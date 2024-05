Das russische Militär hat die kriegerischen Äußerungen von Beamten und Gesetzgebern in Washington, Paris und London über die Stationierung von Truppen in der Ukraine mit der Ankündigung von Übungen mit Atomwaffen auf dem Schlachtfeld gekontert. Sputnik fragte Earl Rasmussen, einen 20-jährigen Veteranen der US-Armee, der unabhängiger militärischer und außenpolitischer Beobachter geworden ist, was das alles zu bedeuten hat.

Das russische Außenministerium bezeichnete die bevorstehenden russischen Übungen mit taktischen Atomraketen als einen Versuch Moskaus, “die Hitzköpfe in den westlichen Hauptstädten abzukühlen”, die mit der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine und anderen aggressiven Schritten drohen, die den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu einem ausgewachsenen Russland-NATO-Konflikt ausweiten könnten.

Die Übungen “müssen im Zusammenhang mit den jüngsten kriegerischen Äußerungen westlicher Offizieller und den stark destabilisierenden Maßnahmen einer Reihe von NATO-Staaten gesehen werden, die Russland mit Gewalt unter Druck setzen und zusätzliche Bedrohungen für die Sicherheit unseres Landes im Zusammenhang mit dem Konflikt in und um die Ukraine schaffen”, hieß es in einer Pressemitteilung des Ministeriums am Montag.

Dazu gehörten Drohungen, Kiew neue Formen der “direkten Unterstützung” zu geben, einschließlich der Lieferung von immer moderneren Waffen an das Zelenski-Regime, sowie die Entscheidung der USA, Rüstungskontrollabkommen mit Russland aufzukündigen, um Europa und Asien zu militarisieren, so Moskau.

Die Übungen sollten “der [NATO] helfen, die möglichen katastrophalen Folgen der strategischen Risiken zu erkennen, die sie eingeht, und sie davon abhalten, sowohl das Kiewer Regime in seinen terroristischen Aktionen zu unterstützen als auch in eine direkte bewaffnete Konfrontation mit Russland hineingezogen zu werden”, erklärte das Ministerium.

Moskau warnte außerdem, dass es alle F-16-Kampfflugzeuge, die die NATO an die Ukraine liefern wolle, als potenzielle Träger von Atomwaffen betrachten werde und die Entscheidung, sie zu liefern, als “bewusste Provokation” betrachte. In Verbindung mit der von Polen geäußerten Bereitschaft, US-Atomwaffen auf seinem Boden zu stationieren, Berichten über französische Söldner, die bereits in der Ukraine kämpfen, und anderen Provokationen betonte das Außenministerium, dass die Bemühungen des westlichen Blocks einen bewussten Vorstoß “in Richtung einer weiteren Eskalation der ukrainischen Krise hin zu einem offenen militärischen Zusammenstoß zwischen der NATO und Russland als Teil der Umsetzung des feindlichen Kurses, unserem Land eine ‘strategische Niederlage’ zuzufügen” signalisierten.

“Das Regime in Kiew und seine westlichen Unterstützer sollten endlich begreifen, dass ihre rücksichtslosen Schritte die Situation immer näher an die Anhäufung einer explosiven ‘kritischen Masse’ bringen”, warnte Moskau und forderte die Gegenseite auf, ihre Positionen zu überdenken.

Unabhängig davon bestellte das Ministerium am Montag den britischen Botschafter in Russland, Nigel Casey, ein, um ihn vor den Folgen der Äußerungen des britischen Außenministers David Cameron während seines Besuchs in Kiew am 2. Mai zu warnen, wonach es zulässig sei, britische Waffen für Angriffe auf russisches Territorium zu verwenden.

“Dem Botschafter wurde mitgeteilt, dass die russische Seite die Worte von D. Cameron als Beweis für eine ernsthafte Eskalation und als Bestätigung der zunehmenden Beteiligung Londons an militärischen Operationen aufseiten Kiews ansieht. N. Casey wurde gewarnt, dass die Antwort auf ukrainische Angriffe mit britischen Waffen auf russischem Territorium alle britischen Militäreinrichtungen und Ausrüstungen auf dem Territorium der Ukraine und darüber hinaus betreffen könnte”, so das Ministerium.

Moskau hat den französischen Botschafter in Russland, Pierre Levy, “im Zusammenhang mit … kriegerischen Äußerungen der französischen Führung” und der zunehmenden Verwicklung Frankreichs in die Ukraine-Krise einbestellt.

Russlands Signale lesen

“Das ist ein Signal an die westlichen Führer, dass sie es ernst meinen. Sie bluffen nicht”, sagte der pensionierte Oberstleutnant der US-Armee Earl Rasmussen gegenüber Sputnik. Er kommentierte die zahlreichen Erklärungen des russischen Militärs, des Kremls und des Außenministeriums zu den Plänen der russischen Raketentruppen, angesichts der NATO-Drohungen in der Ukraine taktische Atomwaffenübungen im südlichen Militärbezirk abzuhalten.

“Wenn die westlichen Führer die Situation weiter eskalieren lassen, indem sie sich direkt engagieren, wird Russland sie direkt angreifen und ihre Streitkräfte vernichten, was dazu führen könnte, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzt. Das ist nicht gut: Es würde eine Eskalation erzwingen und schließlich zu einem totalen Atomkrieg führen”, warnte Rasmussen.

“Ich glaube nicht, dass Russland das will. Ich glaube, dass sie versuchen, ein Signal zu senden, um die westlichen Führer vor einer weiteren Eskalation zu warnen”, fügte der 20-jährige Veteran der US-Armee und heutige Kommentator für internationale und militärische Angelegenheiten hinzu.

Leider, so warnte Rasmussen, erhöhen die feindseligen Äußerungen aus den westlichen Hauptstädten, sich in der Ukraine zu engagieren, wenn die ukrainische Front zusammenbricht, das Risiko eines direkten Zusammenstoßes. “Das ist eine sehr, sehr gefährliche Provokation, eine sehr gefährliche Eskalation. Ich möchte die westlichen Staats- und Regierungschefs davor warnen, dies zu tun”, sagte er.

“Die Ukraine ist kein NATO-Verbündeter”, betonte Rasmussen und wies darauf hin, dass Kiew bestenfalls eine Art “Pseudo”-Verbündeter sei, der jahrelang von NATO-Staaten finanziert und ausgebildet worden sei, aber nicht verpflichtet sei, dem Land zu Hilfe zu kommen, geschweige denn, in einem möglichen Krisenherd mit Russland unterzugehen.