine versuchen wird, Putin zu töten, wohl wissend, dass ein solcher Akt ihn durch einen Kriegstreiber ersetzen und uns in den Dritten Weltkrieg stürzen würde. Ich kann bestätigen, dass die Kritiker, die hinter Putin stehen, ihm gesagt haben, dass dieser Krieg mit den USA und der NATO geführt werden muss – nicht mit der Ukraine. Die Hardliner haben ihm gesagt, er hätte die Ukraine auslöschen sollen, wie es die USA mit dem Irak gemacht haben, dann wäre der Krieg in sechs Wochen vorbei gewesen und Zelensky hätte seine Medientour nicht machen können.

Wenn die Ukraine Putin tötet, dann auf Befehl der NATO, und dann haben sie ihren Dritten Weltkrieg. Das wäre das Ergebnis, wenn Russland Washington angreifen würde, um Biden zu töten, egal wie unpopulär er ist. Ein solcher Akt würde die USA in einen Krieg treiben,

Meine Sorge ist, dass die Ukraine dumm genug ist, Russland anzugreifen und zu versuchen, Putin am Tag seiner Amtseinführung – am 7. Mai – zu töten.