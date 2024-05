Chef von BlackRock: In Ländern mit schrumpfender Bevölkerung können Menschen leichter durch Maschinen ersetzt werden

In der entwickelten Welt sind Länder mit schrumpfender Bevölkerung die großen Gewinner. Das sagte der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, Larry Fink, bei einem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Saudi-Arabien.

„Die meisten Leute haben nie darüber gesprochen“, sagte Fink. „Wir sind immer davon ausgegangen, dass eine schrumpfende Bevölkerung zu negativem Wachstum führt.“

Dies sei aber nicht der Fall, da sich in diesen Ländern künstliche Intelligenz und Robotik rasant entwickelten. Dadurch werde sich der Lebensstandard auch bei schrumpfender Bevölkerung verbessern, sagte Fink.

