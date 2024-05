Die südkoreanische Zentralbank sagt, dass sie mittel- bis langfristig Gold kaufen könnte.

Im Jahr 2011, etwa zu der Zeit, als der Goldpreis seinen zyklischen Höchststand erreichte, überraschte Südkorea die Fiat-Welt, als es bekannt gab, dass es zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt mehr als eine Milliarde Dollar für den Kauf von Gold ausgegeben hatte. In den folgenden eineinhalb Jahren kaufte sie (relativ gesehen) noch mehr Gold, bevor sie 2013 ihre Käufe auf unbestimmte Zeit wieder einstellte. Derzeit hält sie 104,4 Tonnen Gold oder 4,8 Milliarden Dollar in ihren Währungsreserven, was 1,1 Prozent ihrer Gesamtreserven von 419,3 Milliarden Dollar Ende März entspricht.

Dies könnte sich jedoch bald ändern, denn da der Goldpreis in den vergangenen Wochen ein neues Allzeithoch erreicht hat, könnte die südkoreanische Zentralbank mittel- bis langfristig weitere Goldkäufe in Betracht ziehen, auch wenn sie nach dem jüngsten Preisanstieg des Edelmetalls nicht an sofortige Käufe denke, wie ein Bankbeamter am Dienstag sagte.

Die seltenen Kommentare der Bank kommen, nachdem der Kassapreis für Gold in diesem Monat auf ein Rekordhoch von $2.431,29 pro Unze gestiegen war, als die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die Investoren dazu veranlassten, sichere Anlagen zu suchen. Das Metall ist in diesem Jahr um 13 Prozent gestiegen und wird bis 2023 um weitere 13 Prozent zulegen.

“Wir haben keine unmittelbaren Pläne, jetzt Gold zu kaufen”, sagte Kwon Min-soo, Leiter der Reservenmanagementgruppe der Bank of Korea, gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass viele Faktoren berücksichtigt werden müssten, um die richtigen Umstände für solche Käufe sicherzustellen.

“Die Devisenreserven müssen sich in einem ausreichenden Aufwärtstrend befinden und der Devisenmarkt muss stabil sein, damit wir den Kauf von zusätzlichem Gold als Vermögenswert in Betracht ziehen können, daher würden wir dies nur mittel- bis langfristig in Betracht ziehen”, sagte er.

Übersetzung: Südkorea wird mehr Gold kaufen, aber erst, wenn die Spotpreise um mehrere hundert Dollar gestiegen sind.

In einem früheren Blogeintrag erklärte die Reserve Management Group der Bank, dass man bei Investitionen in Gold vorsichtig sein müsse, dass das Edelmetall aber Vorteile biete, wie seine Rolle als Absicherung gegen Inflation und als Alternative zum US-Dollar.

Der jüngste Anstieg des Goldpreises sei vorwiegend auf Käufe der Zentralbanken von Ländern wie China, Russland und der Türkei zurückzuführen, die versuchten, sich von der US-Währung unabhängiger zu machen oder sich gegen einen Krieg abzusichern, so die Bank.

Das Tauwetter in Bezug auf Gold ist eine Umkehrung der Position der Bank of England im Juni 2023, als die Zentralbank nach ihrer ersten Überprüfung der Goldbestände der Bank of England erklärte, dass es wünschenswerter sei, die Dollarliquidität aufrechtzuerhalten, als ihre Goldbestände zu erhöhen.