WEF-Podiumsteilnehmer sagt, dass die Reaktion auf COVID die Menschen empfänglicher für digitale Währungen von Zentralbanken gemacht hat

COVID-19 ist der Weg in eine bargeldlose Zukunft, sagt der Gouverneur der Zentralbank von Bahrain auf dem WEF.

Die “Globalismus-Karawane” des Weltwirtschaftsforums (WEF) war Ende letzten Monats in Saudi-Arabien, als eine dieser “Sondersitzungen” sich mit der Nützlichkeit dessen befasste, was man als “Lehren aus dem Verhalten der Bevölkerung” während der Covidien-Pandemie bezeichnen könnte.

Konkret geht es dabei um die aktuellen Bestrebungen, weltweit digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) einzuführen.

Die Pandemie selbst mag vor etwa zwei Jahren plötzlich “verschwunden” sein – aber sie wird von einigen eindeutig als Wegbereiter für eine ganze Reihe anderer Dinge gesehen.

Erstens: Die überwältigende Mehrheit der Menschen reagierte auf die extremen Bewegungs- und Aktivitätseinschränkungen, die ihr Leben stark beeinträchtigten, und auf die Impfungen – im Wesentlichen ohne Widerstand.

Und das blieb nicht unbemerkt.

Und es hat eindeutig eine bestimmte Klasse von politischen Entscheidungsträgern ermutigt, weitere Annahmen über andere umstrittene Maßnahmen (wie CBDCs) zu treffen.

Auf dem WEF-Panel “Digital Currencies’ Opportunity in the Middle East” in Riad erklärte ein Gouverneur einer Zentralbank aus den Golfstaaten – Khalid Humaidan aus Bahrain -, dass sein Land daran arbeite, Bargeld vollständig abzuschaffen und durch digital zentralisierte (und damit nahezu perfekt kontrollierbare und nachverfolgbare) CBDCs zu ersetzen.

Das ist an sich keine Sache des Nahen Ostens – viele Regierungen auf der ganzen Welt wollen genau das tun. Aber aus einem Grund ist Humaidan “dorthin gegangen” und hat tatsächlich eine Verbindung hergestellt zwischen dem, was einige Theoretiker als “das große soziale Experiment” ansehen – nämlich die Pandemie – und wie sie den Weg dafür geebnet hat, Milliarden von Menschen in ein bestimmtes Denk- und Handlungsmuster zu zwingen.

Humaidan erläuterte auf interessante Weise, was “Kontrolle über das Bargeld” bedeutet – seiner Meinung nach hatten die Zentralbanken früher “alle Aspekte des Bargeldes hervorragend im Griff”.

Und jetzt – “sind wir an einem Punkt angelangt, an dem der Privatsektor eine wichtige Rolle beim Drucken und Verteilen von Bargeld spielt, und zusammen mit dem Privatsektor nutzen wir die Zinssätze, um die Bargeldversorgung zu steuern”.

Das ist die Art und Weise, in der sich die Pioniere auf diesem Gebiet jetzt wohlfühlen, und – wie wäre es mit dieser Ansicht über “Absprachen zwischen dem Staat und dem privaten Sektor”? Die US-amerikanische Öffentlichkeit ist sich dieses Aspekts bisher nicht einmal bewusst – sie denkt eher daran, wie sich diese Absprachen auf Social-Media-Konten usw. auswirken.

Inzwischen hat Humaidan auch gesagt, dass die CBDCs bald umbenannt werden könnten.

“Die Zentralbank wird eine Rolle spielen, aber – so wie wir es nicht mehr ‘Zentralbankgeld’ nennen – werden wir es wahrscheinlich nicht mehr ‘digitale Zentralbankwährung’ nennen”.

Auf die Frage, warum diese offensichtlichen Marketing- und Spinnereien angesichts einer informierten und kritisch denkenden Öffentlichkeit Erfolg haben sollten, antwortete der Zentralbankchef, dass der Boden mit der Pandemie getestet worden sei und der Präzedenzfall (scheinbar) endgültig feststehe:

“Es wird weniger Bargeld verwendet (…) Der Übergang zur vollständigen Digitalisierung wird keine große Herausforderung sein (…) Die Menschen sind daran gewöhnt (…) Die Akzeptanzraten sind aufgrund von COVID gestiegen. Es gibt sehr wenig Widerstand”, so Humaidan.